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Тайны и мистика Площади трёх вокзалов

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Приглашаю вас совершить захватывающее путешествие по одной из самых мистических территорий нашего города — Площади трёх вокзалов.

В процессе нашей прогулки нам откроются мрачные легенды этих древних земель.

Это путешествие порадует нас чередой неожиданных открытий, благодаря которым мы узнаем: отчего Нулевой километр железных дорог России многократно переезжал с места на место.

Где установлен самый мобильный монумент в мире – первый памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Кто убедил государя в необходимости учреждения отечественных железных дорог.

Почему в 50-х годах XX-го века боролись с архитектурными красотами в СССР.

А в завершении нашей экскурсии 🧭 мы обнаружим самый неизвестный, самый недооценённый в наши дни и самый изысканный вокзал Москвы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Тайны и мистика Площади трёх вокзалов
Тайны и мистика Площади трёх вокзалов

Что вы увидите

  • Площадь трёх вокзалов
Хрональные аномалии, таинственная статуя и другие тайны Площади трёх вокзаловМы выясним, какие старинные постройки могут быть сокрыты под толщей местных грунтов, узнаем, насколько огромным был самый большой рукотворный водоём Москвы — Красный пруд, на протяжении веков именовавшийся Великим, и куда он исчез. Отчего местность эта слыла в народе нехорошей и какой призрак здешние завсегдатаи часто видят у стен Казанского вокзала. Мы поговорим о знаменитых хрональных аномалиях Комсомольской площади, узнаем почему так загадочно ведут себя знаменитые башенные часы на Казанском и в каком преступлении замечены местные вороны.
Прогуливаясь по площади мы откроем расположения знаменитой Царской башни, о возведении которой так мечтал архитектор Алексей Викторович Щусев. Заглянем в необыкновенной красоты ресторан для пассажиров первого класса, обнаружим таинственную статую правительницы казанского ханства Сююмбике, о месте нахождения которой не догадываются даже сотрудники информационного бюро одного из красивейших вокзалов Москвы и выясним, как одно из самых невероятных московских преданий получило неожиданное подтверждение при строительстве первой линии Московского метрополитена. Мы установим, какой из столичных вокзалов был возведён самым первым. Подивимся устройству наиболее романтичного городского вокзала и разгадаем причины странного цвета «ярославской землянички».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Комсомольская площадь.
Место завершения
🏁 Каланчёвская улица.
Тайны и мистика Площади трёх вокзалов
Тайны и мистика Площади трёх вокзалов
Тайны и мистика Площади трёх вокзалов
Тайны и мистика Площади трёх вокзалов
Тайны и мистика Площади трёх вокзалов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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