Что вас ожидает

Что видели и слышали стены монастыря

Построенный в 14 веке, мужской монастырь всегда был любим как простыми жителями Москвы, так и царскими особами. Его стены бережно охраняли столицу от нежданных гостей, но в один момент он оказался почти полностью разрушен. Я расскажу вам самое главное и интересное из прошлого обители, и, конечно, дополню историю неожиданными фактами. Опираясь на мой рассказ, вы попробуете представить, как выглядел монастырь в период расцвета, и сравните картину перед глазами с воображаемой.

Victus sed non fractus: побеждён, но не сломлен

От прежнего величия обители осталось не так уж и много: боевые башни 17 века и обновлённый в начале 2000-х шатёр. Вы осмотрите сохранившиеся элементы и погуляете по территории монастыря. Поговорим и о том, кто, как и почему начал его восстанавливать — после чего вы сможете задать мне любые вопросы и уже самостоятельно продолжить знакомство.