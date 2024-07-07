Стендап и музыка на теплоходе

Наш уникальный тур соединил в себе все самое лучшее: стендап концерт с тремя комиками ТНТ и LABELCOM, концерт с живой музыкой на верхней палубе корабля, а также волшебные и необычные виды Москвы, которые вы будете наблюдать с борта теплохода!
4.5
2 отзыва
Стендап и музыка на теплоходе
Стендап и музыка на теплоходе
Стендап и музыка на теплоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Два концерта за один вечер Уникальное путешествие по Москва-реке с живой музыкой и комедией! Сначала — стендап концерт с тремя комиками ТНТ и Labelcom. Он пройдет на нижней палубе, за столиками. Можно будет заказывать еду и напитки. Затем — концерт с живой музыкой на верхней палубе корабля. Прозвучат известные хиты мировой сцены в необычных обработках. Можно будет послушать, потанцевать, попеть! А также — волшебные и необычные виды Москвы, можно сделать яркие фотографии! Состав скрыт! Это профессиональные известные комики, участники:

Stand

Up на ТНТ, Labelcom, Stand

Up Club #1 и др.

популярных ТВ и You

Tube проектов. Каждую неделю — разные составы. Важная информация:

  • Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки.
  • Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Также это поможет занять места ближе к сцене (это не относится к мероприятиям с конкретными местами).
  • Людей в сильном алкогольном опьянении могут не пустить на борт.

Ежедневно с 11:30 до 21:07

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Конец зала (свободная рассадка)2 590 ₽
Середина зала (свободная рассадка)3 090 ₽
Ближние столы (свободная рассадка)3 590 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка по центру столицы
  • Стендап концерт
  • Концерт с живой музыкой
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от места проведения
  • Питание, напитки (приобретаются на борту по меню)
Место начала и завершения?
Причал Лужники - Северный (м. «Спортивная»)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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