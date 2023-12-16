В музей космонавтики всей семьёй

Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки

Музеев космонавтики такого масштаба всего 4 в мире.

Московский хранит более 2000 экспонатов и рассказывает о важных этапах развития советской космонавтики. Вы увидите уникальные тренажёры. Узнаете, как выглядит космическая спальня.

И даже получите ответ на очень волнующий вопрос — что же делать космонавту, если он в скафандре, а у него чешется нос.
В музей космонавтики всей семьёй
В музей космонавтики всей семьёй
В музей космонавтики всей семьёй
В музей космонавтики всей семьёй
В музей космонавтики всей семьёй
В музей космонавтики всей семьёй
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Экспонаты музея подобраны так, чтобы можно было составить полную картину о важнейших периодах становления советской космонавтики.

Вы увидите:

  • Кабинет генерального конструктора С. П. Королёва и веранду дома отца русской космонавтики К. Э. Циолковского
  • Технологическую копию первого в мире космического корабля «Восток-1»
  • Скафандры космонавтов
  • Первый в мире космический корабль для исследования Луны «Луноход-1»
  • Космический корабль «Союз»
  • Базовый блок орбитальной станции «Мир»
  • Выполненную в миниатюре копию Центра управления полётами
  • Тренажёры, идентичные оборудованию в Центре подготовки космонавтов: виртуальный тренажёр международной космической станции, тренажёр пилота поискового вертолёта и другие

Вы узнаете:

  • Как питаются космонавты, как выглядит их спальня и туалет
  • Что на самом деле случилось с А. Леоновым, когда он вышел в открытый космос
  • Что делать космонавту, если он в скафандре, а у него вдруг зачесался нос
  • Кому были подарены щенки Белки, которые родились уже после её полёта в космос
  • Может ли космонавт позвонить из космоса родным
  • Каким должен быть вес космонавтов и как им удаётся сохранять отличную физическую форму

А ещё с помощью очков виртуальной реальности вы сможете отправиться на орбитальную станцию:

  • Окажетесь на орбите нашей планеты в настоящем космическом корабле
  • Примерите на себя будничный быт станции
  • И даже примете участие в приготовлении обеда

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в музей — 450 руб. /взрослый, 300 руб. /ребёнок, после 15:00 — 400 руб. /взрослый, 270 руб. /ребёнок
  • Очки виртуальной реальности — 3000 руб. /группа до 4 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковДля подростковМузеиНочныеЛетниеКосмосВ помещенииМузей космонавтикиПопулярные места

Похожие туры из Москвы

Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Квест
2 часа
5 отзывов
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Изучить знаменитые сюжеты и образцы искусства, выполняя задания древнегреческих богов
в Греческом зале музея
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
1 200 за всё до 3 чел.
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Билеты
30 минут
17 отзывов
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
в Музее космонавтики на ВДНХ
Завтра
17 дек
19 дек
20 дек
350 за билет
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
в районе метро Китай-город
18 дек
20 дек
22 дек
25 дек
7 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ