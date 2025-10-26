Старый Арбат — одна из самых известных и посещаемых улиц столицы. С XVIII века это место стало символом аристократии в Москве, получив название «дворянское гнездо». На экскурсии мы пройдем вдоль всей улицы Старого Арбата, а также завернем в скрытые от глаз переулки и побываем в уютных двориках. Вы узнаете:• историю старинной улицы;

в каких отношениях Пушкин был со своей тещей и где проходил его медовый месяц;

какую усадьбу купил внук Екатерины II;

секрет единственной сталинской высотки, на шпиле которой нет звезды;

как старинная церковь связана с героями Союзмультфильма;

как Арбат стал правительственной дорогой в 20 веке. Вы увидите:• старинные дворянские усадьбы, в которых сегодня находятся посольства;

московский дворик Василия Поленова;

стену Цоя;

театр Вахтангова;

настоящую русскую избу с мрачной историей;

жилой дом архитектора, в котором разместился родильный дом для бедных женщин; И еще много других увлекательных историй о судьбах жителей Арбата в разные времена и эпохи. Во время экскурсии будет возможность при желании зайти в старинный храм начала 18 века. Важная информация:.

Экскурсия прекрасно подходит для тех, кто приехал в город впервые, а также москвичам и жителям столицы.