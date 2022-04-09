По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево

Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам

Индивидуальная
Путешествие в дивные Мураново и Абрамцево — это возможность не только увидеть русский усадебный уклад, но и ощутить атмосферу творчества и вдохновения! Ведь эти имения недалеко от Москвы помнят выдающихся творцов от Гоголя до Врубеля, от Тютчева до Васнецова.

Вы услышите многие фамилии, изучите дворянские дома, погрузитесь в их историю и погуляете по сказочным аллеям.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
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Что вас ожидает

Возьмем курс на север от столицы, проедем мимо Сергиева Посада и поговорим о достопримечательностях этого единственного подмосковного города Золотого кольца.

Мураново — «литературное гнездо»

Музей-усадьба Мураново имени Федора Тютчева — памятник русской культуры 19-начала 20 веков. В ту эпоху вы перенесетесь в усадебном доме: гид музея покажет кабинет двух поэтов, библиотеку, столовую, Большую и Зеленую гостиные; расскажет, как владельцы усадьбы стали хранителями поэтического наследия и какие известные люди бывали в Мураново. Затем прогуляемся по уютному саду.

Великие имена и архитектура Абрамцева

После короткого переезда вас ждет вдохновенный музей-заповедник. В разные столетия усадьба Абрамцево принадлежала автору «Аленького цветочка» Сергею Аксакову и меценату Савве Мамонтову. Вы откроете хроники имения, уделив особое внимание его талантливым постояльцам. Посетите Большой дом, где Серов написал «Девочку с персиками», а Гоголь зачитывал второй том «Мертвых душ». Узнаете, как сформировался знаменитый Абрамцевский художественный кружок: здесь гостили и творили Поленов, Васнецов, Репин, Серов, Коровин, Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Конечно, также погуляем по парковым аллеям, которые словно сошли со страниц русских сказок.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне Mercedes Vito
  • Экскурсии в усадьбах проводятся только местными гидами и оплачиваются дополнительно:
    — Мураново: 350-450 руб. с человека
    — Абрамцево: экскурсия — 150 руб. /дети, 300 руб. /взрослые; входный билет — 500 руб. /взрослые, дети бесплатно

Дополнительные опции

По договоренности экскурсию можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»:

  • Стоимость экскурсии в Музее церковного искусства (1 час) — 1500 руб. за группу до 5 человек
  • Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам и создание карамели ручной работы — 600 руб. с человека, детям до 2 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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