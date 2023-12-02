Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Хотите, чтобы ваш день наполнился предвкушением чуда, совсем как в детстве? На нашей экскурсии вас ждёт погружение в особый мир, где текут молочные реки и высятся сладкие горы. Похоже на сказку? Да! Но фабрика будет самая настоящая.
Вы увидите весь цикл приготовления свежего шоколада, раскроете секреты кондитерского производства и сделаете собственную плитку.
Вы увидите весь цикл приготовления свежего шоколада, раскроете секреты кондитерского производства и сделаете собственную плитку.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
3
янв
янв
5
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 250 ₽
|Пенсионеры
|2 250 ₽
|Школьники
|2 250 ₽
|Студенты
|2 250 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Стоит переступить порог — и вас окутает терпкий аромат, а со всех сторон покажутся причудливые механизмы, огромные ёмкости, конвейеры с изделиями самых невероятных форм. Вы на шоколадной фабрике! Здесь вам предоставится возможность вдоволь полакомиться, а также открыть тайны появления любимых десертов. Вот как это будет:
- Интерактивная игра «Знакомство с историей какао». Вы узнаете, как растёт какао в дикой природе, кто его собирает и что дальше с ним делают.
- Переборка какао-бобов. Помогая кондитерам в их работе, вы узнаете, что может повлиять на вкус шоколада, и самостоятельно очистите какао-бобы.
- Превращение какао-бобов в шоколад. Вы загрузите сырьё в печь, а затем через прозрачную дверцу понаблюдаете за процессами дробления, очистки и смешивания с сахаром.
- Квест «Из чего состоит шоколад». Те, кто справятся со всеми заданиями, смогут продегустировать свежайший шоколад
- Изготовление собственной шоколадной плитки. Управляя современным роботом, вы зальёте форму расплавленным шоколадом. Украсите получившуюся плитку по своему вкусу — орехами, цукатами и другими сладкими ингредиентами. А затем с помощью профессиональной упаковочной машины обернёте свою шоколадку и заберёте с собой.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт путешественникам старше 7 лет.
Как проходит экскурсия
- сопровождение с рассказом до шоколадной фабрики
- экскурсия с рассказом и показом производства шоколада и непосредственным участием
- мастер-класс по изготовлению собственной шоколадной плитки
Бронирование экскурсии
- При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
в субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Площадь революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 13:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 316 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Групповая
1.5 часа
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
Познакомиться с этапами производства шоколада и сделать свою собственную плитку
на шоссе Энтузиастов
2 дек
3 дек
8 дек
9 дек
15001 350₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль - сказка и быль
Увидеть намного больше, чем яркий новодел, перенестись в 17 век и ощутить дух творчества
в районе метро Партизанская
Сегодня
Завтра
1 дек
2 дек
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по бывшей конфетной фабрике «Красный Октябрь»
Метро Кропоткинская
5 000₽ за всё до 6 чел.