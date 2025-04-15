Еще несколько необычных экскурсий в Грозном

Вы погуляете по центральной части Грозного и раскроете его историю и современность.
Я расскажу, как чеченской столице удается сочетать колорит древности и высотные здания, нежность и мужество, величие и уют.
А также сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими гостями и действительно насладились нашей прогулкой!
Я расскажу, как чеченской столице удается сочетать колорит древности и высотные здания, нежность и мужество, величие и уют.
А также сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими гостями и действительно насладились нашей прогулкой!
Описание экскурсии
Самое-самое в Грозном
Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей Чеченской республики и раскроете историю прекрасного вайнахского народа. Также в программе экскурсии:
- Центральная площадь — вы узнаете, кому она посвящена, и рассмотрите карту районов Чечни из цветной брусчатки.
- Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вы отыщете в ее архитектуре османские мотивы и поймете, чем она напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.
- Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа. Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты.
- Цветочный парк — гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан.
- Храм Архангела Михаила — основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу.
Организационные детали
- Вход на смотровую площадку оплачивается дополнительно — 200 ₽
- Посещение храма и музея по желанию и предварительному согласованию, так как в этом случае длительность экскурсии увеличивается
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Журналистов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 159 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Грозного! Меня зовут Елена, я переехала жить в этот прекрасный город несколько лет назад. С радостью расскажу вам о Чечне, познакомлю с кулинарными пристрастиями народов Кавказа и сделаю все, чтобы Грозный открылся вам с самой лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии с гидом Светланой. И нам очень понравилось! Сама экскурсия очень комфортная и не утомительная) Светлана -уникальный гид, ТК сама она русская, поэтому история Грозного была рассказана всесторонне. Очень интересными были детали обычаев жизни чеченцев глазами русского человека, интересные особенности различных ритуалов. В общем, нам очень понравилось)
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасный гид. Экскурсия содержательная, интересная. Елена создала отличное настроение и показала город во всей его красе. Спасибо огромное!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия для первого знакомства с основными достопримечательностями города Грозный. Елена - прекрасный рассказчик, которая касается не только истории города, но и традиций чеченского народа.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена отлично провела экскурсию!
Все понравилось!
Все понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Моим гидом была очаровательная Светлана. С первых же минут расположила к себе и казалось будто общаешься со старой знакомой. Прекрасный собеседник, потрясающая подача материала: может упомянуть и "исторические факты" и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена - замечательный, удивительный рассказчик и очень приятный человек! Начиная с момента общения, как она отозвалась в первый раз и до конца, расстоваться не хотелось.
Мы с удовольствием посетили её экскурсию
Мы с удовольствием посетили её экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Грозный»
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2500 ₽ за человека
от 6000 ₽ за экскурсию