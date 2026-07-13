Привет, исследователи! Вас ждёт путешествие по главному магическому кругу Москвы — Кольцевой линии метро. Это не просто путь из точки А в точку Б. Это подземный музей, машина времени и памятник целой эпохи.
Выходите на станциях, ищите ответы на вопросы, отгадывайте загадки и узнавайте много нового о метрополитене!
Выходите на станциях, ищите ответы на вопросы, отгадывайте загадки и узнавайте много нового о метрополитене!
Описание квеста
Вы прокатитесь от «Комсомольской» до «Добрынинской» и увидите 9 из 12 станций Кольцевой линии.
Узнаете, как строили Кольцевую линию и почему она стала символом победы и силы страны.
Рассмотрите подземные «дворцы», мозаики, барельефы, витражи, скрытые символы и сюжеты.
Разгадаете серию интересных игровых заданий.
А в финале вас ждёт настоящий вау-момент — встреча с тем, кого в метро быть не должно.
Организационные детали
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет
- Наш квест проходит только по кольцевым станциям. Переходить никуда не нужно, просто выходите на каждой станции, ищите ответы на вопросы, снова садитесь в поезд и отправляйтесь дальше
- Квест подходит для взрослых и детей старше 12 лет
- Квест не привязан ко времени, начинайте, когда вам удобно
Важно знать
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
- После внесения предоплаты я свяжусь с вами для обсуждения деталей и отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство)
- С одного устройства квест можно проходить вдвоём, но при трёх участниках уже рекомендуем получить дополнительную ссылку
- Большим компаниям предоставляем скидку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Ссылка на одно устройство
|950 ₽
|Дополнительная ссылка, если вас больше 2х
|475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1123 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
понравилось,пара вопросов были очень сложные,даже в интернете долго искали. Разделились с детьми:2 ребят 12-13 лет были вместе,мы родители отдельно,встретились уже на конечной остановке!
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получился информативный квест. затронуты многие исторические моменты развития СССР. сложновато было найти главного героя квеста, имхо.
организаторам, возможно, стоит указывать в какой вагон (ближе к первому, середина, конец) следует сесть для прибытия на следующую станцию.
приятно провела время. спасибо. небанальная идея!
организаторам, возможно, стоит указывать в какой вагон (ближе к первому, середина, конец) следует сесть для прибытия на следующую станцию.
приятно провела время. спасибо. небанальная идея!
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