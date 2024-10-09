Эта лёгкая прогулка позволит взглянуть на город через призму самого прекрасного и волнующего чувства — любви.
И помогут нам в этом яркие, счастливые или грустные любовные истории знаменитостей, живших на Тверском бульваре и неподалёку.
По пути мы заглянем в места силы, где сбываются любовные желания, поговорим о прошлом бульвара и в деталях рассмотрим его великолепие.
И помогут нам в этом яркие, счастливые или грустные любовные истории знаменитостей, живших на Тверском бульваре и неподалёку.
По пути мы заглянем в места силы, где сбываются любовные желания, поговорим о прошлом бульвара и в деталях рассмотрим его великолепие.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 19:00
Описание экскурсии
- Дом, в котором находился музыкально-литературный салон княгини Зинаиды Волконской. Сейчас здесь находится знаменитый гастроном «Елисеевский»
- Дом Нирзнее или «дом холостяков»
- Здание МХАТ им. Горького
- Театр им. Пушкина
- 200-летний дуб
- Памятник Сергею Есенину
- Фонтан-ротонда «Пушкин и Натали»
- Храм Большое Вознесение
- Дом-музей Горького
Вы узнаете:
- как раньше назывался Тверской бульвар и что на нём происходило в прошлом
- чем закончилась история любви поэта Веневитинов к княгине Волконской
- как и где познакомились Мастер и Маргарита
- где в переулке спрятались символы любви — лебеди
- где влюбились друг в друга герои фильма «Служебный роман» Новосельцев и Калугина
- где впервые увидели друг друга Пушкин и Гончарова, какие были препятствия к браку, как они венчались
- какие отношения были у Есенина и что это было — буйство чувств или любовь
- как Таирову и Коонен удалось создать двойной успешный союз — любовный и деловой
- где можно умыться любовной водицей
Организационные детали
Это экскурсия 16+.
в пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Люблю свой родной город и чем дольше живу в Москве, тем больше убеждаюсь, что это город любви. Моя авторская экскурсия «Любовные истории Тверского бульвара и его окрестностей» не только погружает в мир романтики, любовных приключений, интриг и хитросплетений судеб знаменитостей, но и раскрывает секреты исполнения любовных желаний — проверено на практике! 😉Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alena
9 окт 2024
Спасибо, Наталье за интересные истории из жизни замечательных людей, экскурсию однозначно рекомендую!
Эльвира
6 окт 2024
Большое спасибо Наталье, за такую великолепную экскурсию!
Были с мужем, нам очень понравилось!
Много романтичных историй и интересных фактов, Наталья - отличный гид!
Будем рекомендовать друзьям:))
Ждём новых экскурсий:)))
Были с мужем, нам очень понравилось!
Много романтичных историй и интересных фактов, Наталья - отличный гид!
Будем рекомендовать друзьям:))
Ждём новых экскурсий:)))
Ильмира
29 сен 2024
Как же я рада, что мне удалось попасть на эту замечательную романтическую экскурсию. Великолепная и очень интересная экскурсовод рассказала много душещипательных историй любви главных героев, порой даже очень грустных, что
Мария
21 сен 2024
Экскурсия понравилась. С душой, интересно и познавательно! Рекомендую! Наталье большое спасибо!
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