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O Olgach68 Ирина очень интересный рассказчик. Очень яркие впечатления от экскурсии. Видно, как человек любит свое дело и выкладывается на все 100. Она рассказала такие удивительные факты, которые можно знать только при глубоком погружении в дело. Это не факты википедии, которые можно с легкостью найти, а действительно красивые и яркие истории, которые Ирина рассказывает с удивительной легкостью, юмором и обаянием. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Ирина очень интересный рассказчик. Очень яркие впечатления от экскурсии. Видно, как человек любит свое дело и выкладывается на все 100. Она рассказала такие удивительные факты, которые можно знать только при глубоком погружении в дело. Это не факты википедии, которые можно с легкостью найти, а действительно красивые и яркие истории, которые Ирина рассказывает с удивительной легкостью, юмором и обаянием. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Ekaterina Экскурсия была очень интересной, спасибо Ирине за яркий содержательный рассказ. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Ekaterina Экскурсия была очень интересной, спасибо Ирине за яркий содержательный рассказ. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

a alla3mak Отличная экскурсия,отличный гид,все было очень интересно,советую!!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет