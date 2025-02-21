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Вы познакомитесь с одним из крупнейших научно-технических музеев России! Рассмотрите уникальные экспонаты: первый искусственный спутник Земли, спецодежду космонавтов, корабль серии «Союз» и многое другое. Узнаете, как началась космическая эра в истории человечества. Для детской группы я проведу викторину с заданиями, а для взрослой — сделаю упор на информацию.