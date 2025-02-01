Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Никитский бульвар - это не просто улица, а целая эпоха в жизни великих писателей. Здесь творили Пушкин, Гоголь, Горький и многие другие.
Прогулка по этому бульвару откроет вам не только их читать дальшеуменьшить
литературное наследие, но и личные истории, полные любви и дружбы. Узнайте, где Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», а также где венчались Пушкин и Гончарова. Это путешествие по следам великих откроет вам новые грани их жизни и творчества
Вы пройдете по бульвару и послушаете его историю. Увидите, в каком доме читали свои стихи Блок, Маяковский и Есенин. Узнаете, где Гоголь немилосердно сжег второй том «Мертвых душ». Я расскажу, как так вышло, что надгробие этого мистика стало надгробием для другого знаменитого писателя — мистика Михаила Булгакова. Кому Алексей Толстой посвятил свою чудесную сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Наконец, вы откроете историю последней и самой большой любви Максима Горького к авантюристке и загадочной личности ХХ века — баронессе Будберг, для своих Мура. Поклонниками баронессы были английский специальный агент Роберт Брюс Локкарт, чекист Яков Петерс, писатель Герберт Уэллс и Максим Горький, посвятивший ей свой последний роман «Жизнь Клима Самгина».
По следам великих
Наш маршрут начинается от храма Симеона Столпника, где состоялось тайное венчание графа Н. П. Шереметева с актрисой его крепостного театра Прасковьей Ивановной Жемчуговой-Ковалёвой и прихожанином которого был Николай Гоголь. По пути зайдем в усадьбу графа Александра Толстого и проникнемся ее творческим духом. На самом Никитском бульваре увидим здание Моссельпрома, ставшее своеобразной эмблемой НЭПа, и вы узнаете, как Маяковский успел поработать в рекламе. Посетим храм, в котором венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, и я объясню, почему у поэта не осталось денег на свадебный смокинг. А закончим литературное путешествие у бывшей усадьбы Рябушинского, где в соседних зданиях провели последние годы жизни Максим Горький и Алексей Толстой. Вы услышите, как они здесь жили, с кем дружили и кого любили больше всех.
Организационные детали
Экскурсия подходит взрослым и детям старше 14 лет
Не забудьте одеться по погоде и будьте готовы провести на улице 2-2,5 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Новый Арбат
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1170 туристов
Когда рассказываю о Доме, об усадьбе Аверкия Кириллова, о ДК ГЭС-2, то я рассказываю и свою историю. Потому что со всеми этими объектами меня связывают личные отношения. Больше половины своей читать дальшеуменьшить
жизни я живу в этом Доме, и вы узнаете, как я в нем оказался, с какими жителями у меня были особо доверительные отношения, какие интересные факты связывают меня с усадьбой Аверкия Кириллова, с ДК ГЭС-2 и фабрикой «Красный Октябрь».
Именно поэтому это место для меня так дорого, и я ощущаю себя его частью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Надежда
Экскурсия с Павлом по Никитскому бульвару понравилась. Узнали для себя много новых интересных фактов, появилось желание глубже погрузиться в тему экскурсии. Свой рассказ Павел подкрепил распечатанными текстами. Плюсом к прекрасной экскурсии была хорошая погода. Все прошло замечательно. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Ходили с Павлом на литературную экскурсию с 8 классом. Очень понравилось. Доходчивая подача материала для этого возраста, подробно разобрали сколько у нас Толстых и чем отличается их творчество. Познакомились с читать дальшеуменьшить
местами Лермонтова, Гоголя, Есенина, Горького и Пушкина От Арбата до Никитских ворот. И с погодой очень повезло. А для более взрослой публики у Павла ещё очень много рассказов о личной жизни, и о том кто вдохновлял творчество этих великих людей.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Большое спасибо автору за экскурсию. Удобный маршрут, интересная нестандартная тема экскурсии, нашему женскому коллективу очень зашла. Павел понравился индивидуальным подходом к группе и легкостью общения. Отдельное спасибо от всех участниц за рекомендации по литературе, уже начали читать)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Огромное спасибо Павлу за экскурсию. Понравилось всё - маршрут, подача материала. Получился прекрасный спектакль на 2 часа. Получили очень много информации про Москву, про известных людей прошлого века. Очень советуем Павла. Не пожалеете.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Очень интересная авторская экскурсия, нам очень понравилось. Услышали много любопытных историй в местах, связанных с героями этих историй. Погрузились в прошлое и даже не заметили, как пролетело время. Спасибо большое нашему гиду!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Экскурсия интересная, насыщенная. Павел очень увлеченный человек, замечательный рассказчик. Огромное спасибо за маленький бонус в конце экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару»