Наша экскурсия - это максимально полный рассказ об истории Москвы, от ее возникновения и предпосылок к нему, развития на протяжении 800 лет, и о формировании современного облика центра столицы.
Описание экскурсии
- Мы начнем у фонтана перед Большим театром - Александровский сад -Красная площадь -Никольская улица Важная информация:Обратите внимание! В период выходных и праздничных дней необходимо внести предоплату на сайте.
каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральную площадь
- Александровский сад
- Красную Площадь
- Никольскую улицу
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан перед Большим театром на Театральной площади
Завершение: Метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! В период выходных и праздничных дней необходимо внести предоплату на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Ирина очень интересный рассказчик. Очень яркие впечатления от экскурсии. Видно, как человек любит свое дело и выкладывается на все 100. Она рассказала такие удивительные факты, которые можно знать только при глубоком погружении в дело. Это не факты википедии, которые можно с легкостью найти, а действительно красивые и яркие истории, которые Ирина рассказывает с удивительной легкостью, юмором и обаянием.
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А
Ирина очень интересный рассказчик. Очень яркие впечатления от экскурсии. Видно, как человек любит свое дело и выкладывается на все 100. Она рассказала такие удивительные факты, которые можно знать только при глубоком погружении в дело. Это не факты википедии, которые можно с легкостью найти, а действительно красивые и яркие истории, которые Ирина рассказывает с удивительной легкостью, юмором и обаянием.
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E
Экскурсия была очень интересной, спасибо Ирине за яркий содержательный рассказ.
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E
Экскурсия была очень интересной, спасибо Ирине за яркий содержательный рассказ.
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a
Отличная экскурсия,отличный гид,все было очень интересно,советую!!!!!
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Е
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