Каждый дом на Арбате скрывает множество сюжетов, словно интересная книга. Неудивительно, что эту улицу облюбовали писатели и поэты.



На экскурсии по арбатским переулкам мы поговорим о том, как складывалась судьба и особая атмосфера района и чем он привлекал писателей.



Вы увидите смену эпох глазами Пушкина и Герцена, Цветаевой и Есенина, а также других «детей Арбата».