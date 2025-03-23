К Кристина Город грехов: по злачным местам Москвы (18+) Супер экскурсия! Интересный проводник, много информации запомнилось, которой хочется делиться. Подача класс❤️‍🔥

Н Наталья Город грехов: по злачным местам Москвы (18+) Экскурсия- просто сказка!!! Познавательно, интересно, с юмором. Экскурсовод замечательный!!! Столько новых фактов узнали!!! Всем рекомендую!

Н Наталья Легенды и тайны старого Арбата Спасибо большое гиду Станиславу за талант,доброжелательность,профессионализм. Много узнали интересных фактов и по истории и по архитектуре. А главное слушать экскурсовода сплошное удовольствие. Удачи и процветания Вам.

L Lesik200 Легенды и тайны старого Арбата Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельное спасибо Станиславу Симонову за увлекательный рассказ, подачу материала и темп экскурсии!! Все продумано! Узнали много интересного и познавательного! 2 часа пролетели незаметно😊