Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки
Музеев космонавтики такого масштаба всего 4 в мире.
Московский хранит более 2000 экспонатов и рассказывает о важных этапах развития советской космонавтики. Вы увидите уникальные тренажёры. Узнаете, как выглядит космическая спальня.
И даже получите ответ на очень волнующий вопрос — что же делать космонавту, если он в скафандре, а у него чешется нос.
Московский хранит более 2000 экспонатов и рассказывает о важных этапах развития советской космонавтики. Вы увидите уникальные тренажёры. Узнаете, как выглядит космическая спальня.
И даже получите ответ на очень волнующий вопрос — что же делать космонавту, если он в скафандре, а у него чешется нос.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Экспонаты музея подобраны так, чтобы можно было составить полную картину о важнейших периодах становления советской космонавтики.
Вы увидите:
- Кабинет генерального конструктора С. П. Королёва и веранду дома отца русской космонавтики К. Э. Циолковского
- Технологическую копию первого в мире космического корабля «Восток-1»
- Скафандры космонавтов
- Первый в мире космический корабль для исследования Луны «Луноход-1»
- Космический корабль «Союз»
- Базовый блок орбитальной станции «Мир»
- Выполненную в миниатюре копию Центра управления полётами
- Тренажёры, идентичные оборудованию в Центре подготовки космонавтов: виртуальный тренажёр международной космической станции, тренажёр пилота поискового вертолёта и другие
Вы узнаете:
- Как питаются космонавты, как выглядит их спальня и туалет
- Что на самом деле случилось с А. Леоновым, когда он вышел в открытый космос
- Что делать космонавту, если он в скафандре, а у него вдруг зачесался нос
- Кому были подарены щенки Белки, которые родились уже после её полёта в космос
- Может ли космонавт позвонить из космоса родным
- Каким должен быть вес космонавтов и как им удаётся сохранять отличную физическую форму
А ещё с помощью очков виртуальной реальности вы сможете отправиться на орбитальную станцию:
- Окажетесь на орбите нашей планеты в настоящем космическом корабле
- Примерите на себя будничный быт станции
- И даже примете участие в приготовлении обеда
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- Билеты в музей — 450 руб. /взрослый, 300 руб. /ребёнок, после 15:00 — 400 руб. /взрослый, 270 руб. /ребёнок
- Очки виртуальной реальности — 3000 руб. /группа до 4 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1016 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материла, информация легко запоминается и вызывает живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы.
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