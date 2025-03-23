Мини-группа
до 1 чел.
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Расписание: суббота в 13:00
3 апр в 19:00
4 апр в 19:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Старинное Замоскворечье: путь через века и судьбы
Начало: Пятницкая улица, 25. На улице у выхода из метро Но...
Расписание: Понедельник, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 10:00 до 18:00
5000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны переулков Мясницкой
Начало: Мясницкая улица, 23. На улице у выхода из метро Ту...
Расписание: Понедельник, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 10:00 до 18:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина23 марта 2025Супер экскурсия! Интересный проводник, много информации запомнилось, которой хочется делиться. Подача класс❤️🔥
- ННаталья22 марта 2025Экскурсия- просто сказка!!! Познавательно, интересно, с юмором. Экскурсовод замечательный!!! Столько новых фактов узнали!!! Всем рекомендую!
- ННаталья13 октября 2024Легенды и тайны старого АрбатаСпасибо большое гиду Станиславу за талант,доброжелательность,профессионализм. Много узнали интересных фактов и по истории и по архитектуре. А главное слушать экскурсовода сплошное удовольствие. Удачи и процветания Вам.
- LLesik20029 сентября 2024Легенды и тайны старого АрбатаСпасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельное спасибо Станиславу Симонову за увлекательный рассказ, подачу материала и темп экскурсии!! Все продумано! Узнали много интересного и познавательного! 2 часа пролетели незаметно😊
- ААнастасия15 сентября 2024Легенды и тайны старого АрбатаЗамечательная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно, узнала много нового и интересного о своём родном городе, больше спасибо)))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Доходные дома»
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