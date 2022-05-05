Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару

Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели

Индивидуальная
Самый короткий из московских бульваров оставил след в жизни Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького, Алексея Толстого и других выдающихся личностей.

Здесь творилась история — и я с удовольствием покажу ее вам.

Вы узнаете о литературном наследии Никитского и увидите писателей в амплуа обычных людей, которые дружили, сомневались в себе и без оглядки влюблялись.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Литературное богатство

Мы пройдем по бульвару и послушаем его историю. Вы увидите, в каком доме читали свои стихи Блок, Маяковский и Есенин. Узнаете, где Гоголь немилосердно сжег второй том «Мертвых душ». Я расскажу, как так вышло, что надгробие этого мистика стало надгробием другого знаменитого писателя Михаила Булгакова. Наконец, вы откроете историю последней и самой большой любви Максима Горького к той, кому он посвятил роман «Жизнь Клима Самгина».

По следам великих

Наш маршрут начинается от храма Симеона Столпника, прихожанином которого был Николай Гоголь. По пути зайдем в усадьбу графа Алексея Толстого и проникнемся ее творческим духом. На самом Никитском бульваре увидим здание Моссельпрома, ставшее своеобразной эмблемой НЭПа, и вы узнаете, как Маяковский успел поработать в рекламе. Посетим храм, в котором венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, и я объясню, почему у поэта не осталось денег на свадебный смокинг. А закончим литературное путешествие у бывшей усадьбы Рябушкина, где в соседних зданиях провели последние годы жизни Максим Горький и Алексей Толстой.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и детям старше 14 лет
  • Не забудьте одеться по погоде и будьте готовы провести на улице 2-2,5 часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Новый Арбат
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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