Расскажу о том, как появился бульвар, поделюсь загадкой его названия, значением в жизни горожан, ролью в культурной жизни города. И передам романтическую и поэтическую атмосферу этого особого, многими любимого места.
Описание экскурсии
Мясницкие ворота — когда-то на этом месте стояла одна из десяти проездных башен, через которую можно было попасть в Царёв город.
Чистопрудный бульвар — появившийся в Москве в конце 18 — начале 20 века на месте некогда стоявшей крепостной Белогородской стены.
Трамвай «Аннушка» — легендарный маршрут, знакомый многим по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».
Памятник Грибоедову — писателю, поэту, драматургу, композитору и блестящему дипломату.
Дом призрения заслуженных престарелых работников почтово-телеграфного ведомства — теремок в русском стиле с куполами и кокошниками.
Церковь Архангела Гавриила — один из самых красивых храмов в стиле нарышкинского барокко.
Здание Елизаветинского детского приюта, где присматривали за детьми беднейших матерей, сиротами и детьми «порочных» родителей.
Здание Кожсиндиката — первенец советского строительства в стиле конструктивизма на Чистопрудном бульваре.
Дом Вашкова, украшенный барельефами со сказочными зверями, птицами и растениями.
«Стасовская» гостиница — одна из десятка гостиниц, построенных по указу Павла Первого.
Дом с колосьями — один из первых доходных домов Москвы в стиле модерн.
Дом Телешова — красивое многоэтажное здание, где в начале 20 века собирался весь цвет культурной жизни Москвы.
Театр «Современник» с элементами античной архитектуры, неоклассицизма и модерна.
Посольство Казахстана с загадочной латинской надписью на фасаде. Эта надпись мною разгадана — и я поделюсь секретом с вами.
И конечно, я расскажу
- Как стена одной из самых надёжных крепостей Европы превратилась в место прогулок
- Как связано определение «язычник» с названием Чистопрудного бульвара
- Что делал рядом с прудами первый архитектор Санкт-Петербурга
- Где можно увидеть монументальный памятник юношеской любви, замаскированный в архитектуре
- Где представители масонской ложи «Вольные Каменщики» устраивали свои собрания
И не только!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересная взрослым и детям с 12 лет
- На время экскурсии предоставляются радиогиды и разовые стерильные наушники