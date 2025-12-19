Побываем в Годеново у Животворящего Нерукотворного Креста — одной из величайших и чудотворных святынь православия. Завершим день в Ростове Великом — городе с древним озером Неро и обновлённым купеческим центром.
Описание экскурсии
Николо-Сольбинский женский монастырь — «Чудо на Сольбе»
В сопровождении служительницы мы прогуляемся по ухоженной территории в глубине сказочного Залесья, узнаем историю возрождения обители и посетим древние храмы и святыни.
Вы увидите белоснежную церковь Успения, Варваринскую церковь и единственный в России храм, освящённый во имя Спиридона Тримифунтского. Мы рассмотрим деревянный храм Сергия Радонежского с пещерной церковью. В свободное время вы можете посетить источник с купелью, перекусить, выбрать подарки или подняться на колокольню за доплату.
Годеново — Животворящий Нерукотворный Крест
Мы посетим храм Иоанна Златоуста — место паломничества верующих со всей России и из-за рубежа. Здесь хранится Животворящий Нерукотворный Крест с объёмным деревянным распятием Иисуса Христа практически в полный рост.
Крест был обретён в 1423 году и прославился чудесами и исцелениями, в храме ведётся летопись таких случаев. Вы сможете приложиться к святыне с молитвой, подать записки, поставить свечи и набрать масло от неугасимой лампады (защитное стекло открывают по выходным).
Ростов Великий
По дороге к святыням Залесской земли мы посетим Ростов Великий — вас ждёт автобусно-пешеходная прогулка по историческому центру.
Мы увидим обновлённые деревянные и каменные особняки купцов Плешановых, Титовых и Кекиных, выйдем к берегу озера Неро и пройдём по кремлёвским валам, откуда открываются панорамы Ростовского кремля и Успенского собора.
Организационные детали
- Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном
- В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, радиогид с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительно оплачивается обед в трапезной — 450 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии). Вы можете пообедать самостоятельно в кафе «Хлеб-да-Сольба» — заказ по меню, оплата на месте
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно
В Сольбинской пустыни находится приют для девочек от рождения до 18 лет. По желанию вы можете привезти им подарки: колготки (зимние тёплые и белые простые), непромокаемые варежки, шапки, кофточки, постельное бельё и полотенца, православные книги (детские и взрослые).
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4750 ₽
|Новогодние праздники
|4980 ₽