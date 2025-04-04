А Арина От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску читать дальше такта и умение чувствовать наши потребности. Заботливая, душевная и открытая девушка. Боровск - очень самобытный город. Узнали много интересного, а главное отдохнули душой и получили массу приятных впечатлений. Тюремный замок - атмосферное место, Текиженский овраг - место силы и релакса, Дом Циолковского - это космический драйв и история, в Домике Счастья вкусный чай. Ещё нас покорила Чайная на Высоком и открывающийся вид на Боровск. Спасибо, будем реккомендовать друзьям. Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача, юмор, поставленная речь, чувство

В Владимир Боровский край в шести веках Всё хорошо, приятная экскурсия, хорошие впечатления, спасибо экскурсоводу!

А Алвердиева Боровский край в шести веках Экскурсия очень понравилась! Для тех кто первый раз в городе - положительное представление о городе получено. (Топ 1 10/10)

М Мария Боровский край в шести веках Чудесно! Ирине удалось не только донести нам насыщенную событиями историю Боровска, но и влюбить в этот город, показать его очаровательным, спасибо!

О Оксана Боровский край в шести веках Хотим сказать огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию по очень милому городу Боровску. Ирина профессионал своего дела, влюбленная в свой родной город, историю которого хорошо знает. Благодоря ей узнали для себя много интересного. Несмотря на непогоду время пролетело незаметно. Спасибо

М Максим Боровский край в шести веках читать дальше архитектуре, истории, истории религии, посоветовала, куда еще сходить после обзорной экскурсии. Очень цельное впечатление осталось о Боровске. Было очень интересно, познавательно, чудесно! Большое спасибо, Ирина! Всем друзьям обязательно будем советовать приехать к Вам на экскурсию. Ездили в Боровск, экскурсовод Ирина прекрасно, профессионально рассказала о городе, хорошо спланировала, ответила на все возникшие у нас вопросы по

Г Георгий Боровский край в шести веках всё было отлично.., только-бы погоду чуть подкрутить. :-p

В Виктория Боровский край в шести веках Чудесная Ирина! Прекрасный язык, большая умничка! Удовольствие!