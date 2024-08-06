Приглашаем вас на ВДНХ, в павильон «Космонавтика и авиация». Здесь для ваших детей откроется мир инженерии и робототехники.
Под руководством наших классных молодых специалистов ребята смастерят то, что им интересно: ночник или вездеход, вентилятор или спутник, шоппер или космолёт. Получившиеся работы вы унесёте домой. Также после мастер-класса можно исследовать космическую экспозицию!
Под руководством наших классных молодых специалистов ребята смастерят то, что им интересно: ночник или вездеход, вентилятор или спутник, шоппер или космолёт. Получившиеся работы вы унесёте домой. Также после мастер-класса можно исследовать космическую экспозицию!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30
Описание мастер-класса
- Каждый участник проявит свои творческие способности и изобретательность, работая над собственным проектом
- Вы сможете собрать вездеход/космолёт/вентилятор или что-то другое своими руками и унести домой как напоминание о начале вашего пути в робототехнику
- В ходе мастер-класса вы освоите основы пайки, сборки электрических цепей и создания инженерных устройств
Космическая экспозиция
Наш центр находится в основном здании павильона космонавтики и авиации на ВДНХ. После мастер-класса вы сможете ознакомится с масштабной экспозицией, которая посвящена достижениям отечественной космической отрасли. Выставочное пространство состоит из трёх разделов:
- «КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов
- «КБ-2. Конструкторское бюро» рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере
- «КБ-3. Космодром будущего» повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов
Организационные детали
- По запросу мастер-классы можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Детали уточняйте в переписке
- Стоимость мастер-класса зависит от его типа (см. категории билетов ниже)
- Для групп от 16 человек скидка 15%
- Мастер-классы проводят наши опытные специалисты
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15 и 19:30
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Космолёт
|450 ₽
|Шоппер
|800 ₽
|Спутник
|900 ₽
|Вездеход
|1 100 ₽
|Лайт-стенд
|1 500 ₽
|Вентилятор
|1 500 ₽
|Ночник (звезда/сердце)
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15 и 19:30
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Добро пожаловать в крутую мастерскую инженерного творчества на ВДНХ! У нас настоящие роботы, инженерные мастер-классы, космические Дни рождения, улётные выпускные и незабываемые смены в Роболагере! С нами ваши дети научатся мастерить своими руками, собирать и программировать роботов. Наши принцип: обучение + развлечение. Наш девиз: сделай сам!Задать вопрос
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