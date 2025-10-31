Мои заказы

Спасти Пушкина! Литературная интерактивная экскурсия

Занимательное путешествие по пушкинским местам
Можно ли изменить ход истории и предотвратить роковую дуэль? Попробуем! Вас ждёт интерактивная экскурсия-квест по пушкинским местам, где дети узнают о поэте, его друзьях, дуэлях и балах. Главна миссия — спасти поэта с помощью знаний, логики и воображения.
Спасти Пушкина! Литературная интерактивная экскурсия© Валерия

Описание квеста

Дуэль — опасная игра взрослых

  • Что такое дуэль: творческая и настоящая.
  • Кто такие секунданты и почему иногда дуэль отменяли.
  • Почему слово «честь» было важнее жизни для дворян.
  • Какое оружие использовали в 18 веке.

Жизнь Пушкина и его окружение

  • Почему Наталья Гончарова оказалась втянута в историю дуэли.
  • Кто из друзей поэта пытался его спасти.
  • Тайна исчезнувшего (и найденного) портрета Пушкина.
  • Как выглядели балы, в чём танцевали женихи и невесты.

Прогулка по пушкинским местам

  • Место, где Пушкин и Наталья Гончарова впервые встретились.
  • Венчание в церкви Большого Вознесения и суеверия того времени.
  • Дом друга Пушкина Сергея Соболевского и его роль в судьбе поэта.
  • Прогулка по Тверскому бульвару и Арбату — и кто имел право там гулять.

Организационные детали

  • Для девочек и женщин желательно взять платок — мы зайдём в церковь Большое Вознесение.
  • Конец маршрута — у дома, где Пушкин снимал квартиру на Арбате.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6500 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальше

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

К
Ксения
31 окт 2025
Огромное спасибо организаторам и гиду Ирине. Детям 10 лет очень понравился рассказ о нашем Великом поэте, ну и мамам взрослым несомненно тоже! Гид все очень интересно рассказывает, отвечает на любой возникающий вопрос, ну и конечно очень хорошо удалось прочувствовать ту эпоху времени. Огромное спасибо.

