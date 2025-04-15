Еще несколько необычных экскурсий в Грозном

читать дальше уменьшить

по Грозному и остались в полном восторге.

Маршрут продуман до мелочей, рассказ очень последовательный и интересный, получили ответы на все наши вопросы.

Побывали в христианском храме, в великолепной мечети Сердце Чечни, а также на смотровой площадке бизнес-центра Грозный Сити. Елена во всех деталях рассказала о районах города по которыи мы гуляли, с высоты продемонстрировала все основные достопримечательности, карту Чечни (площадь), а какая чудесная цветочная аллея.

Прогулка получилась неспешной и очень душевной.

Елена показала нам город во всей красе и рассказал много интересного о самом городе, его непростой истории и об обычаях самого чеченского народа, видно как она влюблена в город, сколько знает о нем, как ценит людей которые там живут.

А ещё сделала в том числе много наших замечательных фотографий.

Елена, большое Вам спасибо за чудесную экскурсию, вы лучшая!

Однозначно рекомендуем!!!