Ирина Г. – Гид из Москвы

Наша экскурсия ⛳ - это максимально полный рассказ об истории 📖 Москвы, от ее возникновения и предпосылок к нему, развития на протяжении 800 лет, и о формировании современного облика центра столицы ⭐️.