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По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево

Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
Путешествие в дивные Мураново и Абрамцево — это возможность не только увидеть русский усадебный уклад, но и ощутить атмосферу творчества и вдохновения! Ведь эти имения недалеко от Москвы помнят выдающихся творцов от Гоголя до Врубеля, от Тютчева до Васнецова.

Вы услышите многие фамилии, изучите дворянские дома, погрузитесь в их историю и погуляете по сказочным аллеям.
5
17 отзывов
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево

Описание экскурсии

Мураново — «литературное гнездо»

Музей-усадьба Мураново имени Фёдора Тютчева — памятник русской культуры 19-начала 20 веков. В ту эпоху вы перенесётесь в усадебном доме: гид музея покажет кабинет двух поэтов, библиотеку, столовую, Большую и Зелёную гостиные; расскажет, как владельцы усадьбы стали хранителями поэтического наследия и какие известные люди бывали в Мураново. Затем прогуляемся по уютному саду.

Великие имена и архитектура Абрамцева

После короткого переезда вас ждёт вдохновенный музей-заповедник. В разные столетия усадьба Абрамцево принадлежала автору «Аленького цветочка» Сергею Аксакову и меценату Савве Мамонтову. Вы откроете хроники имения, уделив особое внимание его талантливым постояльцам. Посетите Большой дом, где Серов написал «Девочку с персиками», а Гоголь зачитывал второй том «Мертвых душ». Узнаете, как сформировался знаменитый Абрамцевский художественный кружок: здесь гостили и творили Поленов, Васнецов, Репин, Серов, Коровин, Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Конечно, также погуляем по парковым аллеям, которые словно сошли со страниц русских сказок.

Организационные детали

  • Поедем комфортном минивэне Mercedes Vito
  • Экскурсии в усадьбах проводятся только местными гидами и оплачиваются дополнительно:
    — Мураново: 650-500 ₽ с чел., в будни дешевле, вход на территорию 100 ₽ полный, 60 ₽ льготный
    — Абрамцево: экскурсия — 250 ₽ дети, 450 ₽ взрослые; комплексный входной билет — 500 ₽ взрослые, 300 ₽ дети (по договорённости с гидом)

Дополнительные опции

По договорённости путешествие можно продлить и посетить Сергиев-Посад — Троице-Сергиеву лавру, Музей церковного искусства при Московской духовной академии и «Сергиевскую кухмистерскую»:

  • Стоимость экскурсии в Музее церковного искусства (1 час) — 1500 ₽ за группу до 5 человек
  • Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам и создание карамели ручной работы — 800 ₽ с чел., детям до 2 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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3
2
1
Евгения
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для нас, домой вернулись около 22:30! С удовольствием буду рекомендовать Владимира и его экскурсии друзьям, и вам, читатели отзывов, настоятельно рекомендую!
Все прошло легко, комфортно, познавательно и оооооочень интересно!
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для+1
Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для
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Елена
Ездили компанией друзей (6 человек) в Абрамцево и Мураново на комфортном минивене!! Спасибо Владимиру за доставленное удовольствие и комфорт от организованной экскурсии! Все прошло четко по плану, маршрут тщательно спланирован,
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и мы просто получали интереснейшую информацию и отдыхали! От таких экскурсий остается послевкусие надолго! Владимир -профессиональный гид и очень приятный и комфортный собеседник ☺️Благодарим от всей души и с удовольствием поедем и в другие путешествия с Владимиром!

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Maria
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом не было ощущение забега. Владимир очень образованный и эрудированный человек, было много новой для нас информации. Планируем и дальше путешествовать с Владимиром.
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом
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Н
Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо
Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты.
Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты.
Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты.
Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты.
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Ирина
Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.
Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой
Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой
Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой
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О
Поездка задумывалась как подарок для родителей. Все прошло отлично, Владимир прекрасный организатор, внимательный, доброжелательный, старается максимально наполнить экскурсию, все предусмотреть. Огромное ему спасибо.
Поездка задумывалась как подарок для родителей. Все прошло отлично, Владимир прекрасный организатор, внимательный, доброжелательный, старается максимально
Поездка задумывалась как подарок для родителей. Все прошло отлично, Владимир прекрасный организатор, внимательный, доброжелательный, старается максимально
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