Мария проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие в литературно-мемориальный музей

По дороге я в лёгкой и доступной форме расскажу об основных попутных населённых пунктах. Вы послушаете, чем славятся Мытищи, Королёв, Пушкино и Софрино. Также обязательно поговорим о Троицком тракте, Троицкой железной дороге — частной ж/д Российской империи — и Сергиевом Посаде, древнем сакральном городе Золотого кольца.

Аутентичный мир Муранова

Старинное имение особенно ценно тем, что здесь сохранились в целости и сохранности подлинные вещи, принадлежавшие Энгельгардтам, Баратынским, Путятам и Тютчевым. Для вас будет организована экскурсия ⛳ в Главный усадебный дом, где вы прикоснетесь к наследию русских дворянских семей. Также вы сможете сделать живописные фотографии церкви Спаса Нерукотворного, детского домика, флигеля Эрнестины Тютчевой, кучерской и других построек Муранова.

Обед по-домашнему и творческий мастер-класс

После посещения усадебного дома и прогулки по территории комплекса вас будет ждать вкусный и сытный домашний обед в уютной обстановке деревенского дома. А после — самое время создать восхитительное творение своими руками под чутким руководством талантливого мастера-дизайнера. Изделие вы увезёте с собой и сможете любоваться им сами или сделаете кому-то прекрасный подарок.

🌺 На ваш выбор мастер-класс по созданию венков для стола или на стену/подсвечников/декоративных композиций или декорированию рамок.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается у ст. м. «Медведково» и проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Время в пути от метро до усадьбы — 45-50 минут. Возможно начало экскурсии 🧭 по другому адресу по предварительному согласованию с гидом за дополнительную плату. Стоимость уточняйте в переписке.

Возможна организация экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘, а также для группы до 18 чел. на микроавтобусе 🚌 — стоимость обсуждается индивидуально

Экскурсия ⛳ с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле 🚘 с автокреслом

Дополнительные расходы