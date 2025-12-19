Мы посетим Николо-Сольбинский женский монастырь — обитель, которую монахини восстановили из руин, а теперь и дом для девочек-сирот. Побываем в Годеново у Животворящего Нерукотворного Креста — одной из величайших и чудотворных святынь православия. Завершим день в Ростове Великом — городе с древним озером Неро и обновлённым купеческим центром.

Описание экскурсии

Николо-Сольбинский женский монастырь — «Чудо на Сольбе»

В сопровождении служительницы мы прогуляемся по ухоженной территории в глубине сказочного Залесья, узнаем историю возрождения обители и посетим древние храмы и святыни.

Вы увидите белоснежную церковь Успения, Варваринскую церковь и единственный в России храм, освящённый во имя Спиридона Тримифунтского. Мы рассмотрим деревянный храм Сергия Радонежского с пещерной церковью. В свободное время вы можете посетить источник с купелью, перекусить, выбрать подарки или подняться на колокольню за доплату.

Годеново — Животворящий Нерукотворный Крест

Мы посетим храм Иоанна Златоуста — место паломничества верующих со всей России и из-за рубежа. Здесь хранится Животворящий Нерукотворный Крест с объёмным деревянным распятием Иисуса Христа практически в полный рост.

Крест был обретён в 1423 году и прославился чудесами и исцелениями, в храме ведётся летопись таких случаев. Вы сможете приложиться к святыне с молитвой, подать записки, поставить свечи и набрать масло от неугасимой лампады (защитное стекло открывают по выходным).

Ростов Великий

По дороге к святыням Залесской земли мы посетим Ростов Великий — вас ждёт автобусно-пешеходная прогулка по историческому центру.

Мы увидим обновлённые деревянные и каменные особняки купцов Плешановых, Титовых и Кекиных, выйдем к берегу озера Неро и пройдём по кремлёвским валам, откуда открываются панорамы Ростовского кремля и Успенского собора.

Организационные детали

Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном

В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, радиогид с удобными одноразовыми наушниками

Дополнительно оплачивается обед в трапезной — 450 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии). Вы можете пообедать самостоятельно в кафе «Хлеб-да-Сольба» — заказ по меню, оплата на месте

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно

В Сольбинской пустыни находится приют для девочек от рождения до 18 лет. По желанию вы можете привезти им подарки: колготки (зимние тёплые и белые простые), непромокаемые варежки, шапки, кофточки, постельное бельё и полотенца, православные книги (детские и взрослые).