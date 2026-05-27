У кафедрального собора Русской православной церкви непростая судьба.
Вы узнаете, как храм-памятник победе над Наполеоном взорвали по указу Сталина и воссоздали почти через 70 лет.
На фасадах изучите горельефы, а в приделах — библейские сюжеты, чудодейственные иконы, церковную утварь. А также полюбуетесь панорамами златоглавой от Кремля до парка Горького со смотровой у купола.
Вы узнаете, как храм-памятник победе над Наполеоном взорвали по указу Сталина и воссоздали почти через 70 лет.
На фасадах изучите горельефы, а в приделах — библейские сюжеты, чудодейственные иконы, церковную утварь. А также полюбуетесь панорамами златоглавой от Кремля до парка Горького со смотровой у купола.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- территорию вокруг комплекса — Патриарший сквер, мост, малые храмы.
- Верхний храм — богато украшенный основной престол.
- Нижний храм — Преображенскую церковь у основания главного собора.
- смотровую под куполом — четыре открытые галереи между колокольнями.
Вы узнаете:
- как в 19 веке возвели, в советские годы разрушили, а в наше время восстановили собор.
- какие сложности и как преодолели строители, какие материалы и технологии использовали.
- чем примечательны архитектура, дизайн, интерьеры, купола.
- какие иконы, фрески, мозаики, скульптуры хранятся внутри.
- в чём сходства и различия с храмами Василия Блаженного, Святой Софии и другими оплотами православия России и мира.
- как святыня отразила ход истории — войны, революции, перемены — и стала символом возрождения российской духовности.
- как храм повлиял на русскую культуру, литературу, искусство — вдохновил писателей, художников, музыкантов.
- какие благотворительные и социальные проекты поддерживает община.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты: верхний и нижний храмы, смотровая — 600 ₽, без смотровой — 400 ₽.
- Для всех посетителей обязательна одежда с закрытыми плечами. Также для женщин — длинная юбка и платок, для мужчин — брюки.
- Возможен индивидуальный формат, подробности уточняйте в переписке.
в понедельник и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник и четверг в 15:00, в среду в 11:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник и четверг в 15:00, в среду в 11:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве»
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Христа Спасителя - с подъёмом на смотровые площадки
От подземелий до небес: тайны символа веры и культуры России
Начало: В Храме Христа Спасителя
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 25 чел.
Ключи от храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9600 ₽
12 000 ₽ за всё до 25 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Завтра в 14:00
29 мая в 15:00
1600 ₽ за человека
2000 ₽ за человека