Экскурсии в Суздаль из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Суздаль» в Москве, цены от 4580 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Владимиро-Суздальская Русь (из Москвы)
На автобусе
13 часов
Групповая
Владимиро-Суздальская Русь (из Москвы)
Прогуляться по древним городам среди белокаменных храмов и легендарных крепостей
Начало: У станции метро «Перово»
18 окт в 07:00
2 ноя в 07:00
4580 ₽ за человека
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 06:00
2 окт в 06:00
43 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 сентября 2025
    Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
    Прекрасная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Маршрут спланирован тщательно и позволяет получить максимальное количество ярких впечатлений и новых знаний.
    читать дальше

    Это, пожалуй, самая насыщенная однодневная экскурсия по достопримечательностям Владимирской области. Сергей прекрасный организатор, человек энциклопедических знаний и интересный собеседник. Он собрал высокопрофессиональную команду гидов, среди которых хочется особенно отметить Светлану Борисову (гид из Юрьева-Польского) и Дмитрия Домнина (гид из Владимира). Это люди не просто великолепные профессионалы, но и чудесные рассказчики, влюбленные в свой Владимирский край, и слушать их можно бесконечно. При плотной экскурсионной программе остается достаточное количество сводного времени для прогулок и фотографирования. Большое спасибо Сергею и его команде гидов!

