Благодаря этой экскурсии вы измените своё отношение к метро: узнаете, как оно проектировалось и строилось, какие секреты хранит под землёй.
Я покажу вам детали, мимо которых обычно проходят спешащие пассажиры, проведу на единственную станцию с криволинейной платформой и не только.
Описание экскурсии
Мы проедем по 1-й линии московского метро и остановимся на самых интересных станциях:
- Сокольники — объясню, с чего всё начиналось и почему именно здесь открылась первая станция
- Кропоткинская — подземный собор и история строительства возле храма Христа Спасителя
- Библиотека имени Ленина — где спрятан древний моллюск и как связана благодарность ученицы с архитектурой станции
- Александровский сад — легенды, символика и необычные детали оформления
- Смоленская — единственная станция с криволинейной платформой
Вы узнаете:
- где ночуют машинисты и почему составы бывают короткими и длинными
- как появился буфет в метро
- кто же самые обаятельные сотрудники московского метрополитена
Кому понравится программа
Москвичам, которые ежедневно пользуются метро, но никогда не смотрели на него глазами исследователя.
Гостям столицы, которые хотят открыть уникальную подземную достопримечательность Москвы.
Организационные детали
- Используются радиогиды (можно взять свои наушники со стандартным входом 3,5 мм)
- Можно с детьми старше 12 лет. Дети допускаются только в сопровождении взрослого
- Проезд в метро оплачивается дополнительно
в воскресенье в 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сокольники»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 33 туристов
Я московский экскурсовод, гид метро. В 2024 году получила звание «Лучший гид России». Искренне люблю свой город, а он отвечает взаимностью. Приходите на экскурсии, вы тоже полюбите Москву!
