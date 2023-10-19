Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Каждый дом на Арбате скрывает множество сюжетов, словно интересная книга. Неудивительно, что эту улицу облюбовали писатели и поэты.
На экскурсии по арбатским переулкам мы поговорим о том, как складывалась судьба и особая атмосфера района и чем он привлекал писателей.
Вы увидите смену эпох глазами Пушкина и Герцена, Цветаевой и Есенина, а также других «детей Арбата».
На экскурсии по арбатским переулкам мы поговорим о том, как складывалась судьба и особая атмосфера района и чем он привлекал писателей.
Вы увидите смену эпох глазами Пушкина и Герцена, Цветаевой и Есенина, а также других «детей Арбата».
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Отправляемся гулять по знаменитым переулкам Арбата: Кривоарбатскому, Сивцеву Вражку, Плотникову, Денежному, Большому и Малому Власьевскому. Я открою для вас атмосферу и энергетику этого удивительного места, которое подарило нам столько творческих открытий. Вы увидите:
- самый дорогой особняк Москвы Villa Arbat
- знаменитый памятник конструктивизма «Дом Мельникова»
- дом-музей Герцена и усадьбу Аксаковых
- дом, где проживали знаменитые актеры Александр Менакер и Мария Миронова, а также их сын Андрей Миронов
- храм, который «повенчал» Есенина и Айседору Дункан
- особняк, в котором Лев Толстой поселил Николеньку Ростова
- коммуну «обормотников», где обосновалась Марина Цветаева со своим мужем и друзьями
В ходе экскурсии вы узнаете:
- в каком доме Пушкин позировал художнику Тропинину,
- почему дети Герцена жили с его другом и соратником Огаревым,
- как дочка Марины Цветаевой играла «в суп»,
- где жила экстрасенс Джуна,
- где находится церковь, изображенная на картине В. Поленова «Московский дворик»,
- где находится шлагбаум в подземный туннель под Новым Арбатом,
- где тайно венчались граф и крепостная актриса,
- а также многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Арбатская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 858 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материла, информация легко запоминается и вызывает живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы.
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