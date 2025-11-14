Наша экскурсия пройдет по центру Москвы. Именно здесь в XIX веке расцветали трактиры и рестораны, привлекая гостей столицы и местных жителей.
Я познакомлю вас с культурой и традициями кабацкой Москвы, расскажу, какие места были любимы Чеховым и Пушкиным, и раскрою маркетинговые «фишки» дореволюционных заведений.
Описание экскурсииМосква кабацкая Трактиры, рестораны, кабаки дореволюционной Москвы — это не просто то место, где люди могли утолить голод, а целый мир со своими традициями и колоритом. Будь то богатый русский стол или ресторан с изысканной кухней, здесь всегда кипела целая жизнь. И даже сегодня Москва славится своими легендарными ресторанами, которым уже более сотни лет. В ходе экскурсии вы узнаете:
- как строилась система общепита в Москве;
- в какие трактиры приезжал даже петербуржский двор отведать знаменитых поросят;
- в каком ресторане родилась знаменитая этикетка;
- «фишки» маркетинга XIX века. Мы отыщем любимые места Пушкина и Чехова, разберемся в сложносочиненных названиях блюд и многое другое. Вы точно нагуляете аппетит! Важная информация: Экскурсия не предполагает посещение ресторанов и внутренний осмотр интерьеров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», выход 11, напротив выхода из метро
Завершение: Ул. Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Экскурсия не предполагает посещение ресторанов и внутренний осмотр интерьеров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
