Дети отправятся в увлекательное путешествие по Третьяковке, в ходе которого не только познакомятся со знаковыми шедеврами искусства, но и научатся «читать» картины и интерпретировать сюжеты через чувства.
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Искусство через эмоции Мы отправимся на прогулку по залам Третьяковской галереи, во время которой дети не просто увидят на картины — они научатся чувствовать, понимать эмоции и замечать невидимое. Превращаем картины в истории, а их героев — в друзей! Экскурсия развивает эмоциональный интеллект, научит задавать вопросы и говорить о чувствах. Ведь настоящее искусство — это не про «правильно». Это про то, что отзывается в сердце. Важная информация:
Обратите внимание! Входные билеты в Третьяковскую галерею приобретаются самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Расходные материалы
- Памятные подарки по окончанию
Что не входит в цену
- Входные билеты в Третьяковскую галерею
Место начала и завершения?
Лаврушинский пер., 10, стр. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с терпеливейшим гидом Полиной. Обязательно повторим!
С
Светлана
3 ноя 2025
З
Зоя
2 ноя 2025
Очень хотелось, чтобы первое впечатление пятилетнего ребенка о посещении Третьяковской галереи было отличным, чтобы ему вновь захотелось вернуться сюда. С этой задачей прекрасно справилась Полина, спасибо Вам!
О
Олег
31 окт 2025
Ч
Чекмазова
31 окт 2025
28 октября мы с 9- летней внучкой были в Третьяковской галерее на экскурсии" Смотри сердцем",которую великолепно провела экскурсовод Полина. Для ребенка это было первое посещение музея. Полина сумела заинтересовать ребенка
О
Ольга
18 окт 2025
Благодарна Полине, первая встреча ребёнка с Третьяковской галереей прошла успешно. Есть желание продолжить знакомство с другими знаковыми музеями Москвы в таком же формате (Пушкинский)
И
Ирина
10 окт 2025
О
Ольга
12 сен 2025
Это был не просто рассказ о картинах, а беседа с ребёнком, которая позволила глубже взглянуть на картины, почувствовать настроение художников. Спасибо)
А
Анастасия
12 сен 2025
Замечательная экскурсия! Были дочь и ее друг - по 6 лет. Полина сразу смогла найти подход и на целый час занять внимание даже очень активных детей. Впечатлений море, дочь весь
П
Пушкина
4 сен 2025
А
Анна
28 авг 2025
Огромное спасибо Полине за экскурсию для наших внучек 6 и 7 лет. С первой минуты захватила девчонок своим рассказом и этот интерес сохранялся у детей почти два часа. Что-то рисовали, что-то наклеивали, отгадывали,вообщем, кроме простого,доступного детям изложения фактов,было много другой деятельности, с помощью которой Полина удерживала внимание и делала экскурсию не только познавательной,но и очень интересной. Эскурсоводу огромное спасибо. Браво!!!
А
Александр
27 авг 2025
Н
Надежда
26 авг 2025
На эту экскурсию мы пришли в конце дня, боялась что ребенок 7 лет уже уставший, будет не очень заинтересован в ней, но Полина смогла найти подход к ребенку, выделив для
В
Валерия
8 авг 2025
М
Мария
4 авг 2025
