1 чел.
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Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЭЭльвира29 мая 2024Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
- ИИрина2 мая 2024Всё понравилось. Единственный минус- группа не 30 человек, как заявлено, а более 40
- ММаргарита14 декабря 2023было все интересно.
- ЛЛариса19 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Наши иностранные гости в восторге. Надежда Васильевна очень знающий и умеющий заинтересовать экскурсовод. Мы очень благодарны за проявленую к нам гибкость и незабываемый день!
- ЛЛюдмила11 ноября 2023Было интересно и взрослым и детям!
- ВВиктория3 октября 2023Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места
- ААнастасия9 мая 2022Огромное спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Очень понравилось, что Ян постоянно вовлекал всех в беседу, спрашивал мнение. А уж одежда и оружие того времени никого не оставила равнодушным. Ещк раз больше спасибо за эмоции, знания и впечатления.
- ИИрина2 ноября 2021Были на экскурсии большой компанией, трое взрослых и три подростка. Всем понравилось! Сюрпризы, квесты, живой диалог,- пять часов пролётном незаметно. С
- ННаталья4 апреля 2021Дети сказали, что как такогого квеста совсем не случилось. Экскурсия была, понравилась. Но дети ждали несколько иной формы и были немного расстроены, что формат не совпал с ожиданиями.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей-заповедник»
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