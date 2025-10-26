Арбат — здесь переплетаются история и современность, искусство и повседневная жизнь. Музыканты, певцы, художники, сувенирные лавочки, яркая многолюдная улица.
Но стоит чуть свернуть в переулок — вас ждут тихие колоритные дворики, старинная аутентичная Москва. Арбат — это место, где каждый найдёт что-то своё, оставив в сердце незабываемые впечатления.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Старый Арбат — одна из самых известных и посещаемых улиц столицы. С XVIII века это место стало символом аристократии в Москве, получив название «дворянское гнездо». На экскурсии мы пройдем вдоль всей улицы Старого Арбата, а также завернем в скрытые от глаз переулки и побываем в уютных двориках. Вы узнаете:• историю старинной улицы;
- в каких отношениях Пушкин был со своей тещей и где проходил его медовый месяц;
- какую усадьбу купил внук Екатерины II;
- секрет единственной сталинской высотки, на шпиле которой нет звезды;
- как старинная церковь связана с героями Союзмультфильма;
- как Арбат стал правительственной дорогой в 20 веке. Вы увидите:• старинные дворянские усадьбы, в которых сегодня находятся посольства;
- московский дворик Василия Поленова;
- стену Цоя;
- театр Вахтангова;
- настоящую русскую избу с мрачной историей;
жилой дом архитектора, в котором разместился родильный дом для бедных женщин; И еще много других увлекательных историй о судьбах жителей Арбата в разные времена и эпохи. Во время экскурсии будет возможность при желании зайти в старинный храм начала 18 века. Важная информация:.
Экскурсия прекрасно подходит для тех, кто приехал в город впервые, а также москвичам и жителям столицы.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- МИД
- Музей-квартира А.С. Пушкина
- Памятник Пушкину
- Храм Спаса Преображения на песках
- Дом Окуджавы
- Стена Цоя
- Театр Вахтангова
- Доходные дома 19 века
- Усадьбы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Арбат, 54/2с8 на улице у выхода м. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Завершение: Арбатская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия прекрасно подходит для тех
- Кто приехал в город впервые
- А также москвичам и жителям столицы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Сами никогда бы не увидели то, что показала экскурсовод Екатерина Еремеева. Два часа пролетели незаметно. Интересно и познавательно
Н
Наталья
25 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Прекрасный гид. Рекомендую!
Н
Наталья
8 сен 2025
Прекрасный экскурсовод,отличный маршрут! Открыли для себя Арбат с его тайнами! Спасибо Екатерине за столь удивительное путешествие!
И
Ирина
5 авг 2025
Прекрасная экскурсия с гидом Екатериной, очень интересно и познавательно. Узнали много нового о старом Арбате. Екатерина приятная девушка и профессионал своего дела. Благодарим и рекомендуем.
Ю
Юлия
30 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое чудесному экскурсоводу Екатерине за такую интересную подачу, приятную и непринужденную атмосферу дружеской прогулки. Очень познавательно! Мы узнали много нового из истории Арбата.
М
Мирослава
27 июн 2025
Превосходно! Интересно! Познавательно! Спасибо Екатерине от Мирославы и Ульяны из Барнаула.
Н
Надежда
15 июн 2025
Экскурсия прошла в лёгком и непринужденном стиле. Экскурсовод рассказала много интересных фактов о зданиях Арбата, известных людях связанных с ними, показала старые снимки до перестроек и реставраций, провела по закаулкам, куда бы мы сами никогда не додумались свернуть. Экскурсовод полностью подстроилась под нашу группу и наш темп. В целом все понравилось, спасибо за экскурсию!
Е
Екатерина
11 мая 2025
Спасибо большое Екатерине, за столь познавательную и интересную экскурсию. Много информации, наглядных материалов и мест говорящих за себя. Тёплое общение, дружелюбная атмосфера и знание исторических событий, донесённых доступным языком. Осталась в большом восторге и теперь могу передать полученные знания другим. Ещё раз огромное спасибо 💐
Входит в следующие категории Москвы
