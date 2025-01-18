Каждый дом на Арбате скрывает множество сюжетов, словно интересная книга. Неудивительно, что эту улицу облюбовали писатели и поэты.
На экскурсии по арбатским переулкам мы поговорим о том, как складывалась судьба и особая атмосфера района и чем он привлекал писателей.
Вы увидите смену эпох глазами Пушкина и Герцена, Цветаевой и Есенина, а также других «детей Арбата».
На экскурсии по арбатским переулкам мы поговорим о том, как складывалась судьба и особая атмосфера района и чем он привлекал писателей.
Вы увидите смену эпох глазами Пушкина и Герцена, Цветаевой и Есенина, а также других «детей Арбата».
Описание экскурсии
Отправляемся гулять по знаменитым переулкам Арбата: Кривоарбатскому, Сивцеву Вражку, Плотникову, Денежному, Большому и Малому Власьевскому. Я открою для вас атмосферу и энергетику этого удивительного места, которое подарило нам столько творческих открытий. Вы увидите:
- самый дорогой особняк Москвы Villa Arbat
- знаменитый памятник конструктивизма «Дом Мельникова»
- дом-музей Герцена и усадьбу Аксаковых
- дом, где проживали знаменитые актеры Александр Менакер и Мария Миронова, а также их сын Андрей Миронов
- храм, который «повенчал» Есенина и Айседору Дункан
- особняк, в котором Лев Толстой поселил Николеньку Ростова
- коммуну «обормотников», где обосновалась Марина Цветаева со своим мужем и друзьями
В ходе экскурсии вы узнаете:
- в каком доме Пушкин позировал художнику Тропинину,
- почему дети Герцена жили с его другом и соратником Огаревым,
- как дочка Марины Цветаевой играла «в суп»,
- где жила экстрасенс Джуна,
- где находится церковь, изображенная на картине В. Поленова «Московский дворик»,
- где находится шлагбаум в подземный туннель под Новым Арбатом,
- где тайно венчались граф и крепостная актриса,
- а также многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9994 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия спасибо большое за экскурсию, было очень насыщенно, интересно, увлекательно, столько много узнали. Время пролетело с Вами незаметно и легко. Спасибо 🤗🤗🤗
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Н
Были на экскурсии "литературные переулки" с Еленой. Отличный гид, хороший рассказчик, человек, который знает свое дело. Красиво говорит и знает материал о котором рассказывает. Скорректировала экскурсию под ребенка 13 лет. Увлеклась всех интересными фактами. Экскурсия была насыщенная, на одном дыхании. Елену рекомендуем! Спасибо, Елена, за экскурсию.
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А
Здравствуйте! Наша экскурсия прошла замечательно, экскурсовод Елена всё очень интересно рассказывала, с удовольствием прогулялись по улочкам Арбата, и даже дождь никак не испортил настроения и впечатления от экскурсии!:) спасибо большое Елене, обязательно обратимся к ней еще!
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Благодарим за прекрасную познавательную экскурсию! Так приятно пройти по страница произведений своими ногами и почувствовать себя сопричастными с известными авторами в компании сведующего и вовлеченного гида!
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К
Были на экскурсией со Светланой. Когда рассказывали про дома, было интересно, но мало, а много было о личной жизни героев, причём с достаточно пикантными, лишними подробностями. Фактическая содержательность была нарушена историями про экстрасенсов. Речь экскурсовода с большим количеством грамматических ошибок. Логика в повествование нарушена. Возникло ощущение обывательского во многом повествования, а не научного.
Валерия
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за развернутый отзыв. Приносим извинения, что содержание экскурсии не оправдало Ваших ожиданий.
Мы ценим Ваши замечания относительно баланса
Мы ценим Ваши замечания относительно баланса
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