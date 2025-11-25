Мы пройдём по Чистопрудному бульвару — и я познакомлю вас с его многочисленными историческими местами. Расскажу о том, как появился бульвар, поделюсь загадкой его названия, значением в жизни горожан, ролью в культурной жизни города. И передам романтическую и поэтическую атмосферу этого особого, многими любимого места.

Описание экскурсии

Мясницкие ворота — когда-то на этом месте стояла одна из десяти проездных башен, через которую можно было попасть в Царёв город.

Чистопрудный бульвар — появившийся в Москве в конце 18 — начале 20 века на месте некогда стоявшей крепостной Белогородской стены.

Трамвай «Аннушка» — легендарный маршрут, знакомый многим по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

Памятник Грибоедову — писателю, поэту, драматургу, композитору и блестящему дипломату.

Дом призрения заслуженных престарелых работников почтово-телеграфного ведомства — теремок в русском стиле с куполами и кокошниками.

Церковь Архангела Гавриила — один из самых красивых храмов в стиле нарышкинского барокко.

Здание Елизаветинского детского приюта, где присматривали за детьми беднейших матерей, сиротами и детьми «порочных» родителей.

Здание Кожсиндиката — первенец советского строительства в стиле конструктивизма на Чистопрудном бульваре.

Дом Вашкова, украшенный барельефами со сказочными зверями, птицами и растениями.

«Стасовская» гостиница — одна из десятка гостиниц, построенных по указу Павла Первого.

Дом с колосьями — один из первых доходных домов Москвы в стиле модерн.

Дом Телешова — красивое многоэтажное здание, где в начале 20 века собирался весь цвет культурной жизни Москвы.

Театр «Современник» с элементами античной архитектуры, неоклассицизма и модерна.

Посольство Казахстана с загадочной латинской надписью на фасаде. Эта надпись мною разгадана — и я поделюсь секретом с вами.

И конечно, я расскажу

Как стена одной из самых надёжных крепостей Европы превратилась в место прогулок

Как связано определение «язычник» с названием Чистопрудного бульвара

Что делал рядом с прудами первый архитектор Санкт-Петербурга

Где можно увидеть монументальный памятник юношеской любви, замаскированный в архитектуре

Где представители масонской ложи «Вольные Каменщики» устраивали свои собрания

И не только!

Организационные детали