Еще несколько необычных экскурсий в Грозном

Елена – Гид из Грозного

Вы погуляете по центральной части Грозного и раскроете его историю 📖 и современность.



Я расскажу, как чеченской столице удается сочетать колорит древности и высотные здания, нежность и мужество, величие и уют.



А также сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими гостями и действительно насладились нашей прогулкой!

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