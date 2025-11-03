Мои заказы

Детская экскурсия по Третьяковской галерее «Смотри сердцем»

Дети отправятся в увлекательное путешествие по Третьяковке, в ходе которого не только познакомятся со знаковыми шедеврами искусства, но и научатся «читать» картины и интерпретировать сюжеты через чувства.
5
22 отзыва
Детская экскурсия по Третьяковской галерее «Смотри сердцем»
Детская экскурсия по Третьяковской галерее «Смотри сердцем»
Детская экскурсия по Третьяковской галерее «Смотри сердцем»
Ближайшие даты:
14
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Искусство через эмоции Мы отправимся на прогулку по залам Третьяковской галереи, во время которой дети не просто увидят на картины — они научатся чувствовать, понимать эмоции и замечать невидимое. Превращаем картины в истории, а их героев — в друзей! Экскурсия развивает эмоциональный интеллект, научит задавать вопросы и говорить о чувствах. Ведь настоящее искусство — это не про «правильно». Это про то, что отзывается в сердце. Важная информация:
Обратите внимание! Входные билеты в Третьяковскую галерею приобретаются самостоятельно.

Согласно расписанию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Расходные материалы
  • Памятные подарки по окончанию
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Третьяковскую галерею
Место начала и завершения?
Лаврушинский пер., 10, стр. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обратите внимание! Входные билеты в Третьяковскую галерею приобретаются самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
А
Алина
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с терпеливейшим гидом Полиной. Обязательно повторим!
С
Светлана
3 ноя 2025
З
Зоя
2 ноя 2025
Очень хотелось, чтобы первое впечатление пятилетнего ребенка о посещении Третьяковской галереи было отличным, чтобы ему вновь захотелось вернуться сюда. С этой задачей прекрасно справилась Полина, спасибо Вам!
О
Олег
31 окт 2025
Ч
Чекмазова
31 окт 2025
28 октября мы с 9- летней внучкой были в Третьяковской галерее на экскурсии" Смотри сердцем",которую великолепно провела экскурсовод Полина. Для ребенка это было первое посещение музея. Полина сумела заинтересовать ребенка
читать дальше

рассказами о картинах,художниках,об умении "читать картину'",об исторических событиях,связанных с написанием картин. Даже после окончания экскурсии мы еще долго ходили по залам- девочка не хотела уходить,сказала,что хочет чаще бывать здесь. Мы выражаем огромную благодарность Полине за ее профессиализм,за ее умение заинтересовать ребенка,за ее доброту,за ее сердечность. Спасибо Вам,Полина! Ваш труд достоин огромного уважения!

О
Ольга
18 окт 2025
Благодарна Полине, первая встреча ребёнка с Третьяковской галереей прошла успешно. Есть желание продолжить знакомство с другими знаковыми музеями Москвы в таком же формате (Пушкинский)
И
Ирина
10 окт 2025
О
Ольга
12 сен 2025
Это был не просто рассказ о картинах, а беседа с ребёнком, которая позволила глубже взглянуть на картины, почувствовать настроение художников. Спасибо)
А
Анастасия
12 сен 2025
Замечательная экскурсия! Были дочь и ее друг - по 6 лет. Полина сразу смогла найти подход и на целый час занять внимание даже очень активных детей. Впечатлений море, дочь весь
читать дальше

вечер взахлеб рассказывала о картинах, причем ей понравились не самые очевидные для ее возраста, вызвали много эмоций. Полина очень приятная в общении, конструктивная в организации, а персональные экскурсии - это невероятная возможность. Готовы пойти с ней и на другие темы)

П
Пушкина
4 сен 2025
А
Анна
28 авг 2025
Огромное спасибо Полине за экскурсию для наших внучек 6 и 7 лет. С первой минуты захватила девчонок своим рассказом и этот интерес сохранялся у детей почти два часа. Что-то рисовали, что-то наклеивали, отгадывали,вообщем, кроме простого,доступного детям изложения фактов,было много другой деятельности, с помощью которой Полина удерживала внимание и делала экскурсию не только познавательной,но и очень интересной. Эскурсоводу огромное спасибо. Браво!!!
А
Александр
27 авг 2025
Н
Надежда
26 авг 2025
На эту экскурсию мы пришли в конце дня, боялась что ребенок 7 лет уже уставший, будет не очень заинтересован в ней, но Полина смогла найти подход к ребенку, выделив для
читать дальше

просмотра полотна - соответствующие возрасту, не переутомляя рассказала о них, разнообразив время рисованием для отдыха, на память подарила репродукции полотен. это был наш первый визит в галерею, хотелось что бы дочь заинтересовалась живописью, научилась "видеть" картины, а не просто банально "пробежаться" по залам. Полине это удалось, дочь вышла довольная, отдохнувшая, даже что-то запомнила) теперь для нас галерея- это не скучное и нудное мероприятие, а весьма интересное место) спасибо большое Полине!

В
Валерия
8 авг 2025
М
Мария
4 авг 2025

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
Пешая
1.5 часа
242 отзыва
Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 1625 ₽ за человека
Тайны Третьяковской галереи
1.5 часа
2 отзыва
Билеты
Тайны Третьяковской галереи
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за билет
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Третьяковской галерее
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
7200 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве