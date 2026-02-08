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Ю Юлия читать дальше уменьшить это важно. Время - ценно и по телефону решается все гораздо быстрее 👍



Мы всей семьей впечатлены экспозицией музея. Шикарно. Здесь продуман каждый сантиметр



Валерия Антанасовна благодарим Вас за содержательный рассказ❤️ Это была настоящая космическая сказка, которая к сожалению закончилась спустя 2 часа. Хотелось слушать еще и еще. Так вы ловко объясняете сложные вещи простыми словами



Обожаю то, чувство, когда экскурсия завершилась, а впечатления не отпускают и ты продолжаешь рыться в источниках 🙏 Начну свой отзыв с того, что за все время бронирований экскурсий на Трипстере Валерия Антанасовна единственный гид, который со мной связался по телефону и проговорил все детали! Лично для меня Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей Музей хороший. Есть интересные экспонаты. Для интересующихся космосом, не лишним будет посетить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Огромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первых минут стало понятно, что экскурсия будет более интересной, чем внутренняя музейная. Видно, что Ирина Николаевна увлечена темой и рассказывает намного больше, написанного на табличках. Не пожалели с сыном о приобретенной экскурсии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алеся Умный и грамотный экскурсовод Елена, очень познавательная экскурсия и для ребенка и для взрослых, 2 часа пролетели как один миг, мы в восторге! Получили несколько бонусов 😊 от Елены в виде прохода в музей без очереди, не пришлось стоять в -25, а так же в самом музее прошли без очереди в несколько экспозиций, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет