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Симонов монастырь: грозный сторож Москвы

Оксана А.
Оксана А. – Гид из Москвы
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы

Что вы увидите

  • Симонов монастырь
Симонов монастырь — один из самых знаменитых и крупных монастырей Москвы. Основанный ещё в 14 веке, этот монастырь всегда был очень любим жителями Москвы, и на протяжении веков был её грозным сторожем. Надёжно укрепленный, он не раз принимал на себя удары неприятельских войск. Недаром его любили все великие князья, а цари преподносили щедрые дары.
История Симонова монастыря тесно связана со всей историей 📖 Москвы. Но, к сожалению, в 30-е годы 20 века монастырь оказался практически полностью утрачен. И сегодня всё, что осталось от некогда крупнейшего монастыря - это южная стена с тремя башнями, да небольшой трапезный храм. ​Однако это вовсе не умаляет заслуг монастыря в истории, а даже, напротив, привлекает в его окрестности множество любителей старины, желающих познакомится с этим удивительным местом. ​На нашей экскурсии 🧭 Вы:- услышите историю местности Симоново;
  • пройдётесь вдоль уникальных сохранившихся стен 17 века;
  • услышите истории о наиболее ярких исторических событиях, происходивших здесь;
  • попробуете представить, как выглядел монастырь в период расцвета;
  • а также увидите и сможете посетить уникальный храм, где с 14 века покоятся святые иноки — Андрей Ослябя и Александр Пересвет, герои Куликовской битвы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Мастеркова, 4
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана А.
Оксана А.
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