Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Московские вокзалы как предтеча метроНачав нашу экскурсию ⛳ на площади Европы, мы выясним какое необыкновенное назначение было отведено первым вокзалам и как со всем этим связан Иоганн Штраус; представим, каковым был самый смешной вокзал в Москве; проясним, который из московских вокзалов является одой победе русского народа в Отечественной войне 1812 года и где можно полюбоваться на ещё один шедевр, авторство которого принадлежит гениальному русскому инженеру Владимиру Григорьевичи Шухову. Украинский след в московском метроВ процессе нашей прогулки мы с вами станем свидетелями народных гуляний в Киеве на праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией; познакомимся с историей 📖 Украины и даже попробуем отыскать партизана, сидящего перед ноутбуком. Как настоящие дипломаты, мы пройдёмся по торжественной «ковровой дорожке»; проникнемся тонкостями дипломатического протокола и попробуем выяснить, от чего одна из линий Московского метрополитена строилась в строжайшем секрете. Двери «в никуда» и кривые зеркалаА ещё, мы непременно разузнаем, куда ведут те двери, которые ведут в никуда и почему в самом центре Столицы ⭐️ находится станция с криволинейной платформой, которую многие годы москвичи считали самым что ни на есть таинственным «призраком». Организационные моменты:• Экскурсия проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.

На экскурсии 🧭 мы заходим в Московский метрополитен, поэтому просим вас иметь при себе проездной билет 🎫, чтобы не задерживать начало экскурсии. Оплата проезда не входит в стоимость экскурсии.

Экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.