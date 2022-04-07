Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь.
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево

Что вас ожидает 🤩

  • Музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева»
  • Святой источник Казанской иконы Божией Матери
  • Музей-заповедник «Абрамцево
  • Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцево
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Важная информация: Для доступа на экскурсию необходим QR-код (вакцинированного или переболевшего). Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.

Смените суету большого города на настоящую лесную сказку, где время течет в другом ритме. Вы посетите места, где находили вдохновение писатели, художники, поэты и музыканты.

Отправляйтесь в путешествие по удивительной “стране поэтов” вместе с опытным гидом заказав экскурсию на нашем сайте.

Программа

  • Музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева». Мураново называют страной поэтов и «Подмосковным Парнасом». Здесь вы увидите оригинальный “дом-термос”, построенный по чертежам Баратынского, с кегельбаном, подземным ходом для слуг, зимним садом и теплицами, где зимой и летом созревали персики и ананасы!
  • Святой источник Казанской иконы Божией Матери. Согласно легенде, из этого источника набирали воду известные владельцы усадьбы Мураново: Путята, Энгельгардты, Тютчевы.
  • Музей-заповедник «Абрамцево». Стены барского дома украшены подлинниками Репина, Сурикова и Поленова, а на каминах можно разглядеть изразцы Врубеля. В Абрамцево Аксаков написал “Аленький цветочек”, Гоголь прочел второй том “Мертвых душ”, Серов создал “Девочку с персиками”, а Васнецов – “Богатырей”.
  • Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцево: сказочный храм в лесу. Неподалеку от Поленовской дачи на лесной поляне стоит первый памятник русского модерна – изящная церковь. Сказочные образы, знакомые с детства, вызывают сильные чувства с первого взгляда на этот удивительный храм.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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