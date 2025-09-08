Необычная экскурсия по центру города через запутанные переулки и дворы. Вы сможете исследовать исторический центр не только с его главных улиц, но и заглянуть в его укромные уголки. Окрестности Мясницкой улицы, неожиданные заброшенные здания, уютные дворики и роскошные дома прошлых эпох.
Описание экскурсииЯ проведу вас по запутанным переулкам, тайным закоулкам и уединённым дворам в самом сердце города в окрестностях шумной Мясницкой. Наша прогулка пройдет по окрестностям Мясницкой, ее переулкам и внутренней аркаде колоритных дворов. Во время экскурсии поговорим об истории Мясницкой улицы, и о тех людях, которые здесь проживали. На маршруте вас ожидает:• Богатая усадьба, в которой собиралось тайное масонское общество;
- Здание, вошедшее в десятку самых некрасивых современных построек;
- Дом Лансере;
- Бывший польский костел и дом призрения;
- Уголок французской общины в Москве;
- Доходный дореволюционный дом, в котором находилась тайная лаборатория для поиска бессмертия;
- Дореволюционная телефонная станция;
- Легенда о доме с призраком;
- Лабиринт дворов в центре Москвы, перестроенные палаты и жилые дома. При возможности и желании экскурсантов во время экскурсии можно будет зайти в католический храм.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание театра Эт Сетера
- Дом Юшкова
- Доходный дом Страхового общества Россия
- Доходный дом Феттер и Гингель
- Бывшая Римско-католическая церковь Петра и Павла с богадельней
- Дом ОГПУ
- Храм святого Людовика Французского
- Заброшенная телефонная станция
- Французский лицей Александра Дюма
- Дом, в котором проживал актер Георгий Вицин
