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Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.

4.9
9 отзывов
Ирина Г.
Ирина Г. – Гид из Москвы
Наша экскурсия ⛳ - это максимально полный рассказ об истории 📖 Москвы, от ее возникновения и предпосылок к нему, развития на протяжении 800 лет, и о формировании современного облика центра столицы ⭐️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.

Что вы увидите

  • Красную Площадь и ее памятники
  • Никольскую улицу
  • квартал КГБ
  • Большую Лубянку и Сретенский Монастырь.
На этой экскурсии 🧭 вы точно узнаете, какая на самом деле главная улица Москвы
  • Мы начнем экскурсию ⛳ у Воскресенских ворот,
  • Пройдем по Никольской на Лубянскую площадь
  • Потом по улице Большая Лубянка выйдем на Сретенку, где закончим у метро 🚇 Сухаревская или Чистые пруды.

Важная информация:

  • Экскурсия может быть проведена не только на русском, но и на английском языке. Напишите гиду после бронирования экскурсии, если хотите, чтобы для Вас экскурсия была проведена на английском.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Место завершения
🏁 метро Сухаревская или Тургеневская
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Г.
Ирина Г.
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9 отзывов оставили туристы

Ирина Г. проводит ещё 2 экскурсии

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