Мария проводит ещё 3 экскурсии

Увлекательное путешествие в литературно-мемориальный музей
По дороге я в лёгкой и доступной форме расскажу об основных попутных населённых пунктах. Вы послушаете, чем славятся Мытищи, Королёв, Пушкино и Софрино. Также обязательно поговорим о Троицком тракте, Троицкой железной дороге — частной ж/д Российской империи — и Сергиевом Посаде, древнем сакральном городе Золотого кольца.
Аутентичный мир Муранова
Старинное имение особенно ценно тем, что здесь сохранились в целости и сохранности подлинные вещи, принадлежавшие Энгельгардтам, Баратынским, Путятам и Тютчевым. Для вас будет организована экскурсия ⛳ в Главный усадебный дом, где вы прикоснетесь к наследию русских дворянских семей. Также вы сможете сделать живописные фотографии церкви Спаса Нерукотворного, детского домика, флигеля Эрнестины Тютчевой, кучерской и других построек Муранова.
Обед по-домашнему и творческий мастер-класс
После посещения усадебного дома и прогулки по территории комплекса вас будет ждать вкусный и сытный домашний обед в уютной обстановке деревенского дома. А после — самое время создать восхитительное творение своими руками под чутким руководством талантливого мастера-дизайнера. Изделие вы увезёте с собой и сможете любоваться им сами или сделаете кому-то прекрасный подарок.
🌺 На ваш выбор мастер-класс по созданию венков для стола или на стену/подсвечников/декоративных композиций или декорированию рамок.
Как проходит экскурсия ⛳
Дополнительные расходы