Мои заказы

Чистопрудный: романтический, поэтический, исторический

Погрузиться в жизнь бульвара, полюбоваться архитектурой и узнать много всего интересного
Мы пройдём по Чистопрудному бульвару — и я познакомлю вас с его многочисленными историческими местами.

Расскажу о том, как появился бульвар, поделюсь загадкой его названия, значением в жизни горожан, ролью в культурной жизни города. И передам романтическую и поэтическую атмосферу этого особого, многими любимого места.
5
1 отзыв
Чистопрудный: романтический, поэтический, исторический© Ольга
Чистопрудный: романтический, поэтический, исторический© Ольга
Чистопрудный: романтический, поэтический, исторический© Ольга

Описание экскурсии

Мясницкие ворота — когда-то на этом месте стояла одна из десяти проездных башен, через которую можно было попасть в Царёв город.

Чистопрудный бульвар — появившийся в Москве в конце 18 — начале 20 века на месте некогда стоявшей крепостной Белогородской стены.

Трамвай «Аннушка» — легендарный маршрут, знакомый многим по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

Памятник Грибоедову — писателю, поэту, драматургу, композитору и блестящему дипломату.

Дом призрения заслуженных престарелых работников почтово-телеграфного ведомства — теремок в русском стиле с куполами и кокошниками.

Церковь Архангела Гавриила — один из самых красивых храмов в стиле нарышкинского барокко.

Здание Елизаветинского детского приюта, где присматривали за детьми беднейших матерей, сиротами и детьми «порочных» родителей.

Здание Кожсиндиката — первенец советского строительства в стиле конструктивизма на Чистопрудном бульваре.

Дом Вашкова, украшенный барельефами со сказочными зверями, птицами и растениями.

«Стасовская» гостиница — одна из десятка гостиниц, построенных по указу Павла Первого.

Дом с колосьями — один из первых доходных домов Москвы в стиле модерн.

Дом Телешова — красивое многоэтажное здание, где в начале 20 века собирался весь цвет культурной жизни Москвы.

Театр «Современник» с элементами античной архитектуры, неоклассицизма и модерна.

Посольство Казахстана с загадочной латинской надписью на фасаде. Эта надпись мною разгадана — и я поделюсь секретом с вами.

И конечно, я расскажу

  • Как стена одной из самых надёжных крепостей Европы превратилась в место прогулок
  • Как связано определение «язычник» с названием Чистопрудного бульвара
  • Что делал рядом с прудами первый архитектор Санкт-Петербурга
  • Где можно увидеть монументальный памятник юношеской любви, замаскированный в архитектуре
  • Где представители масонской ложи «Вольные Каменщики» устраивали свои собрания

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересная взрослым и детям с 12 лет
  • На время экскурсии предоставляются радиогиды и разовые стерильные наушники

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 731 туриста
Я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобы почувствовать жизнь далёкого и не очень
читать дальше

далёкого прошлого и увидеть за фасадами домов истории и судьбы людей. Москва для меня — близкая подруга, и я хочу познакомить вас со своей подругой поближе, показать и рассказать о столице, которую я знаю и люблю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
25 ноя 2025
Казалось бы, такие знакомые Чистые пруды, я столько раз здесь бывала. Но! Как всегда на экскурсии у Ольги идешь по знакомым местам, но стоит зайти чуть за угол или поднять
читать дальше

голову наверх и там целая история. И вот уже стоишь, слушаешь и представляешь себе этот вот дом, только в другом веке, кто жил в этом доме, кто эти люди, какими интересами они жили и на какое то время забываешь о своих заботах, тревогах и отдыхаешь, и это состояние длится еще пару дней, у меня ощущение как мини отпуск провела 😊
Оля, спасибо огромное за Ваши знания и Ваше творчество, ведь Ваша экскурсия это не просто череда фактов, это путешествие через время. Ждём новых маршрутов ❤️ и с удовольствием придём еще раз 💕

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Упоительный Тверской бульвар
Погрузитесь в атмосферу Тверского бульвара, где оживают истории любви и театральные тайны. Прогулка с сюрпризами и предсказаниями ждёт вас
Начало: На Пушкинской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Пешая
2 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
6 дек в 13:00
685 ₽ за человека
От Пушкина - до Гоголей. Прогулка по Тверскому и Никитскому бульварам
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Пушкина - до Гоголей. Прогулка по Тверскому и Никитскому бульварам
Исследовать район Пушкинской площади с архитектурой 17-20 веков и услышать истории из жизни творцов
Начало: У метро «Тверская»
Сегодня в 15:00
1 дек в 10:00
7700 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве