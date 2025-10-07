Путешествие в дивные Мураново и Абрамцево — это возможность не только увидеть русский усадебный уклад, но и ощутить атмосферу творчества и вдохновения! Ведь эти имения недалеко от Москвы помнят выдающихся творцов от Гоголя до Врубеля, от Тютчева до Васнецова. Вы услышите многие фамилии, изучите дворянские дома, погрузитесь в их историю и погуляете по сказочным аллеям.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мураново — «литературное гнездо»

Музей-усадьба Мураново имени Фёдора Тютчева — памятник русской культуры 19-начала 20 веков. В ту эпоху вы перенесётесь в усадебном доме: гид музея покажет кабинет двух поэтов, библиотеку, столовую, Большую и Зелёную гостиные; расскажет, как владельцы усадьбы стали хранителями поэтического наследия и какие известные люди бывали в Мураново. Затем прогуляемся по уютному саду.

Великие имена и архитектура Абрамцева

После короткого переезда вас ждёт вдохновенный музей-заповедник. В разные столетия усадьба Абрамцево принадлежала автору «Аленького цветочка» Сергею Аксакову и меценату Савве Мамонтову. Вы откроете хроники имения, уделив особое внимание его талантливым постояльцам. Посетите Большой дом, где Серов написал «Девочку с персиками», а Гоголь зачитывал второй том «Мертвых душ». Узнаете, как сформировался знаменитый Абрамцевский художественный кружок: здесь гостили и творили Поленов, Васнецов, Репин, Серов, Коровин, Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Конечно, также погуляем по парковым аллеям, которые словно сошли со страниц русских сказок.

Организационные детали

Поедем комфортном минивэне Mercedes Vito

Экскурсии в усадьбах проводятся только местными гидами и оплачиваются дополнительно:

— Мураново: 650-500 ₽ с чел., в будни дешевле, вход на территорию 100 ₽ полный, 60 ₽ льготный

— Абрамцево: экскурсия — 250 ₽ дети, 450 ₽ взрослые; комплексный входной билет — 500 ₽ взрослые, 300 ₽ дети (по договорённости с гидом)

Дополнительные опции

По договорённости путешествие можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»: