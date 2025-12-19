Мои заказы

Символ веры: Сольба - Годеново - Ростов Великий

Прикоснуться к живым святыням и ощутить дух Залесской земли (в поездке из Москвы)
Мы посетим Николо-Сольбинский женский монастырь — обитель, которую монахини восстановили из руин, а теперь и дом для девочек-сирот.

Побываем в Годеново у Животворящего Нерукотворного Креста — одной из величайших и чудотворных святынь православия. Завершим день в Ростове Великом — городе с древним озером Неро и обновлённым купеческим центром.
Символ веры: Сольба - Годеново - Ростов Великий
Символ веры: Сольба - Годеново - Ростов Великий
Символ веры: Сольба - Годеново - Ростов Великий

Описание экскурсии

Николо-Сольбинский женский монастырь — «Чудо на Сольбе»

В сопровождении служительницы мы прогуляемся по ухоженной территории в глубине сказочного Залесья, узнаем историю возрождения обители и посетим древние храмы и святыни.

Вы увидите белоснежную церковь Успения, Варваринскую церковь и единственный в России храм, освящённый во имя Спиридона Тримифунтского. Мы рассмотрим деревянный храм Сергия Радонежского с пещерной церковью. В свободное время вы можете посетить источник с купелью, перекусить, выбрать подарки или подняться на колокольню за доплату.

Годеново — Животворящий Нерукотворный Крест

Мы посетим храм Иоанна Златоуста — место паломничества верующих со всей России и из-за рубежа. Здесь хранится Животворящий Нерукотворный Крест с объёмным деревянным распятием Иисуса Христа практически в полный рост.

Крест был обретён в 1423 году и прославился чудесами и исцелениями, в храме ведётся летопись таких случаев. Вы сможете приложиться к святыне с молитвой, подать записки, поставить свечи и набрать масло от неугасимой лампады (защитное стекло открывают по выходным).

Ростов Великий

По дороге к святыням Залесской земли мы посетим Ростов Великий — вас ждёт автобусно-пешеходная прогулка по историческому центру.

Мы увидим обновлённые деревянные и каменные особняки купцов Плешановых, Титовых и Кекиных, выйдем к берегу озера Неро и пройдём по кремлёвским валам, откуда открываются панорамы Ростовского кремля и Успенского собора.

Организационные детали

  • Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном
  • В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, радиогид с удобными одноразовыми наушниками
  • Дополнительно оплачивается обед в трапезной — 450 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии). Вы можете пообедать самостоятельно в кафе «Хлеб-да-Сольба» — заказ по меню, оплата на месте
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно

В Сольбинской пустыни находится приют для девочек от рождения до 18 лет. По желанию вы можете привезти им подарки: колготки (зимние тёплые и белые простые), непромокаемые варежки, шапки, кофточки, постельное бельё и полотенца, православные книги (детские и взрослые).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4750 ₽
Новогодние праздники4980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Свиблово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Итальянские каникулы в Москве
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Итальянские каникулы в Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в пятницу в 16:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 16:00
21 дек в 17:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве