Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас на экскурсию по самому красивому бульвару Москвы — Тверскому! Здесь находились богатые особняки знатных особ, здания театров, музеев, ресторанов. Каждый день сюда съезжалась вся дворянская Москва, а вот другим сословиям вход был заказан. Сегодня гулять по Тверскому могут все, и мы непременно этим воспользуемся. А также заглянем в кафе — за кофе и восхитительным французским десертом.