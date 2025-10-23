Приглашаем вас на экскурсию по самому красивому бульвару Москвы — Тверскому! Здесь находились богатые особняки знатных особ, здания театров, музеев, ресторанов. Каждый день сюда съезжалась вся дворянская Москва, а вот другим сословиям вход был заказан. Сегодня гулять по Тверскому могут все, и мы непременно этим воспользуемся. А также заглянем в кафе — за кофе и восхитительным французским десертом.
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите:
- Памятник А. С. Пушкину
- Здание английского клуба с масонскими знаками на фасаде, в котором когда-то собиралось московское дворянство
- Литературный институт им. Горького, ставший прообразом МОССОЛИТа в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»
- Дом сына фабриканта Смирнова — шедевр московского модерна
- МХАТ им. Горького и драмтеатр им. Пушкина
- Дуб, которому больше 230 лет
- Здание ИТАР-ТАСС, построенное в стиле советского модернизма
- Церковь Большое Вознесение (с посещением), в которой венчался А. С. Пушкин с Н. Н. Гончаровой
- А также усадьбу Огаревых, доходный дом Элькинда, храм Феодора Студита, музеи М. Ермоловой и М. Горького, памятники С. Есенину и К. Тимирязеву
Затем отправимся в самую изысканную кондитерскую Москвы и попробуем десерты (на выбор): клубничный крем-брюле под сливками, матрёшку клубника-бергамот, покрытую красным шоколадом, йогуртовый десерт с земляникой и другие. Пока вы будете любоваться интерьерами в стиле 19 века, гид расскажет об истории кондитерской и знаменитом на весь мир российском рестораторе Андрее Деллосе.
Также вы узнаете:
- Как формировалось кольцо московских бульваров
- Почему фаворит Екатерины II посмел бросить царствующую императрицу и о чём с ним говорил А. С. Пушкин
- Где А. С. Пушкин впервые увидел Натали
- Как ресторатору Андрею Деллосу пришла в голову идея создания ресторанов «Пушкин», «Турандот», «Шануар» и почему именно он получил звезду MIchelin
- Где находились общежитие советских писателей и знаменитая Романовка
- Почему окна в доме известной актрисы М. Ермоловой были розового цвета
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
- Мы зайдем выпить чашечку кофе и попробовать любой десерт на ваш выбор в знаменитую кондитерскую «Пушкин». Средний чек — 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
23 окт 2025
Хорошая, неспешная предобеденная прогулка.
Вероника
5 сен 2025
Все было в самый раз. Понравилось очень. Всем рекомендую ☀️
Юлия
20 июл 2025
Большое спасибо Елене за сегодняшнее утро на Тверском бульваре. Неспешная прогулка, интереснейшая беседа с замечательным экскурсоводом - это было здорово. А в завершении шикарные десерты👍. Туристам рекомендую однозначно.
