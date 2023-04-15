Мария проводит ещё 3 экскурсии

Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Вы посетите среднепоместную усадьбу, связанную с именами двух лириков — Баратынского и Тютчева.
Увидите подлинные вещи дворянских семей, послушаете истории имения и перенесетесь в поэтическую атмосферу 19 века. В уютной деревенской обстановке вас угостят вкусным чаем на травах с пирогами. А затем талантливый мастер научит вас создавать симпатичные изделия для души.
Увлекательное путешествие в литературно-мемориальный музей
По дороге я в лёгкой и доступной форме расскажу об основных населённых пунктах на маршруте. Вы послушаете, чем славятся Мытищи, Королёв, Пушкино и Софрино. Также обязательно поговорим о Троицком тракте, Троицкой железной дороге — частной ж/д Российской империи — и Сергиевом Посаде, древнем сакральном городе Золотого кольца.
Аутентичный мир Муранова
Старинное имение особенно ценно тем, что здесь сохранились в целости и сохранности подлинные вещи, принадлежавшие Энгельгардтам, Баратынским, Путятам и Тютчевым. Для вас будет организована экскурсия в Главный усадебный дом, где вы прикоснетесь к наследию русских дворянских семей. Также вы сможете сделать живописные фотографии церкви Спаса Нерукотворного, детского домика, флигеля Эрнестины Тютчевой, кучерской и других построек Муранова.
Чаепитие в домашней атмосфере и творческий мастер-класс
После посещения усадебного дома и прогулки по территории комплекса вас будет ждать вкусный чай с домашними пирогами или блинами на выбор в уютной обстановке деревенского кафе. А после — самое время создать восхитительное творение своими руками под чутким руководством талантливого мастера-дизайнера. Изделие вы увезёте с собой и сможете любоваться им сами или сделаете кому-то прекрасный подарок.
🌺 На ваш выбор мастер-класс по созданию венков для стола или на стену/подсвечников/декоративных композиций/кукол-оберегов/ангелов, росписи пряников или декорированию рамок.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается и заканчивается у ст. м. «Алтуфьево», проводится на вашем автомобиле
Стоимость экскурсии на автомобиле гида уточняйте в личной переписке
Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
Могу организовать экскурсию для группы до 18 чел. на микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
Дополнительные расходы
Чаепитие в уютной домашней атмосфере с пирогами, приготовленными специально для вас — 550 ₽ за чел.
Входные билеты в музеи с экскурсиями — 560-820 ₽ за чел. в зависимости от дня недели и наличия льгот
Мастер-класс — стоимость от 950 ₽ до 2600 ₽ за чел. (зависит от выбранного заранее изделия)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски читать дальшеуменьшить
и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран.
Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями.
В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Добрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возле м. Алтуфьево. Поездка была на её машине. Мария вовремя встретила нас возле метро. Очень читать дальшеуменьшить
открытая, улыбчивая девушка! Всю дорогу до усадьбы рассказывала интересные истории и факты о местах, которые мы проезжали. Поддерживает разговор и на те темы, которые предлагала я. Сама усадьба оказалась очень уютным местом. Старина, уют и хорошая погода, все это не могло не оставить приятного впечатления о месте. После экскурсии в доме у нас был запланирован обед. По-домашнему и очень вкусно! Отдельно спасибо Татьяне за мастер-класс! Душевная атмосфера и разговоры за чашкой чая! Обратный путь на то же место, с которого нас забирали. Очень советую поездку! Прекрасные места, река, старинная усадьба, посиделки - все, чтобы отдохнуть душой от городской суеты!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение доставило огромное удовольствие. Ещё в дороге до места рассказала много читать дальшеуменьшить
любопытных фактов о близлежащих местах. Мастер класс произвёл сильное впечатление. Татьяна потрясающая,талантливая рукодельница. Обед у Татьяны приготовлен из своих продуктов,ооочень всё вкусно. Кто хочет отдохнуть от суетливой Москвы-это идеальный вариант отвлечься и провести приятно,спокойно выходной день. Заряжаешься надолго!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Всем добрый день. Очень душевная экскурсия и совершенно замечательный мастер-класс. Отдохнули душой от суеты и повседневных забот
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем каждый делали картины из войлока, радовались результату как дети. С удовольствием пили чай с пирогом и домашними сушеными яблоками. Мария опытный гид, экскурсия хорошо продумана, впечатления самые теплые и приятные!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Нам очень понравилась эта экскурсия. Отличная организация. Понравилось, как её вела гид, которая нас сопровождала, и в самом музее был хороший экскурсовод и великолепный мастер-класс!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Отличная экскурсия, получили большое удовольствие. Мария очень живо и интересно рассказывает. Мы еще брали обед и мастер-класс, получилось очень душевно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Усадьба Мураново и душевный мастер-класс»