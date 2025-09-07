Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Владимиро-Суздальская Русь (из Москвы)
Прогуляться по древним городам среди белокаменных храмов и легендарных крепостей
Начало: У станции метро «Перово»
18 окт в 07:00
2 ноя в 07:00
4580 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 06:00
2 окт в 06:00
43 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 сентября 2025Прекрасная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Маршрут спланирован тщательно и позволяет получить максимальное количество ярких впечатлений и новых знаний.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Суздаль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Суздаль" можно забронировать 3 экскурсии от 4580 до 43 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Суздаль», 4 ⭐ отзыва, цены от 4580₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь