Два концерта за один вечер Уникальное путешествие по Москва-реке с живой музыкой и комедией! Сначала — стендап концерт с тремя комиками ТНТ и Labelcom. Он пройдет на нижней палубе, за столиками. Можно будет заказывать еду и напитки. Затем — концерт с живой музыкой на верхней палубе корабля. Прозвучат известные хиты мировой сцены в необычных обработках. Можно будет послушать, потанцевать, попеть! А также — волшебные и необычные виды Москвы, можно сделать яркие фотографии! Состав скрыт! Это профессиональные известные комики, участники:

Stand

Up на ТНТ, Labelcom, Stand

Up Club #1 и др.

популярных ТВ и You

Tube проектов. Каждую неделю — разные составы. Важная информация: