Никитский бульвар - это не просто улица, а целая эпоха в жизни великих писателей. Здесь творили Пушкин, Гоголь, Горький и многие другие.Прогулка по этому бульвару откроет вам не только их

литературное наследие, но и личные истории, полные любви и дружбы. Узнайте, где Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», а также где венчались Пушкин и Гончарова. Это путешествие по следам великих откроет вам новые грани их жизни и творчества

Описание экскурсии

Литературное богатство

Вы пройдете по бульвару и послушаете его историю. Увидите, в каком доме читали свои стихи Блок, Маяковский и Есенин. Узнаете, где Гоголь немилосердно сжег второй том «Мертвых душ». Я расскажу, как так вышло, что надгробие этого мистика стало надгробием для другого знаменитого писателя — мистика Михаила Булгакова. Кому Алексей Толстой посвятил свою чудесную сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Наконец, вы откроете историю последней и самой большой любви Максима Горького к авантюристке и загадочной личности ХХ века — баронессе Будберг, для своих Мура. Поклонниками баронессы были английский специальный агент Роберт Брюс Локкарт, чекист Яков Петерс, писатель Герберт Уэллс и Максим Горький, посвятивший ей свой последний роман «Жизнь Клима Самгина».

По следам великих

Наш маршрут начинается от храма Симеона Столпника, где состоялось тайное венчание графа Н. П. Шереметева с актрисой его крепостного театра Прасковьей Ивановной Жемчуговой-Ковалёвой и прихожанином которого был Николай Гоголь. По пути зайдем в усадьбу графа Александра Толстого и проникнемся ее творческим духом. На самом Никитском бульваре увидим здание Моссельпрома, ставшее своеобразной эмблемой НЭПа, и вы узнаете, как Маяковский успел поработать в рекламе. Посетим храм, в котором венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, и я объясню, почему у поэта не осталось денег на свадебный смокинг. А закончим литературное путешествие у бывшей усадьбы Рябушинского, где в соседних зданиях провели последние годы жизни Максим Горький и Алексей Толстой. Вы услышите, как они здесь жили, с кем дружили и кого любили больше всех.

Организационные детали