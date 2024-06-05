Е Елена Царицыно детям: активная квест-экскурсия читать дальше разу не пожалели. В Царицыно бывали много раз, но его историю практически не знали. А тут и познавательно, и весело, и ещё много вкусных бонусов по ходу и в конце квеста. У нас была компания из 6 детей 11-12 лет. В процессе детям пришлось и подумать, и послушать, и побегать. 1,5 часа пролетели незаметно. Карине спасибо! Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни

Э Эльвира Царицыно детям: активная квест-экскурсия Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!

И Ирина Загадочное Коломенское - групповая экскурсия Всё понравилось. Единственный минус- группа не 30 человек, как заявлено, а более 40

М Маргарита Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику было все интересно.

Л Лариса Кусково - милый уголок Экскурсия очень понравилась! Наши иностранные гости в восторге. Надежда Васильевна очень знающий и умеющий заинтересовать экскурсовод. Мы очень благодарны за проявленую к нам гибкость и незабываемый день!

Л Людмила Царицыно детям: активная квест-экскурсия Было интересно и взрослым и детям!

В Виктория На поле Бородинском читать дальше красивые, места легендарные, с очень сильной энергетикой. Ян - потрясающий, уникальный рассказчик, искренне увлеченный тематикой и способный увлечь кого угодно. До такой степени, что мы совсем не следили за временем и напрочь забыли обо всем на свете, полностью погрузилась в рассказ и впечатления. Очень удобно передвигаться на машине между объектами. Рекомендую такой формат экскурсии, тем более что прогуляться все равно придётся достаточно. Плюс ко всему, по ходу экскурсии вас ожидают увлекательные сюрпризы от гида. Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места

А Анастасия На поле Бородинском Огромное спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Очень понравилось, что Ян постоянно вовлекал всех в беседу, спрашивал мнение. А уж одежда и оружие того времени никого не оставила равнодушным. Ещк раз больше спасибо за эмоции, знания и впечатления.

И Ирина На поле Бородинском читать дальше погодой тоже повезло, светило солнце, было прохладно, но не холодно. Гуляли, смотрели, узнали много нового. Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию, день прошёл интересно! Были на экскурсии большой компанией, трое взрослых и три подростка. Всем понравилось! Сюрпризы, квесты, живой диалог,- пять часов пролётном незаметно. С