Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом

Осмотреть цеха бывшей фабрики, попробовать вкуснейший шоколад и самим создать шедевр
На территории арт-кластера «Красный Октябрь» вы совершите путешествие во времени: заглянете в бывшие фабричные цеха, увидите дореволюционную рекламу и советскую пропаганду.

Услышите истории легендарных конфет, а ещё сами приготовите угощение и разберётесь, какой же шоколад полезнее — горький, молочный или белый.
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Экскурсия по бывшей фабрике

Вы узнаете, как строили производство, где какие цеха находились и что здесь располагается сейчас. Проследите эволюцию предпринимательства в России на примере кондитерского дела и истории немецкого маркетолога.

Выясните, почему сотрудники фабрики были неважными забастовщиками и зачем они приносили на работу мышей. Услышите рассказы о «Мишке косолапом», «Алёнке», «Красной Шапочке» и других сладостях и попробуете любимую конфету Сталина.

Экскурсия по музею «Роза Эйнема»

Вы рассмотрите дореволюционные упаковки конфет и современную уникальную продукцию. Узнаете, как рекламировали и продавали конфеты до 1917 года, как развивалась фабрики в советское время и что происходит здесь сейчас. А ещё угоститесь чашечкой ароматного горячего шоколада.

Кондитерский мастер-класс

Чтобы проникнуться кондитерским искусством ещё сильнее, вы превратитесь в шоколатье — самостоятельно приготовите и украсите конфеты. И обязательно продегустируете свои шедевры! А для ещё более полного погружения посмотрите фильмы о том, как выращивают какао-бобы и превращают их в шоколад.

Организационные детали

  • На территории «Красного Октября» для вас будет бесплатная парковка. А ещё — скидка 20 % на весь ассортимент магазина «Алёнка».
  • Экскурсию проведёт главный экскурсовод арт-кластера и музея «Роза Эйнема», Андрей

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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