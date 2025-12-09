Поедем в златоглавый Суздаль, где нет ни одного высотного здания кроме стройных колоколен монастырей.
Вы прогуляетесь по улочкам и полюбуетесь древним кремлём, посетите Спасо-Преображенский собор с фресками легендарного Гурия Никитина и услышите концерт звонарей Спасо-Евфимиева монастыря. А в тёплый сезон прокатитесь на речном трамвайчике по живописной реке Каменка.
Описание экскурсии
Суздаль — город, где время будто замерло среди белокаменных храмов. Вы прогуляетесь по деревянным улочкам, знакомым по кадрам из фильмов «Женитьба Бальзаминова» и «Чародеи». Услышите историю княжеской столицы и выясните, как городу удалось сохранить уникальный архитектурный ансамбль.
Основные остановки маршрута
- Суздальский кремль — сердце города, с которого начиналась его история
- Спасо-Евфимиев монастырь. Вы услышите малиновые переливы колоколов в живом исполнении звонарей
- Прогулка на речном трамвайчике по извилистой Каменке (вне сезона — свободное время в городе)
- Старинные Торговые ряды (свободное время). Вы не спеша пройдётесь по лавкам, попробуете местные лакомства и выберете сувениры
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
- После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени: можно пообедать, прогуляться по городу и выбрать сувениры на память
- Дополнительно оплачивается по желанию: прогулка на речном трамвайчике по реке Каменке — 950 ₽ (навигация с мая по октябрь)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4550 ₽
|Новогодние праздники
|4900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Римская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
