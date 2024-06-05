Экскурсии по музею-заповеднику

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей-заповедник» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
На поле Бородинском
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Кусково - милый уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за билет
Русская сказка Коломенского
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800 за всё до 6 чел.
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Групповая
10 часов
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
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    разу не пожалели. В Царицыно бывали много раз, но его историю практически не знали. А тут и познавательно, и весело, и ещё много вкусных бонусов по ходу и в конце квеста. У нас была компания из 6 детей 11-12 лет. В процессе детям пришлось и подумать, и послушать, и побегать. 1,5 часа пролетели незаметно. Карине спасибо!

  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
    Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательноКарина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
    Всё понравилось. Единственный минус- группа не 30 человек, как заявлено, а более 40
  • М
    Маргарита
    14 декабря 2023
    Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
    было все интересно.
  • Л
    Лариса
    19 ноября 2023
    Кусково - милый уголок
    Экскурсия очень понравилась! Наши иностранные гости в восторге. Надежда Васильевна очень знающий и умеющий заинтересовать экскурсовод. Мы очень благодарны за проявленую к нам гибкость и незабываемый день!
  • Л
    Людмила
    11 ноября 2023
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Было интересно и взрослым и детям!
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    На поле Бородинском
    Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места
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    красивые, места легендарные, с очень сильной энергетикой. Ян - потрясающий, уникальный рассказчик, искренне увлеченный тематикой и способный увлечь кого угодно. До такой степени, что мы совсем не следили за временем и напрочь забыли обо всем на свете, полностью погрузилась в рассказ и впечатления. Очень удобно передвигаться на машине между объектами. Рекомендую такой формат экскурсии, тем более что прогуляться все равно придётся достаточно. Плюс ко всему, по ходу экскурсии вас ожидают увлекательные сюрпризы от гида.

    Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
  • А
    Анастасия
    9 мая 2022
    На поле Бородинском
    Огромное спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Очень понравилось, что Ян постоянно вовлекал всех в беседу, спрашивал мнение. А уж одежда и оружие того времени никого не оставила равнодушным. Ещк раз больше спасибо за эмоции, знания и впечатления.
  • И
    Ирина
    2 ноября 2021
    На поле Бородинском
    Были на экскурсии большой компанией, трое взрослых и три подростка. Всем понравилось! Сюрпризы, квесты, живой диалог,- пять часов пролётном незаметно. С
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    погодой тоже повезло, светило солнце, было прохладно, но не холодно. Гуляли, смотрели, узнали много нового. Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию, день прошёл интересно!

  • Н
    Наталья
    4 апреля 2021
    Русская сказка Коломенского
    Дети сказали, что как такогого квеста совсем не случилось. Экскурсия была, понравилась. Но дети ждали несколько иной формы и были немного расстроены, что формат не совпал с ожиданиями.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей-заповедник»

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  2. Красная площадь
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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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