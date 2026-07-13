Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Привет, исследователи! Вас ждёт путешествие по главному магическому кругу Москвы — Кольцевой линии метро. Это не просто путь из точки А в точку Б. Это подземный музей, машина времени и памятник целой эпохи.



Выходите на станциях, ищите ответы на вопросы, отгадывайте загадки и узнавайте много нового о метрополитене! 5 2 отзыва

Мария Представитель команды в Москве Задать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия -5% 1000 ₽ выгода 50 ₽ от 950 ₽ за человека 5 2 отзыва 2 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание квеста Вы прокатитесь от «Комсомольской» до «Добрынинской» и увидите 9 из 12 станций Кольцевой линии. Узнаете, как строили Кольцевую линию и почему она стала символом победы и силы страны. Рассмотрите подземные «дворцы», мозаики, барельефы, витражи, скрытые символы и сюжеты. Разгадаете серию интересных игровых заданий. А в финале вас ждёт настоящий вау-момент — встреча с тем, кого в метро быть не должно. Организационные детали Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет

Наш квест проходит только по кольцевым станциям. Переходить никуда не нужно, просто выходите на каждой станции, ищите ответы на вопросы, снова садитесь в поезд и отправляйтесь дальше

Квест подходит для взрослых и детей старше 12 лет

Квест не привязан ко времени, начинайте, когда вам удобно Важно знать Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места

После внесения предоплаты я свяжусь с вами для обсуждения деталей и отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство)

С одного устройства квест можно проходить вдвоём, но при трёх участниках уже рекомендуем получить дополнительную ссылку

Большим компаниям предоставляем скидку

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста Тариф Стоимость Ссылка на одно устройство 950 ₽ Дополнительная ссылка, если вас больше 2х 475 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? На станции Комсомольская Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Мария — ваша команда гидов в Москве Организатор данного мероприятия На сайте с 2020 года Провели экскурсии для 1123 туристов читать дальше уменьшить команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает читать город как книгу через судьбы его жителей и культуру. — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями. Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей Задать вопрос