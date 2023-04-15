Мария проводит ещё 3 экскурсии

Вы посетите среднепоместную усадьбу, связанную с именами двух лириков — Баратынского и Тютчева. Увидите подлинные вещи дворянских семей, послушаете истории имения и перенесетесь в поэтическую атмосферу 19 века. В уютной деревенской обстановке вас угостят вкусным чаем на травах с пирогами. А затем талантливый мастер научит вас создавать симпатичные изделия для души.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Увлекательное путешествие в литературно-мемориальный музей

По дороге я в лёгкой и доступной форме расскажу об основных населённых пунктах на маршруте. Вы послушаете, чем славятся Мытищи, Королёв, Пушкино и Софрино. Также обязательно поговорим о Троицком тракте, Троицкой железной дороге — частной ж/д Российской империи — и Сергиевом Посаде, древнем сакральном городе Золотого кольца.

Аутентичный мир Муранова

Старинное имение особенно ценно тем, что здесь сохранились в целости и сохранности подлинные вещи, принадлежавшие Энгельгардтам, Баратынским, Путятам и Тютчевым. Для вас будет организована экскурсия в Главный усадебный дом, где вы прикоснетесь к наследию русских дворянских семей. Также вы сможете сделать живописные фотографии церкви Спаса Нерукотворного, детского домика, флигеля Эрнестины Тютчевой, кучерской и других построек Муранова.

Чаепитие в домашней атмосфере и творческий мастер-класс

После посещения усадебного дома и прогулки по территории комплекса вас будет ждать вкусный чай с домашними пирогами или блинами на выбор в уютной обстановке деревенского кафе. А после — самое время создать восхитительное творение своими руками под чутким руководством талантливого мастера-дизайнера. Изделие вы увезёте с собой и сможете любоваться им сами или сделаете кому-то прекрасный подарок.

🌺 На ваш выбор мастер-класс по созданию венков для стола или на стену/подсвечников/декоративных композиций/кукол-оберегов/ангелов, росписи пряников или декорированию рамок.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается и заканчивается у ст. м. «Алтуфьево», проводится на вашем автомобиле

Стоимость экскурсии на автомобиле гида уточняйте в личной переписке

Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом

Могу организовать экскурсию для группы до 18 чел. на микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы