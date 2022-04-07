Важная информация: Для доступа на экскурсию необходим QR-код (вакцинированного или переболевшего). Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.

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