Еще несколько необычных экскурсий в Грозном

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Добро пожаловать в Грозный!

Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях

Елена
Елена – Гид из Грозного
Вы погуляете по центральной части Грозного и раскроете его историю 📖 и современность.

Я расскажу, как чеченской столице удается сочетать колорит древности и высотные здания, нежность и мужество, величие и уют.

А также сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими гостями и действительно насладились нашей прогулкой!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!

Что вас ожидает

Самое-самое в Грозном
Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей 🖼 Чеченской республики и раскроете историю 📖 прекрасного вайнахского народа. Также в программе экскурсии:

  • Центральная площадь — вы узнаете, кому она посвящена, и рассмотрите карту районов Чечни из цветной брусчатки.
  • Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вы отыщете в ее архитектуре османские мотивы и поймете, чем она напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.
  • Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа. Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты.
  • Цветочный парк — гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы 🌴, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан ⛲.
  • Храм Архангела Михаила — основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: смотровая площадка — 100 рублей, музей — 160 рублей

Начало и место завершения
🚩 в сквере Журналистов
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!
Добро пожаловать в Грозный!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Приветствую вас, дорогие гости Грозного! Меня зовут Елена, я переехала жить в этот прекрасный город несколько лет назад. С радостью расскажу вам о Чечне, познакомлю с кулинарными пристрастиями народов Кавказа и сделаю все, чтобы Грозный открылся вам с самой лучшей стороны!
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