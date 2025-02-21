Вы познакомитесь с одним из крупнейших научно-технических музеев России! Рассмотрите уникальные экспонаты: первый искусственный спутник Земли, спецодежду космонавтов, корабль серии «Союз» и многое другое. Узнаете, как началась космическая эра в истории человечества. Для детской группы я проведу викторину с заданиями, а для взрослой — сделаю упор на информацию.
Описание экскурсии
Вы увидите экспонаты, многие из которых первые в своей области:
- первый искусственный спутник Земли.
- первую спецодежду космонавтов — сложное инженерное сооружение.
- первую ракету на гибридном топливе, которая достигла высоты в 400 метров.
- контейнер, на котором впервые был доставлен лунный грунт.
А также вы:
- изучите подлинный аппарат, в котором Белка и Стрелка вернулись на Землю.
- познакомитесь с легендой мировой космонавтики — полноразмерным кораблём серии «Союз».
- окунётесь во внеземной быт на примере базового блока станции «Мир».
- узнаете, какие аппараты и разработками советских учёных помогли сделать снимки обратной стороны Луны и поверхности Марса.
- увидите мачту для последнего и самого высоко поднятого флага СССР.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит в двух форматах на выбор: в виде викторины с заданиями — для детей, в виде экскурсии по музею с более развёрнутой информацией — для взрослых.
- Если у вас смешанная группа, то нужно заранее выбрать формат.
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества участников или для школьного класса — подробности уточняйте в переписке.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет.
- Отдельно оплачиваются входные билеты: взрослый — 380 ₽, детский — 370 ₽.
- Согласование даты экскурсии необходимо минимум за 10 дней до её проведения. После согласования я вышлю вам ссылку на оплату билетов (я покупаю их заранее).
- Бесплатный входной билет для учащихся московских школ и колледжей можно будет приобрести при предъявлении карты учащегося только в кассе музея.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1941 туриста
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
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