  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом

5
10 отзывов
Дмитрий С.
Дмитрий С. – Гид из Москвы
Необычная прогулка 👣 по самому старинному бульвару Москвы с яркими историями, фокусами, с завершением на Патриарших прудах.

Вы узнаете мистические истории 📖 семьи Пушкина, члены которой очень любили гулять по бульвару, вам приоткроются тайны Тверского бульвара и ещё со многими своими историями и секретами поделюсь с вами я — граф Сен Жермен.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом

Что вы увидите

  • Пушкинскую площадь. Старинные особняки
  • памятники
  • достопримечательности Тверского бульвара
  • Малой Никитской
  • Спиридоновки
  • Патриарших прудов.
Прогуляйся по центру Москвы вместе с живым или неживым персонажем, тебе предстоит разобраться в этом самому. Погрузись в атмосферу старинной Москвы, взбалмошной аристократии, проказника Пушкина и его семьи. Я мог бы позвать тебя в театр или на бал, но хочу познакомить с Москвой, с ее улочками и переулками. Возможно, именно тебе я расскажу секрет трех мистических карт.
Вы узнаете: - Где именно искать московских привидений.
  • Какой призрак появляется на Пушкинской площади и почему он занесен во всемирную книгу привидений.
  • Где можно встретить призрак черного автомобиля и чем это может закончится для вас.
  • На какой скамейке сидел сам дьявол.
  • Живет ли черный козел на Патриках.
  • В каком старом театре Москвы появляется призрак великого режиссера и его жены-актрисы.
Что входит
  • Театрализованная пешеходная экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Посещение культурных объектов не предусмотрено
Начало
🚩 Метро Тверская, Пушкинская. У памятника Пушкину.
Место завершения
🏁 Театр Сатиры. Метро Маяковская.
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий С.
Дмитрий С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1985 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов