Здание МИД РФ – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание МИД РФ» в Москве, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Легенды и мифы сталинских высоток
На автобусе
3 часа
1595 отзывов
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 14:00
5 апр в 16:00
1300 ₽ за человека
Старый Арбат - от прошлого к настоящему
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Старый Арбат - от прошлого к настоящему
Начало: Улица Арбат, 54/2с8 на улице у выхода м. Смоленска...
Расписание: Понедельник, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 10:00 до 18:00
5000 ₽ за всё до 12 чел.
Сталинские высотки: индивидуальная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
Индивидуальная
Сталинские высотки: индивидуальная экскурсия
Начало: СТ.М. Красные ворота
Расписание: В любой день недели в период с 10.00 до 20.00
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
от 51 700 ₽ за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    27 марта 2025
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Увлекательная поездка, все увидели и узнали, потрясающая гид Ольга, мы в восторге с мамой!!!! Спасибо большое!!! Высотки все разные, про
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    каждую подробно гид рассказывает!!! Время летит незаметно. Комфортабельный автобус, виртуозный водитель, пробки обошли, с маршрута не сошли из за них!!! Всем советуем!!!

  • Т
    Татьяна
    26 марта 2025
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Очень понравилась экскурсия. Удобный автобус, очень понравился экскурсовод
  • Г
    Гаврилова
    24 марта 2025
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Ирина. Очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Здание МИД РФ»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Воробьевы Горы
  8. Александровский сад
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Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Здание МИД РФ" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 51 700. Туристы уже оставили гидам 1595 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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