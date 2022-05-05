Что вас ожидает

Литературное богатство

Мы пройдем по бульвару и послушаем его историю. Вы увидите, в каком доме читали свои стихи Блок, Маяковский и Есенин. Узнаете, где Гоголь немилосердно сжег второй том «Мертвых душ». Я расскажу, как так вышло, что надгробие этого мистика стало надгробием другого знаменитого писателя Михаила Булгакова. Наконец, вы откроете историю последней и самой большой любви Максима Горького к той, кому он посвятил роман «Жизнь Клима Самгина».

По следам великих

Наш маршрут начинается от храма Симеона Столпника, прихожанином которого был Николай Гоголь. По пути зайдем в усадьбу графа Алексея Толстого и проникнемся ее творческим духом. На самом Никитском бульваре увидим здание Моссельпрома, ставшее своеобразной эмблемой НЭПа, и вы узнаете, как Маяковский успел поработать в рекламе. Посетим храм, в котором венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, и я объясню, почему у поэта не осталось денег на свадебный смокинг. А закончим литературное путешествие у бывшей усадьбы Рябушкина, где в соседних зданиях провели последние годы жизни Максим Горький и Алексей Толстой.

Организационные детали