Еще несколько необычных экскурсий в Грозном

Самое-самое в Грозном Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей 🖼 Чеченской республики и раскроете историю 📖 прекрасного вайнахского народа. Также в программе экскурсии:
Центральная площадь — вы узнаете, кому она посвящена, и рассмотрите карту районов Чечни из цветной брусчатки.
Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вы отыщете в ее архитектуре османские мотивы и поймете, чем она напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.
Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа. Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты.
Цветочный парк — гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы 🌴, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан ⛲.
Храм Архангела Михаила — основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: смотровая площадка — 100 рублей, музей — 160 рублей
Начало и место завершения
🚩 в сквере Журналистов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую вас, дорогие гости Грозного! Меня зовут Елена, я переехала жить в этот прекрасный город несколько лет назад. С радостью расскажу вам о Чечне, познакомлю с кулинарными пристрастиями народов Кавказа и сделаю все, чтобы Грозный открылся вам с самой лучшей стороны!