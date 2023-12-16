Музеев космонавтики такого масштаба всего 4 в мире.



Московский хранит более 2000 экспонатов и рассказывает о важных этапах развития советской космонавтики. Вы увидите уникальные тренажёры. Узнаете, как выглядит космическая спальня.



И даже получите ответ на очень волнующий вопрос — что же делать космонавту, если он в скафандре, а у него чешется нос.