Прогуляйся по центру Москвы вместе с живым или неживым персонажем, тебе предстоит разобраться в этом самому. Погрузись в атмосферу старинной Москвы, взбалмошной аристократии, проказника Пушкина и его семьи. Я мог бы позвать тебя в театр или на бал, но хочу познакомить с Москвой, с ее улочками и переулками. Возможно, именно тебе я расскажу секрет трех мистических карт.
Вы узнаете: - Где именно искать московских привидений.
Какой призрак появляется на Пушкинской площади и почему он занесен во всемирную книгу привидений.
Где можно встретить призрак черного автомобиля и чем это может закончится для вас.
На какой скамейке сидел сам дьявол.
Живет ли черный козел на Патриках.
В каком старом театре Москвы появляется призрак великого режиссера и его жены-актрисы.
Что входит
Театрализованная пешеходная экскурсия
Что не входит
Личные расходы
Посещение культурных объектов не предусмотрено
Начало
🚩 Метро Тверская, Пушкинская. У памятника Пушкину.
Место завершения
🏁 Театр Сатиры. Метро Маяковская.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.