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Приглашаем вас на ВДНХ, в павильон «Космонавтика и авиация». Здесь для ваших детей откроется мир инженерии и робототехники.



Под руководством наших классных молодых специалистов ребята смастерят то, что им интересно: ночник или вездеход, вентилятор или спутник, шоппер или космолёт. Получившиеся работы вы унесёте домой. Также после мастер-класса можно исследовать космическую экспозицию!