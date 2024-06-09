Вы узнаете, как строили производство, где какие цеха находились и что здесь располагается сейчас. Проследите эволюцию предпринимательства в России на примере кондитерского дела и истории немецкого маркетолога.
Выясните, почему сотрудники фабрики были неважными забастовщиками и зачем они приносили на работу мышей. Услышите рассказы о «Мишке косолапом», «Алёнке», «Красной Шапочке» и других сладостях и попробуете любимую конфету Сталина.
Экскурсия по музею «Роза Эйнема»
Вы рассмотрите дореволюционные упаковки конфет и современную уникальную продукцию. Узнаете, как рекламировали и продавали конфеты до 1917 года, как развивалась фабрики в советское время и что происходит здесь сейчас. А ещё угоститесь чашечкой ароматного горячего шоколада.
Кондитерский мастер-класс
Чтобы проникнуться кондитерским искусством ещё сильнее, вы превратитесь в шоколатье — самостоятельно приготовите и украсите конфеты. И обязательно продегустируете свои шедевры! А для ещё более полного погружения посмотрите фильмы о том, как выращивают какао-бобы и превращают их в шоколад.
Организационные детали
На территории «Красного Октября» для вас будет бесплатная парковка. А ещё — скидка 20 % на весь ассортимент магазина «Алёнка».
Экскурсию проведёт главный экскурсовод арт-кластера и музея «Роза Эйнема», Андрей
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 371 туриста
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы.
Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только.
Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме.
Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!