Мои заказы

Боровск – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Боровск» в Москве, цены от 3980 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Узнайте тайны Боровска, прогуляйтесь по купеческим улицам и насладитесь видом с Покровского храма. Путешествие в прошлое и настоящее в одном туре
Начало: В Боровске, на Советской улице
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску
Пройти по старинным улицам, побывать в замке и оценить фрески боровского Бэнкси
Начало: На площади Ленина
Завтра в 11:00
7 ноя в 11:00
5870 ₽ за всё до 8 чел.
Старинный Боровск - город за красивым поворотом (из Москвы)
На автобусе
11 часов
Групповая
Старинный Боровск - город за красивым поворотом (из Москвы)
Погрузиться в атмосферу старообрядческой столицы и увидеть фрески местного Бэнкси
Начало: Станция метро «Тропарёво»
6 дек в 08:00
3 янв в 08:00
3980 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 апреля 2025
    От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску
    Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача, юмор, поставленная речь, чувство
    читать дальше

    такта и умение чувствовать наши потребности. Заботливая, душевная и открытая девушка. Боровск - очень самобытный город. Узнали много интересного, а главное отдохнули душой и получили массу приятных впечатлений. Тюремный замок - атмосферное место, Текиженский овраг - место силы и релакса, Дом Циолковского - это космический драйв и история, в Домике Счастья вкусный чай. Ещё нас покорила Чайная на Высоком и открывающийся вид на Боровск. Спасибо, будем реккомендовать друзьям.

    Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подачаОтличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подачаОтличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подачаОтличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подачаОтличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача
  • В
    Владимир
    16 июля 2024
    Боровский край в шести веках
    Всё хорошо, приятная экскурсия, хорошие впечатления, спасибо экскурсоводу!
  • А
    Алвердиева
    12 июня 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсия очень понравилась! Для тех кто первый раз в городе - положительное представление о городе получено. (Топ 1 10/10)
  • М
    Мария
    30 августа 2023
    Боровский край в шести веках
    Чудесно! Ирине удалось не только донести нам насыщенную событиями историю Боровска, но и влюбить в этот город, показать его очаровательным, спасибо!
  • О
    Оксана
    5 октября 2022
    Боровский край в шести веках
    Хотим сказать огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию по очень милому городу Боровску. Ирина профессионал своего дела, влюбленная в свой родной город, историю которого хорошо знает. Благодоря ей узнали для себя много интересного. Несмотря на непогоду время пролетело незаметно. Спасибо
  • М
    Максим
    15 мая 2022
    Боровский край в шести веках
    Ездили в Боровск, экскурсовод Ирина прекрасно, профессионально рассказала о городе, хорошо спланировала, ответила на все возникшие у нас вопросы по
    читать дальше

    архитектуре, истории, истории религии, посоветовала, куда еще сходить после обзорной экскурсии. Очень цельное впечатление осталось о Боровске. Было очень интересно, познавательно, чудесно! Большое спасибо, Ирина! Всем друзьям обязательно будем советовать приехать к Вам на экскурсию.

  • Г
    Георгий
    8 мая 2021
    Боровский край в шести веках
    всё было отлично.., только-бы погоду чуть подкрутить. :-p
  • В
    Виктория
    9 ноября 2020
    Боровский край в шести веках
    Чудесная Ирина! Прекрасный язык, большая умничка! Удовольствие!
  • Е
    Евгения
    5 июля 2020
    Боровский край в шести веках
    Благодарим за чудесную экскурсию по, как оказалось, неизвестному для нас Боровску! Узнали много нового, окунулись в его красоты. теперь он не будет для нас прежним!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Боровск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Боровский край в шести веках
  2. От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску
  3. Старинный Боровск - город за красивым поворотом (из Москвы)
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Патриаршие пруды
  9. Александровский сад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Боровск" можно забронировать 3 экскурсии от 3980 до 5870. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Боровск», 10 ⭐ отзывов, цены от 3980₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь