На Пушкинской площади, Тверском и Никитском бульварах сохранилось много уникальных памятников архитектуры 17–20 веков: особняки, доходные дома, храмы, театры, скульптуры. Здесь жили и творили известнейшие российские писатели, актёры, режиссёры, художники, учёные. Приглашаю вас прикоснуться к архитектурному и литературно-художественному наследию нашего города!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
«Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось
Как много в нём отозвалось!»
Писал великий русский поэт, уже полтора столетия бронзовеющий на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара. Памятник Пушкину установлен в этом месте не случайно. Александр Сергеевич часто бывал здесь, гулял, ходил в гости, на балы и спектакли. Именно на Тверском бульваре он нашёл свою любовь и судьбу, Наталью Гончарову.
А сколько ещё выдающихся поэтов, писателей, актрис, актёров и других творческих личностей жили, творили и развлекались на Тверском и Никитском бульварах? Поговорим об этом на экскурсии.
Вы узнаете:
- когда и почему Тверская превратилась из «тропы войны» в одну из центральных улиц Москвы
- в каком театре начал свою карьеру выпускник театрального ВУЗа Владимир Высоцкий
- как и почему разделили МХТ на два театра Олег Ефремов и Татьяна Доронина
- что такое имажинизм и чем занимался на Тверском бульваре главный московский хулиган Сергей Есенин
- как спектакль «Три мушкетёра» стал фильмом и почему рассорились режиссёры Марк Розовский и Георгий Юнгвальд-Хилькевич
- где Николай Васильевич Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ» и почему памятники выдающемуся русскому писателю оказались так близко друг к другу
Наш маршрут
- Пушкинская площадь. История Тверского бульвара. Памятник Пушкину
- Литературный институт им. Горького — прообраз дома Литераторов МОССОЛИТ, описанного Михаилом Булгаковым в знаменитом романе «Мастер и Маргарита»
- Театр им. Пушкина — бывший театр Таирова
- Театр МХТ им. Горького — шедевр архитектора Владимира Кубасова
- Памятник Сергею Есенину и история литературного кафе «Стойло Пегаса»
- Дом-музей актрисы Марии Ермоловой. Тайны и легенды старинного особняка
- Площадь Никитские ворота. Памятник К. А. Тимирязеву
- Церковь Большое Вознесение — место венчания Пушкина с Гончаровой
- Дом Огарёва — театр у Никитских ворот — место первой постановки спектакля «Три мушкетёра»
- Особняк Петра Лунина — музей Востока — история про находчивого капитана, который за сутки, перепрыгнув три воинских звания, стал полковником
- Печальный Гоголь — первый памятник писателю
- Ресторан «Прага»: как офицер умудрился купцу ресторан на бильярде проиграть. История и секреты изготовления знаменитого торта Прага
- Кинотеатр «Художественный» — один из старейших кинотеатров Москвы, детище легендарного Александра Ханжонкова — новатора звукового и широкоформатного кино
- Весёлый Гоголь — второй памятник писателю
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 1,8 км.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 30 туристов
Всем привет! Меня зовут Владимир. Живу в Москве. Люблю свой яркий, необычный, где-то парадно-надменный, где-то тихо-закоулочный, древний и вечно молодой, истинно русский город. Город, напоминающий мне разноцветное лоскутное одеяло. Мне нравится гулять по Москве, разглядывать её, выведывать у неё большие тайны и маленькие секреты. А ещё больше нравится делиться разгадками с вами.Задать вопрос
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