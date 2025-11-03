Искусство через эмоции Мы отправимся на прогулку по залам Третьяковской галереи, во время которой дети не просто увидят на картины — они научатся чувствовать, понимать эмоции и замечать невидимое. Превращаем картины в истории, а их героев — в друзей! Экскурсия развивает эмоциональный интеллект, научит задавать вопросы и говорить о чувствах. Ведь настоящее искусство — это не про «правильно». Это про то, что отзывается в сердце. Важная информация:

Обратите внимание! Входные билеты в Третьяковскую галерею приобретаются самостоятельно.