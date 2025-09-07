читать дальше

Это, пожалуй, самая насыщенная однодневная экскурсия по достопримечательностям Владимирской области. Сергей прекрасный организатор, человек энциклопедических знаний и интересный собеседник. Он собрал высокопрофессиональную команду гидов, среди которых хочется особенно отметить Светлану Борисову (гид из Юрьева-Польского) и Дмитрия Домнина (гид из Владимира). Это люди не просто великолепные профессионалы, но и чудесные рассказчики, влюбленные в свой Владимирский край, и слушать их можно бесконечно. При плотной экскурсионной программе остается достаточное количество сводного времени для прогулок и фотографирования. Большое спасибо Сергею и его команде гидов!