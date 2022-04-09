Что вас ожидает

Возьмем курс на север от столицы, проедем мимо Сергиева Посада и поговорим о достопримечательностях этого единственного подмосковного города Золотого кольца.

Мураново — «литературное гнездо»

Музей-усадьба Мураново имени Федора Тютчева — памятник русской культуры 19-начала 20 веков. В ту эпоху вы перенесетесь в усадебном доме: гид музея покажет кабинет двух поэтов, библиотеку, столовую, Большую и Зеленую гостиные; расскажет, как владельцы усадьбы стали хранителями поэтического наследия и какие известные люди бывали в Мураново. Затем прогуляемся по уютному саду.

Великие имена и архитектура Абрамцева

После короткого переезда вас ждет вдохновенный музей-заповедник. В разные столетия усадьба Абрамцево принадлежала автору «Аленького цветочка» Сергею Аксакову и меценату Савве Мамонтову. Вы откроете хроники имения, уделив особое внимание его талантливым постояльцам. Посетите Большой дом, где Серов написал «Девочку с персиками», а Гоголь зачитывал второй том «Мертвых душ». Узнаете, как сформировался знаменитый Абрамцевский художественный кружок: здесь гостили и творили Поленов, Васнецов, Репин, Серов, Коровин, Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Конечно, также погуляем по парковым аллеям, которые словно сошли со страниц русских сказок.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном минивэне Mercedes Vito

Экскурсии в усадьбах проводятся только местными гидами и оплачиваются дополнительно:

— Мураново: 350-450 руб. с человека

— Абрамцево: экскурсия — 150 руб. /дети, 300 руб. /взрослые; входный билет — 500 руб. /взрослые, дети бесплатно

Дополнительные опции

По договоренности экскурсию можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»: