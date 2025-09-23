Это не просто рассказ о прошлом, а возможность почувствовать дух эпохи и погрузиться в 500-летнюю историю монастыря. Вы рассмотрите удивительную архитектуру и услышите рассказы, которых не найти в книгах и учебниках.
Найдёте башню, где можно загадать желание, и узнаете, как монастырь стал местом заточения и спасения для женщин разных сословий.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы рассмотрите:
- Ансамбль монастыря, которые продолжает формироваться и в наше время.
- Древние стены и башни в стиле московского барокко.
- Величественный Смоленский собор.
- Палаты 16 века, хранящие историю царицы Ирины.
А ещё:
- Услышите о жизни цариц, княгинь и монахинь, их радостях и трагедиях, которые оставили след в истории России.
- Разберётесь в царских обычаях и церемониях, которые проводились в стенах монастыря.
- Развенчаете мифы о царевне Софье Алексеевне и выясните, какую роль она сыграла в судьбе обители.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты на территорию монастыря: 500 ₽ — стандартный, 300 ₽ — детский, льготный
* По желанию можно посетить постоянную экспозицию музея монастыря. Билеты: 500 ₽ — стандартный, 300 ₽ — льготный.
- Смоленский храм откроется летом 2025 года, до тех пор он на реставрации.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1494 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там командуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nataly
23 сен 2025
Все прошло отлично, много новых интересных фактов! Спасибо большое!
И
Ирина
23 июн 2025
Гид прекрасно погружен в тему, были с компанией друзей, возникали вопросы, более глубокие, и мы их вместе обсуждали, то есть подход не формальный к мероприятию. Тема сложная, много исторических фактов,
