Прогуляйся по центру Москвы вместе с живым или неживым персонажем, тебе предстоит разобраться в этом самому. Погрузись в атмосферу старинной Москвы, взбалмошной аристократии, проказника Пушкина и его семьи. Я мог бы позвать тебя в театр или на бал, но хочу познакомить с Москвой, с ее улочками и переулками. Возможно, именно тебе я расскажу секрет трех мистических карт.

Вы узнаете: - Где именно искать московских привидений.