Константин Циолковский — выдающийся учёный, талантливый педагог, основоположник теоретической космонавтики и ракетодинамики.
Как прошли 55 лет, которые он провёл в Калужской области? С какими городами связан его жизненный путь? Что интересного было в его взглядах на жизнь, мыслях и философии? Всё это и многое другое выясним в путешествии по местам Циолковского.
Описание экскурсии
- Два важных для Циолковского города — Боровск и Калуга
- Знаменитые фрески художника-самоучки Владимира Овчинникова, на которых изображен Константин Эдуардович
- Самый большой монумент Калуге, посвящённый покорению космоса
- Оригинальные скульптуры: «Циолковский в валенках», «Грёзы о небе», «Циолковский с ракетой», памятник «Связь времён»
- Памятные доски и барельефы, связанные с именем учёного
- Парк Циолковского и его могила — место, которое он выбрал ещё при жизни
Вы узнаете
- Как прошли детство и юность Константина Циолковского
- Что он 3 года делал в Москве и почему оказался в старинном Боровске
- Как Циолковский познакомился со своей будущей женой и где проходило их венчание
- Почему семья Циолковских переехала в Калугу
- Как отразилась на судьбе гения дружба с Николаем Фёдоровым и Александром Чижевским
И многое другое!
Примерный тайминг
- 9:10 — посадка в автобус до Боровска рядом с ж/д станцией «Балабаново»
- 9:40–11:30 — экскурсия по городу Боровску
- 11:30–12:20 — обед в кафе города / свободное время
- 12:30–13:00 — посещение музея-квартиры Циолковского
- 13:00 — отправление в Калугу
- 15:40–18:00 — экскурсия по Калуге с посещением дома-музея Циолковского
- 18:00–18:45 — ужин в кафе города
- 18:45–19:00 — трансфер на вокзал Калуга-1
Организационные детали
- Экскурсия начинается у ж/д станции «Балабаново» и проходит на микроавтобусе или минивэне. До станции от Киевского вокзала вы добираетесь самостоятельно. Отправление экспресса из Москвы — в 7:45
- По окончании экскурсии мы довезём вас до ж/д вокзала Калуга-1. Или вы можете остаться в городе
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников и на вашем транспорте — детали в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей-квартиру К. Э. Циолковского в Боровске: взрослые — 500 ₽, студенты и пенсионеры — 350 ₽, дети от 7 до 17 лет — 200 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Входные билеты в дом-музей К. Э. Циолковского в Калуге: взрослые — 250 ₽, студенты и пенсионеры — 200 ₽, дети от 7 до 17 лет — 150 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Обед и ужин в кафе — от 600 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции «Балабаново»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1925 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
