Симонов монастырь — один из самых знаменитых и крупных монастырей Москвы. Основанный ещё в 14 веке, этот монастырь всегда был очень любим жителями Москвы, и на протяжении веков был её грозным сторожем. Надёжно укрепленный, он не раз принимал на себя удары неприятельских войск. Недаром его любили все великие князья, а цари преподносили щедрые дары.

История Симонова монастыря тесно связана со всей историей 📖 Москвы. Но, к сожалению, в 30-е годы 20 века монастырь оказался практически полностью утрачен. И сегодня всё, что осталось от некогда крупнейшего монастыря - это южная стена с тремя башнями, да небольшой трапезный храм. ​Однако это вовсе не умаляет заслуг монастыря в истории, а даже, напротив, привлекает в его окрестности множество любителей старины, желающих познакомится с этим удивительным местом. ​На нашей экскурсии 🧭 Вы:- услышите историю местности Симоново;