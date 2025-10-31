Можно ли изменить ход истории и предотвратить роковую дуэль? Попробуем! Вас ждёт интерактивная экскурсия-квест по пушкинским местам, где дети узнают о поэте, его друзьях, дуэлях и балах. Главна миссия — спасти поэта с помощью знаний, логики и воображения.
Описание квеста
Дуэль — опасная игра взрослых
- Что такое дуэль: творческая и настоящая.
- Кто такие секунданты и почему иногда дуэль отменяли.
- Почему слово «честь» было важнее жизни для дворян.
- Какое оружие использовали в 18 веке.
Жизнь Пушкина и его окружение
- Почему Наталья Гончарова оказалась втянута в историю дуэли.
- Кто из друзей поэта пытался его спасти.
- Тайна исчезнувшего (и найденного) портрета Пушкина.
- Как выглядели балы, в чём танцевали женихи и невесты.
Прогулка по пушкинским местам
- Место, где Пушкин и Наталья Гончарова впервые встретились.
- Венчание в церкви Большого Вознесения и суеверия того времени.
- Дом друга Пушкина Сергея Соболевского и его роль в судьбе поэта.
- Прогулка по Тверскому бульвару и Арбату — и кто имел право там гулять.
Организационные детали
- Для девочек и женщин желательно взять платок — мы зайдём в церковь Большое Вознесение.
- Конец маршрута — у дома, где Пушкин снимал квартиру на Арбате.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6500 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
31 окт 2025
Огромное спасибо организаторам и гиду Ирине. Детям 10 лет очень понравился рассказ о нашем Великом поэте, ну и мамам взрослым несомненно тоже! Гид все очень интересно рассказывает, отвечает на любой возникающий вопрос, ну и конечно очень хорошо удалось прочувствовать ту эпоху времени. Огромное спасибо.
