Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Телепорт из Украины в Беларусь»

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Как вы думаете, возможно ли за два часа познакомиться с национальным колоритом двух стран ближнего зарубежья? А заодно проникнуться духом Российской Империи и узнать о необыкновенной миссии Московского метрополитена в годы Великой Отечественной войны? Мы отправимся с вами в это увлекательное и чрезвычайно познавательное путешествие по подземным станциям.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 🕵️Квест
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Забронировать квест
«Телепорт из Украины в Беларусь»
«Телепорт из Украины в Беларусь»
Московские вокзалы как предтеча метроНачав нашу экскурсию ⛳ на площади Европы, мы выясним какое необыкновенное назначение было отведено первым вокзалам и как со всем этим связан Иоганн Штраус; представим, каковым был самый смешной вокзал в Москве; проясним, который из московских вокзалов является одой победе русского народа в Отечественной войне 1812 года и где можно полюбоваться на ещё один шедевр, авторство которого принадлежит гениальному русскому инженеру Владимиру Григорьевичи Шухову. Украинский след в московском метроВ процессе нашей прогулки мы с вами станем свидетелями народных гуляний в Киеве на праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией; познакомимся с историей 📖 Украины и даже попробуем отыскать партизана, сидящего перед ноутбуком. Как настоящие дипломаты, мы пройдёмся по торжественной «ковровой дорожке»; проникнемся тонкостями дипломатического протокола и попробуем выяснить, от чего одна из линий Московского метрополитена строилась в строжайшем секрете. Двери «в никуда» и кривые зеркалаА ещё, мы непременно разузнаем, куда ведут те двери, которые ведут в никуда и почему в самом центре Столицы ⭐️ находится станция с криволинейной платформой, которую многие годы москвичи считали самым что ни на есть таинственным «призраком». Организационные моменты:• Экскурсия проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
  • На экскурсии 🧭 мы заходим в Московский метрополитен, поэтому просим вас иметь при себе проездной билет 🎫, чтобы не задерживать начало экскурсии. Оплата проезда не входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Проезд
  • Личные расходы.
Начало
🚩 У фонтана на Площади Европы.
Место завершения
🏁 Площадь Тверская Застава.
«Телепорт из Украины в Беларусь»
«Телепорт из Украины в Беларусь»
«Телепорт из Украины в Беларусь»
«Телепорт из Украины в Беларусь»
«Телепорт из Украины в Беларусь»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 000
2 часа
«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 отзывов
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
7 000
2.5 часа
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
2 отзыва
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
8 000
2 часа
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
1 отзыв
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
7 000
2 часа
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
1 отзыв
«Сказочное Замоскворечье»
7 000
2.5 часа
«Сказочное Замоскворечье»
1 отзыв
История и тайны башен Московского Кремля
7 000
2 часа
История и тайны башен Московского Кремля

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1972 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
522 отзыва
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов