Хрональные аномалии, таинственная статуя и другие тайны Площади трёх вокзаловМы выясним, какие старинные постройки могут быть сокрыты под толщей местных грунтов, узнаем, насколько огромным был самый большой рукотворный водоём Москвы — Красный пруд, на протяжении веков именовавшийся Великим, и куда он исчез. Отчего местность эта слыла в народе нехорошей и какой призрак здешние завсегдатаи часто видят у стен Казанского вокзала. Мы поговорим о знаменитых хрональных аномалиях Комсомольской площади, узнаем почему так загадочно ведут себя знаменитые башенные часы на Казанском и в каком преступлении замечены местные вороны.

Прогуливаясь по площади мы откроем расположения знаменитой Царской башни, о возведении которой так мечтал архитектор Алексей Викторович Щусев. Заглянем в необыкновенной красоты ресторан для пассажиров первого класса, обнаружим таинственную статую правительницы казанского ханства Сююмбике, о месте нахождения которой не догадываются даже сотрудники информационного бюро одного из красивейших вокзалов Москвы и выясним, как одно из самых невероятных московских преданий получило неожиданное подтверждение при строительстве первой линии Московского метрополитена. Мы установим, какой из столичных вокзалов был возведён самым первым. Подивимся устройству наиболее романтичного городского вокзала и разгадаем причины странного цвета «ярославской землянички».