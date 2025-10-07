По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
Путешествие в дивные Мураново и Абрамцево — это возможность не только увидеть русский усадебный уклад, но и ощутить атмосферу творчества и вдохновения! Ведь эти имения недалеко от Москвы помнят выдающихся творцов от Гоголя до Врубеля, от Тютчева до Васнецова.
Вы услышите многие фамилии, изучите дворянские дома, погрузитесь в их историю и погуляете по сказочным аллеям.
Музей-усадьба Мураново имени Фёдора Тютчева — памятник русской культуры 19-начала 20 веков. В ту эпоху вы перенесётесь в усадебном доме: гид музея покажет кабинет двух поэтов, библиотеку, столовую, Большую и Зелёную гостиные; расскажет, как владельцы усадьбы стали хранителями поэтического наследия и какие известные люди бывали в Мураново. Затем прогуляемся по уютному саду.
Великие имена и архитектура Абрамцева
После короткого переезда вас ждёт вдохновенный музей-заповедник. В разные столетия усадьба Абрамцево принадлежала автору «Аленького цветочка» Сергею Аксакову и меценату Савве Мамонтову. Вы откроете хроники имения, уделив особое внимание его талантливым постояльцам. Посетите Большой дом, где Серов написал «Девочку с персиками», а Гоголь зачитывал второй том «Мертвых душ». Узнаете, как сформировался знаменитый Абрамцевский художественный кружок: здесь гостили и творили Поленов, Васнецов, Репин, Серов, Коровин, Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Конечно, также погуляем по парковым аллеям, которые словно сошли со страниц русских сказок.
Организационные детали
Поедем комфортном минивэне Mercedes Vito
Экскурсии в усадьбах проводятся только местными гидами и оплачиваются дополнительно: — Мураново: 650-500 ₽ с чел., в будни дешевле, вход на территорию 100 ₽ полный, 60 ₽ льготный — Абрамцево: экскурсия — 250 ₽ дети, 450 ₽ взрослые; комплексный входной билет — 500 ₽ взрослые, 300 ₽ дети (по договорённости с гидом)
Дополнительные опции
По договорённости путешествие можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»:
Стоимость экскурсии в Музее церковного искусства (1 час) — 1500 ₽ за группу до 5 человек
Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам и создание карамели ручной работы — 800 ₽ с чел., детям до 2 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
–
2
–
1
–
Евгения
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для нас, домой вернулись около 22:30! С удовольствием буду рекомендовать Владимира и его экскурсии друзьям, и вам, читатели отзывов, настоятельно рекомендую! Все прошло легко, комфортно, познавательно и оооооочень интересно!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Ездили компанией друзей (6 человек) в Абрамцево и Мураново на комфортном минивене!! Спасибо Владимиру за доставленное удовольствие и комфорт от организованной экскурсии! Все прошло четко по плану, маршрут тщательно спланирован, читать дальшеуменьшить
и мы просто получали интереснейшую информацию и отдыхали! От таких экскурсий остается послевкусие надолго! Владимир -профессиональный гид и очень приятный и комфортный собеседник ☺️Благодарим от всей души и с удовольствием поедем и в другие путешествия с Владимиром!
Вам был полезен этот отзыв?
Maria
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом не было ощущение забега. Владимир очень образованный и эрудированный человек, было много новой для нас информации. Планируем и дальше путешествовать с Владимиром.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Поездка задумывалась как подарок для родителей. Все прошло отлично, Владимир прекрасный организатор, внимательный, доброжелательный, старается максимально наполнить экскурсию, все предусмотреть. Огромное ему спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево»