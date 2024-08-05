Стены, башни, итальянские зодчие, машикули и мерлоны, белые и красные кирпичи, Иван III, Сталин, президент… Сколько всего связано с главной достопримечательностью столицы! На нашей прогулке вы узнаете любопытные факты о Кремле в нескучном формате с элементами интерактива, а также полюбуетесь им с разных ракурсов и побываете в его живописных окрестностях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Начинается земля, как известно, от Кремля! Эти слова Маяковского вам станут гораздо понятнее, когда вы познакомитесь с древней крепостью поближе. Кремль поражает своей мощью уже более 6 веков. За каждой его башней — своя удивительная история и невероятная загадка. Мы пройдём вдоль кремлёвских стен, и вы полюбуетесь видами Красной площади, Васильевского спуска, Софийской набережной, Александровского парка.
На прогулке вы узнаете:
- как возникла крепость, кто и когда её построил, как она менялась с течением веков
- сколько башен в Кремле, какая самая таинственная, а какая самая высокая
- через какие ворота выходили полоскать белье, а из каких выезжал маршал Георгий Жуков на белом коне принимать военный Парад Победы
- какая башня помнит Дмитрия Пожарского, а какая имеет царский статус
- какую башню знают все россияне с 14 лет
- что такое машикули и мерлоны
- сколько звёзд в Кремле и где работает президент России
- где находится пульт управления кремлёвскими звёздами
А также:
- куда подевались кремлёвские вороны
- где была тюрьма, а где церковь
- где можно найти двуглавых орлов, медведей и павлинов
- какая мелодия играет на главной башне столицы
- и многое другое!
Познавательная и увлекательная экскурсия пройдёт с теплотой и любовью, ведь вашего гида зовут Любовь!
Организационные детали
- Рекомендованный возраст детей — от 7 лет
- Экскурсия пешеходная, мы пройдём чуть больше 2 км, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной Площади или у Спасской Башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 767 туристов
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дарья
5 авг 2024
Побывали на экскурсии с сыном 8 лет, и это была замечательная познавательная прогулка! Любовь провела экскурсию так интересно, непринужденно и с таким доброжелательным отношением, редко встретишь! В процессе мы проходили викторины, стараясь отвечать на вопросы и запоминать рассказанное! И даже получили памятные подарочки! Рекомендую от души!
Ольга
24 июл 2024
Была на экскурсии с 15-летней дочерью. Полный восторг и масса впечатлений)!!! У нашего экскурсовода Любови оказался очень нестандартный и интересный подход. Время пролетело незаметно. Любовь рассказала множество малоизвестных исторических фактов. Во время экскурсии мы не только слушали увлекательный рассказ Любови, но и участвовали в мини викторинах по услышанному! Нам очень понравилось!!! Всем рекомендую посетить эту экскурсию!!!
Кривенко
14 июл 2024
Прекрасный доброжелательный экскурсовод! Спасибо большое! Рекомендую. Мини группа- это очень удобная форма для экскурсии.
О
Ольга
12 мая 2024
Были сегодня на экскурсии с Любовью, не смотря на холод, к которому мы были не совсем готовы, всё прошло просто замечательно!!! Исторические факты, поверия, приметы, ретроспективные фото, связь поколений в
В
Виктория
29 апр 2024
Добрый день,
Нашим гидом была Любовь
Экскурсия прошла очень увлекательно, интересно и познавательно
3 часа вокруг Кремля прошли на одном дыхании, в процессе экскурсии были небольшие квизы, благодаря чему, участники экскурсии были еще больше вовлечены. А также мини подарки от гида, которые не оставили никого равнодушными!
Огромное спасибо!
Нашим гидом была Любовь
Экскурсия прошла очень увлекательно, интересно и познавательно
3 часа вокруг Кремля прошли на одном дыхании, в процессе экскурсии были небольшие квизы, благодаря чему, участники экскурсии были еще больше вовлечены. А также мини подарки от гида, которые не оставили никого равнодушными!
Огромное спасибо!
В
Вячеслав
31 мар 2024
Я с удовольствием буду вспоминать экскурсию с Любовью!)
Прекрасная подача материала,
очень много интересных фактов и историй. Все легко, непринуждённо и с юмором!
Время пролетело незаметно и с пользой.
Всем рекомендую знающего, эрудированного экскурсовода Любовь.
Прекрасная подача материала,
очень много интересных фактов и историй. Все легко, непринуждённо и с юмором!
Время пролетело незаметно и с пользой.
Всем рекомендую знающего, эрудированного экскурсовода Любовь.
М
Марина
5 фев 2024
Была с детьми 7 и 11 лет, остальные в группе - взрослые. Экскурсия понравилась и мне и детям. Из-за непогоды по общему согласию маршрут был немного изменен, но атмосфера в
Анастасия
5 фев 2024
Экскурсовод Любовь замечательный человек, так подает информацию, чтобы были ассоциации и как можно больше запомнилось после экскурсии. Рекомендую к посещению.
Л
Лиана
15 янв 2024
Все прекрасно! 🙏
Е
Екатерина
11 сен 2023
Добрый день, хочу поделиться впечатлениями от экскурсии. Нам невероятно повезло попасть в день города на индивидуальную экскурсию! Сошлось все: и погода, и атмосфера, и формат,и экскурсовод. А еще и награды за полученные знания! Спасибо, всем рекомендую экскурсии с Любовью!
А
Анна
26 июл 2023
Были на экскурсии с родителями, всем очень понравилось. Любовь действительно проводит экскурсию с любовью, в тёплой обстановке и, по ощущениям, это прогулка со старым другом. Чувствуется, что к каждому гостю
Анастасия
24 июл 2023
Экскурсия с Любовью - не только с любовью, но и с большим вниманием к слушателю. Прекрасно выстроенная, полностью погружает тебя в историю Красной площади и ее строений. Любовь замечательно вплетает
Елена
2 июл 2023
Очень понравилась экскурсия!!! Интересный насыщенный маршрут. Экскурсовод Любовь просто замечательно увлекательно рассказывала, показывала, отвечала на вопросы и порекомендовала хорошие места. 2 часа пролетели как один миг.
Т
Татьяна
29 мая 2023
Выражаем благодарность за прекрасную экскурсию! Любовь действительно провела экскурсию с любовью ❤️ Душевная атмосфера, интерактивные элементы, интересно как детям, так и взрослым! Все супер!
А
Анна
17 апр 2023
Прогулка вокруг стен Кремля с экскурсоводом Любовью, что называется, свершалась с любовью.
Мы с внуком получили истинное наслаждение. Прошли весь маршрут, слушая интересный рассказ, который погружал нас в историю, насыщал нас знаниями. Экскурсовод Любовь - человек, который дарит вам свой заряд доброй энергетики, она прекрасно владеет материалом, не засоряет вам голову разной чепухой. Спасибо вам, Любовь
Мы с внуком получили истинное наслаждение. Прошли весь маршрут, слушая интересный рассказ, который погружал нас в историю, насыщал нас знаниями. Экскурсовод Любовь - человек, который дарит вам свой заряд доброй энергетики, она прекрасно владеет материалом, не засоряет вам голову разной чепухой. Спасибо вам, Любовь
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