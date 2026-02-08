Московский музей космонавтики предлагает уникальную возможность погрузиться в историю советской космонавтики.
Более 2000 экспонатов, включая тренажёры и копии космических кораблей, позволят вам почувствовать себя настоящим космонавтом. Узнайте, как космонавты питаются, где спят и что делают в свободное время.
Посетите кабинет Королёва и веранду Циолковского, а также попробуйте виртуальную реальность, чтобы ощутить жизнь на орбитальной станции
Более 2000 экспонатов, включая тренажёры и копии космических кораблей, позволят вам почувствовать себя настоящим космонавтом. Узнайте, как космонавты питаются, где спят и что делают в свободное время.
Посетите кабинет Королёва и веранду Циолковского, а также попробуйте виртуальную реальность, чтобы ощутить жизнь на орбитальной станции
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальные экспонаты
- 👨🚀 Интерактивные тренажёры
- 🛰️ История космонавтики
- 🔭 Виртуальная реальность
- 📚 Образовательный контент
Что можно увидеть
- Кабинет С.П. Королёва
- Веранда К.Э. Циолковского
- Космический корабль «Восток-1»
- Скафандры космонавтов
- Луноход-1
- Космический корабль «Союз»
- Орбитальная станция «Мир»
- Центр управления полётами
Описание экскурсии
Экспонаты музея подобраны так, чтобы можно было составить полную картину о важнейших периодах становления советской космонавтики.
Вы увидите:
- Кабинет генерального конструктора С. П. Королёва и веранду дома отца русской космонавтики К. Э. Циолковского
- Технологическую копию первого в мире космического корабля «Восток-1»
- Скафандры космонавтов
- Первый в мире космический корабль для исследования Луны «Луноход-1»
- Космический корабль «Союз»
- Базовый блок орбитальной станции «Мир»
- Выполненную в миниатюре копию Центра управления полётами
- Тренажёры, идентичные оборудованию в Центре подготовки космонавтов: виртуальный тренажёр международной космической станции, тренажёр пилота поискового вертолёта и другие
Вы узнаете:
- Как питаются космонавты, как выглядит их спальня и туалет
- Что на самом деле случилось с А. Леоновым, когда он вышел в открытый космос
- Что делать космонавту, если он в скафандре, а у него вдруг зачесался нос
- Кому были подарены щенки Белки, которые родились уже после её полёта в космос
- Может ли космонавт позвонить из космоса родным
- Каким должен быть вес космонавтов и как им удаётся сохранять отличную физическую форму
А ещё с помощью очков виртуальной реальности вы сможете отправиться на орбитальную станцию:
- Окажетесь на орбите нашей планеты в настоящем космическом корабле
- Примерите на себя будничный быт станции
- И даже примете участие в приготовлении обеда
Организационные детали
- Экскурсию можно забронировать минимум за 10 дней до посещения (по правилам музея)
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- Экскурсионная путёвка, дающая право гиду провести экскурсию в музее — 1000 ₽ за группу. Гид приобретёт путёвку для вас, оплату нужно перевести заранее по номеру телефона гида
- Билеты в музей — 450 ₽/взрослый, 300 ₽/ребёнок, после 15:00 — 400 ₽/взрослый, 270 ₽/ребёнок, дети до 7 лет бесплатно
- Очки виртуальной реальности — 3000 ₽/группа до 4 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 9994 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Начну свой отзыв с того, что за все время бронирований экскурсий на Трипстере Валерия Антанасовна единственный гид, который со мной связался по телефону и проговорил все детали! Лично для меня
Вам был полезен этот отзыв?
Музей хороший. Есть интересные экспонаты. Для интересующихся космосом, не лишним будет посетить.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первых минут стало понятно, что экскурсия будет более интересной, чем внутренняя музейная. Видно, что Ирина Николаевна увлечена темой и рассказывает намного больше, написанного на табличках. Не пожалели с сыном о приобретенной экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Умный и грамотный экскурсовод Елена, очень познавательная экскурсия и для ребенка и для взрослых, 2 часа пролетели как один миг, мы в восторге! Получили несколько бонусов 😊 от Елены в виде прохода в музей без очереди, не пришлось стоять в -25, а так же в самом музее прошли без очереди в несколько экспозиций, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Здравствуйте сегодня были на экскурсии в музее космонавтики, экскурсовод Ирина Николаевна. Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно, Все доступно интересно, познавательно. Спасибо Ирине Николаевне за экскурсию, рекомендую, интересно и детям и детям.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «В Музей космонавтики всей семьёй»
Мини-группа
до 10 чел.
Москва и «Космос»: экскурсия с посещением легендарной гостиницы
История достижений, виды с 25 этажа и советские пирожные
Начало: У метро «ВДНХ»
22 авг в 10:30
29 авг в 10:30
1900 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
15 авг в 10:30
16 авг в 10:30
от 8550 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
14 авг в 16:00
15 авг в 10:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва» в Москве
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
15 авг в 10:30
16 авг в 10:30
от 7100 ₽ за всё до 5 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию