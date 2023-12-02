«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс

Мастер-класс в группе в Москве

Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье

Хотите, чтобы ваш день наполнился предвкушением чуда, совсем как в детстве? На нашей экскурсии вас ждёт погружение в особый мир, где текут молочные реки и высятся сладкие горы. Похоже на сказку? Да! Но фабрика будет самая настоящая.

Вы увидите весь цикл приготовления свежего шоколада, раскроете секреты кондитерского производства и сделаете собственную плитку.
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику + мастер-класс
Ближайшие даты:
2
дек
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек
3
янв
5
янв
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 250 ₽
Пенсионеры2 250 ₽
Школьники2 250 ₽
Студенты2 250 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Стоит переступить порог — и вас окутает терпкий аромат, а со всех сторон покажутся причудливые механизмы, огромные ёмкости, конвейеры с изделиями самых невероятных форм. Вы на шоколадной фабрике! Здесь вам предоставится возможность вдоволь полакомиться, а также открыть тайны появления любимых десертов. Вот как это будет:

  • Интерактивная игра «Знакомство с историей какао». Вы узнаете, как растёт какао в дикой природе, кто его собирает и что дальше с ним делают.
  • Переборка какао-бобов. Помогая кондитерам в их работе, вы узнаете, что может повлиять на вкус шоколада, и самостоятельно очистите какао-бобы.
  • Превращение какао-бобов в шоколад. Вы загрузите сырьё в печь, а затем через прозрачную дверцу понаблюдаете за процессами дробления, очистки и смешивания с сахаром.
  • Квест «Из чего состоит шоколад». Те, кто справятся со всеми заданиями, смогут продегустировать свежайший шоколад
  • Изготовление собственной шоколадной плитки. Управляя современным роботом, вы зальёте форму расплавленным шоколадом. Украсите получившуюся плитку по своему вкусу — орехами, цукатами и другими сладкими ингредиентами. А затем с помощью профессиональной упаковочной машины обернёте свою шоколадку и заберёте с собой.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт путешественникам старше 7 лет.

Как проходит экскурсия

  • сопровождение с рассказом до шоколадной фабрики
  • экскурсия с рассказом и показом производства шоколада и непосредственным участием
  • мастер-класс по изготовлению собственной шоколадной плитки

Бронирование экскурсии

  • При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)

в субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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