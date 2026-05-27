Мои заказы

Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве

Светская экскурсия об истории, архитектуре, живописи, реликвиях собора с подъёмом на смотровую
У кафедрального собора Русской православной церкви непростая судьба.

Вы узнаете, как храм-памятник победе над Наполеоном взорвали по указу Сталина и воссоздали почти через 70 лет.

На фасадах изучите горельефы, а в приделах — библейские сюжеты, чудодейственные иконы, церковную утварь. А также полюбуетесь панорамами златоглавой от Кремля до парка Горького со смотровой у купола.
Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве
Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве
Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • территорию вокруг комплекса — Патриарший сквер, мост, малые храмы.
  • Верхний храм — богато украшенный основной престол.
  • Нижний храм — Преображенскую церковь у основания главного собора.
  • смотровую под куполом — четыре открытые галереи между колокольнями.

Вы узнаете:

  • как в 19 веке возвели, в советские годы разрушили, а в наше время восстановили собор.
  • какие сложности и как преодолели строители, какие материалы и технологии использовали.
  • чем примечательны архитектура, дизайн, интерьеры, купола.
  • какие иконы, фрески, мозаики, скульптуры хранятся внутри.
  • в чём сходства и различия с храмами Василия Блаженного, Святой Софии и другими оплотами православия России и мира.
  • как святыня отразила ход истории — войны, революции, перемены — и стала символом возрождения российской духовности.
  • как храм повлиял на русскую культуру, литературу, искусство — вдохновил писателей, художников, музыкантов.
  • какие благотворительные и социальные проекты поддерживает община.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты: верхний и нижний храмы, смотровая — 600 ₽, без смотровой — 400 ₽.
  • Для всех посетителей обязательна одежда с закрытыми плечами. Также для женщин — длинная юбка и платок, для мужчин — брюки.
  • Возможен индивидуальный формат, подробности уточняйте в переписке.

в понедельник и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник и четверг в 15:00, в среду в 11:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник и четверг в 15:00, в среду в 11:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве»

Храм Христа Спасителя - с подъёмом на смотровые площадки
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Христа Спасителя - с подъёмом на смотровые площадки
От подземелий до небес: тайны символа веры и культуры России
Начало: В Храме Христа Спасителя
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Ключи от храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Пешая
2 часа
-
20%
24 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Ключи от храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9600 ₽12 000 ₽ за всё до 25 чел.
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Пешая
1.5 часа
75 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Завтра в 14:00
29 мая в 15:00
1600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
2000 ₽ за человека