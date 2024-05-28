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Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Южный речной вокзал - образ времени
Об истории, архитектуре, прошлом и будущем вокзала - понятно и интересно
Начало: У Южного речного вокзала
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Хочу выразить благодарность Александре за чудесные памятные снимки и полученную информацию! Экскурсия с нашим фотогидом (очаровательной и внимательной Алексендрой) прошла легко, непренужденно, тепло и в позитивном настроении! Рекомендую!
- ООльга27 мая 2024Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство проделанной работы прикрепляю, дабы
- ЕЕкатерина19 октября 2023Нам понравилось. Ненавязчивая экскурсия, немного информации, но мы на большой рассказ и не рассчитывали. Фотки получились отличные - мы довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От Речного вокзала»
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