Что вы увидите
- Красную Площадь и ее памятники
- Никольскую улицу
- квартал КГБ
- Большую Лубянку и Сретенский Монастырь.
На этой экскурсии 🧭 вы точно узнаете, какая на самом деле главная улица Москвы
- Мы начнем экскурсию ⛳ у Воскресенских ворот,
- Пройдем по Никольской на Лубянскую площадь
- Потом по улице Большая Лубянка выйдем на Сретенку, где закончим у метро 🚇 Сухаревская или Чистые пруды.
Важная информация:
- Экскурсия может быть проведена не только на русском, но и на английском языке. Напишите гиду после бронирования экскурсии, если хотите, чтобы для Вас экскурсия была проведена на английском.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Место завершения
🏁 метро Сухаревская или Тургеневская
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
9 отзывов оставили туристы
Ирина Г. проводит ещё 2 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Москве