Мария проводит ещё 3 экскурсии

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Усадьба Мураново и душевный мастер-класс

Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера

Мария
Мария – Гид из Москвы
Вы посетите среднепоместную усадьбу, связанную с именами двух лириков — Баратынского и Тютчева.

Увидите подлинные вещи дворянских семей, послушаете истории 📖 имения и перенесетесь в поэтическую атмосферу 19 века.

В уютной обстановке деревенского дома вас угостят вкусным обедом.

А затем талантливый мастер научит создавать венки с подсвечниками или декорировать рамки.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие в литературно-мемориальный музей
По дороге я в лёгкой и доступной форме расскажу об основных попутных населённых пунктах. Вы послушаете, чем славятся Мытищи, Королёв, Пушкино и Софрино. Также обязательно поговорим о Троицком тракте, Троицкой железной дороге — частной ж/д Российской империи — и Сергиевом Посаде, древнем сакральном городе Золотого кольца.

Аутентичный мир Муранова
Старинное имение особенно ценно тем, что здесь сохранились в целости и сохранности подлинные вещи, принадлежавшие Энгельгардтам, Баратынским, Путятам и Тютчевым. Для вас будет организована экскурсия ⛳ в Главный усадебный дом, где вы прикоснетесь к наследию русских дворянских семей. Также вы сможете сделать живописные фотографии церкви Спаса Нерукотворного, детского домика, флигеля Эрнестины Тютчевой, кучерской и других построек Муранова.

Обед по-домашнему и творческий мастер-класс
После посещения усадебного дома и прогулки по территории комплекса вас будет ждать вкусный и сытный домашний обед в уютной обстановке деревенского дома. А после — самое время создать восхитительное творение своими руками под чутким руководством талантливого мастера-дизайнера. Изделие вы увезёте с собой и сможете любоваться им сами или сделаете кому-то прекрасный подарок.

🌺 На ваш выбор мастер-класс по созданию венков для стола или на стену/подсвечников/декоративных композиций или декорированию рамок.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается у ст. м. «Медведково» и проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Время в пути от метро до усадьбы — 45-50 минут. Возможно начало экскурсии 🧭 по другому адресу по предварительному согласованию с гидом за дополнительную плату. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Возможна организация экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘, а также для группы до 18 чел. на микроавтобусе 🚌 — стоимость обсуждается индивидуально
  • Экскурсия ⛳ с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле 🚘 с автокреслом

Дополнительные расходы

  • Обед в уютной домашней атмосфере, приготовленный специально для вас — 400 руб. /человека
  • Входные билеты в музеи с экскурсиями — 380-500 руб. /человека в зависимости от дня недели и наличия льгот
  • Мастер-класс — стоимость от 700 до 1400 руб. /человека (зависит от выбранного заранее изделия)
  • Транспортные расходы на бензин — 700 руб. с группы
Начало и место завершения
🚩 у ст. м. «Медведково»
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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