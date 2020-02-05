6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Останкино с 16-го века до революции

Вы узнаете историю усадьбы и крепостного театра, историю любви и женитьбы графа Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. Также я расскажу о высоком статусе усадьбы, доказав его фактами посещения Останкино коронованными особами (Елизавета Петровна, Павел Первый, Александр Второй). Кроме того, поговорим о том, как была устроена жизнь в Останкино в начале 20-го века, какие люди здесь жили и чем занимались.

История развития космонавтики в СССР

Вы посетите дом-музей Королёва, дома где жили его ближайшие сподвижники — академики Черток, Раушенбах и другие, а также коттеджи, где жили и живут космонавты. Услышите о противостоянии академиков Челомея (сын Никиты Хрущёва Сергей работал у него) и Королёва и о том, почему Королёв и его соратники поселились именно в Останкино. Вы узнаете все об интригах и конкуренции, которые сопутствовали космическим проектам.

Телевидение в СССР

Останкинская телевизионная башня перестанет быть для вас лишь визуальным символом телевидения — вы узнаете, почему башню построили именно здесь, услышите историю «шарашки», в которой работал Солженицын, откроете её связь с телецентром Останкино и познакомитесь с «отцом цветного телевидения» Владимира Зворыкина (памятник ему стоит на берегу Останкинского пруда).

Создание ВДНХ

На территорию ВДНХ мы зайдем со стороны Останкинского парка. Прогуливаясь от дальних уголков до Центрального входа, вы услышите рассказы о судьбе архитектора Олтаржевского, который был профессором в Корнельском Университете (США), но вернулся в СССР ради реализации «мегапроекта», о символизме павильонов ВДНХ… Увидите «Фабрику ремёсел» и мастерскую керамики, здание Коминтерна. По дороге вы отведаете пончики в легендарной «Пончиковой» на берегу Останкинского пруда и погрузитесь в обедающую тут телевизионную тусовку. Кроме того, я с радостью расскажу о новых интересных местах на ВДНХ, где можно провести время с детьми.