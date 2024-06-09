На территории арт-кластера «Красный Октябрь» вы совершите путешествие во времени: заглянете в бывшие фабричные цеха, увидите дореволюционную рекламу и советскую пропаганду. Услышите истории легендарных конфет, а ещё сами приготовите угощение и разберётесь, какой же шоколад полезнее — горький, молочный или белый.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Экскурсия по бывшей фабрике

Вы узнаете, как строили производство, где какие цеха находились и что здесь располагается сейчас. Проследите эволюцию предпринимательства в России на примере кондитерского дела и истории немецкого маркетолога.

Выясните, почему сотрудники фабрики были неважными забастовщиками и зачем они приносили на работу мышей. Услышите рассказы о «Мишке косолапом», «Алёнке», «Красной Шапочке» и других сладостях и попробуете любимую конфету Сталина.

Экскурсия по музею «Роза Эйнема»

Вы рассмотрите дореволюционные упаковки конфет и современную уникальную продукцию. Узнаете, как рекламировали и продавали конфеты до 1917 года, как развивалась фабрики в советское время и что происходит здесь сейчас. А ещё угоститесь чашечкой ароматного горячего шоколада.

Кондитерский мастер-класс

Чтобы проникнуться кондитерским искусством ещё сильнее, вы превратитесь в шоколатье — самостоятельно приготовите и украсите конфеты. И обязательно продегустируете свои шедевры! А для ещё более полного погружения посмотрите фильмы о том, как выращивают какао-бобы и превращают их в шоколад.

Организационные детали