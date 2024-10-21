На Пушкинской площади, Тверском и Никитском бульварах сохранилось много уникальных памятников архитектуры 17–20 веков: особняки, доходные дома, храмы, театры, скульптуры. Здесь жили и творили известнейшие российские писатели, актёры, режиссёры, художники, учёные. Приглашаю вас прикоснуться к архитектурному и литературно-художественному наследию нашего города!

Описание экскурсии

«Москва! Как много в этом звуке

Для сердца русского слилось

Как много в нём отозвалось!»

Писал великий русский поэт, уже полтора столетия бронзовеющий на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара. Памятник Пушкину установлен в этом месте не случайно. Александр Сергеевич часто бывал здесь, гулял, ходил в гости, на балы и спектакли. Именно на Тверском бульваре он нашёл свою любовь и судьбу, Наталью Гончарову.

А сколько ещё выдающихся поэтов, писателей, актрис, актёров и других творческих личностей жили, творили и развлекались на Тверском и Никитском бульварах? Поговорим об этом на экскурсии.

Вы узнаете:

когда и почему Тверская превратилась из «тропы войны» в одну из центральных улиц Москвы

в каком театре начал свою карьеру выпускник театрального ВУЗа Владимир Высоцкий

как и почему разделили МХТ на два театра Олег Ефремов и Татьяна Доронина

что такое имажинизм и чем занимался на Тверском бульваре главный московский хулиган Сергей Есенин

как спектакль «Три мушкетёра» стал фильмом и почему рассорились режиссёры Марк Розовский и Георгий Юнгвальд-Хилькевич

где Николай Васильевич Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ» и почему памятники выдающемуся русскому писателю оказались так близко друг к другу

Наш маршрут

Пушкинская площадь. История Тверского бульвара. Памятник Пушкину

История Тверского бульвара. Памятник Пушкину Литературный институт им. Горького — прообраз дома Литераторов МОССОЛИТ, описанного Михаилом Булгаковым в знаменитом романе «Мастер и Маргарита»

— прообраз дома Литераторов МОССОЛИТ, описанного Михаилом Булгаковым в знаменитом романе «Мастер и Маргарита» Театр им. Пушкина — бывший театр Таирова

— бывший театр Таирова Театр МХТ им. Горького — шедевр архитектора Владимира Кубасова

— шедевр архитектора Владимира Кубасова Памятник Сергею Есенину и история литературного кафе «Стойло Пегаса»

и история литературного кафе «Стойло Пегаса» Дом-музей актрисы Марии Ермоловой. Тайны и легенды старинного особняка

Тайны и легенды старинного особняка Площадь Никитские ворота. Памятник К. А. Тимирязеву

Памятник К. А. Тимирязеву Церковь Большое Вознесение — место венчания Пушкина с Гончаровой

— место венчания Пушкина с Гончаровой Дом Огарёва — театр у Никитских ворот — место первой постановки спектакля «Три мушкетёра»

— театр у Никитских ворот — место первой постановки спектакля «Три мушкетёра» Особняк Петра Лунина — музей Востока — история про находчивого капитана, который за сутки, перепрыгнув три воинских звания, стал полковником

— музей Востока — история про находчивого капитана, который за сутки, перепрыгнув три воинских звания, стал полковником Печальный Гоголь — первый памятник писателю

— первый памятник писателю Ресторан «Прага»: как офицер умудрился купцу ресторан на бильярде проиграть. История и секреты изготовления знаменитого торта Прага

как офицер умудрился купцу ресторан на бильярде проиграть. История и секреты изготовления знаменитого торта Прага Кинотеатр «Художественный» — один из старейших кинотеатров Москвы, детище легендарного Александра Ханжонкова — новатора звукового и широкоформатного кино

— один из старейших кинотеатров Москвы, детище легендарного Александра Ханжонкова — новатора звукового и широкоформатного кино Весёлый Гоголь — второй памятник писателю

Организационные детали

Протяжённость маршрута — 1,8 км.