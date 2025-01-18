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между архитектурой и биографическими деталями, а также общей подачи материала. Это важный сигнал для нас, и мы обсудим его с гидом для дальнейшей работы над структурой экскурсии.



Что касается упомянутых тем: рассказ о Джуне Давиташвили — это часть официальной истории Арбата, как и некоторые личные моменты из жизни Герцена и Огарева, которые отражены в музейных экспозициях. Тем не менее, мы понимаем, что подача может быть разной, и учтем Ваше мнение.



Надеемся, что, несмотря на неудачный опыт, Вы дадите нам еще один шанс показать Москву с лучшей стороны.