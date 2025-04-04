Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Узнайте тайны Боровска, прогуляйтесь по купеческим улицам и насладитесь видом с Покровского храма. Путешествие в прошлое и настоящее в одном туре
Начало: В Боровске, на Советской улице
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
От Тюремного замка до Купеческой гостиной: экскурсия по Боровску
Пройти по старинным улицам, побывать в замке и оценить фрески боровского Бэнкси
Начало: На площади Ленина
Завтра в 11:00
7 ноя в 11:00
5870 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Старинный Боровск - город за красивым поворотом (из Москвы)
Погрузиться в атмосферу старообрядческой столицы и увидеть фрески местного Бэнкси
Начало: Станция метро «Тропарёво»
6 дек в 08:00
3 янв в 08:00
3980 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 апреля 2025Отличная прогулка! Юлия не только прекрасный гид-экскурсовод, но и чудесный организатор. Нам все понравилось. Легкая подача, юмор, поставленная речь, чувство
- ВВладимир16 июля 2024Всё хорошо, приятная экскурсия, хорошие впечатления, спасибо экскурсоводу!
- ААлвердиева12 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Для тех кто первый раз в городе - положительное представление о городе получено. (Топ 1 10/10)
- ММария30 августа 2023Чудесно! Ирине удалось не только донести нам насыщенную событиями историю Боровска, но и влюбить в этот город, показать его очаровательным, спасибо!
- ООксана5 октября 2022Хотим сказать огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию по очень милому городу Боровску. Ирина профессионал своего дела, влюбленная в свой родной город, историю которого хорошо знает. Благодоря ей узнали для себя много интересного. Несмотря на непогоду время пролетело незаметно. Спасибо
- ММаксим15 мая 2022Ездили в Боровск, экскурсовод Ирина прекрасно, профессионально рассказала о городе, хорошо спланировала, ответила на все возникшие у нас вопросы по
- ГГеоргий8 мая 2021всё было отлично.., только-бы погоду чуть подкрутить. :-p
- ВВиктория9 ноября 2020Чудесная Ирина! Прекрасный язык, большая умничка! Удовольствие!
- ЕЕвгения5 июля 2020Благодарим за чудесную экскурсию по, как оказалось, неизвестному для нас Боровску! Узнали много нового, окунулись в его красоты. теперь он не будет для нас прежним!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Боровск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
