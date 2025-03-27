читать дальше каждую подробно гид рассказывает!!! Время летит незаметно. Комфортабельный автобус, виртуозный водитель, пробки обошли, с маршрута не сошли из за них!!! Всем советуем!!!

Увлекательная поездка, все увидели и узнали, потрясающая гид Ольга, мы в восторге с мамой!!!! Спасибо большое!!! Высотки все разные, про