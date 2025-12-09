Павловский Посад и Ликино-Дулёво — за 1 день! Вы узнаете, как началась империя фарфоровых королей Кузнецовых и при чём тут червонец, побываете в двух музеях, увидите волшебные работы современных мастеров и не потерявшие красок платки 17 века.
Если захотите, увезёте с собой нежные чашки, из которых так приятно пить чай, укутавшись в павлопосадскую шаль.
Если захотите, увезёте с собой нежные чашки, из которых так приятно пить чай, укутавшись в павлопосадскую шаль.
Описание экскурсии
Ликино-Дулёво и удивительный фарфор
- Музей Дулёвского фарфорового завода
Внутри — богатая коллекция фарфоровых изделий, сделанных на заводе: от полупрозрачных шедевров прошлого до авторских работ современных мастеров. Вы узнаете, как в старину делали фарфор, как добивались прозрачности чашек, что такое деколь, ситцевый рисунок и агашка.
- Мастер-класс по росписи сувенира из Дулёво (по желанию)
Вы освоите приёмы фирменной дулёвской росписи — под руководством художников распишете акриловыми красками небольшую тарелку.
- Фирменный магазин «Дулёвский фарфор»
На его полках можно найти разные предметы, созданные дулёвскими мастерами — сахарницы, чайники, сухарницы и даже бабушкины золочёные сервизы.
Павловский Посаде и нарядные платки
- Музей истории русского платка и шали
Буйство красок, орнаментов и узоров, восхитительная феерия в шерсти, льне и шёлке. Здесь собраны платки и шали золотного шитья и роскошной парчи, костюмы разных губерний Российского государства и даже экспонаты из 17 века, над которыми не властно время.
- Мастер-класс «Павлопосадские узоры своими руками» (по желанию)
Местные мастерицы научат вас ремеслу набойщика — человека, который набивает цвет на ткань с помощью специального шаблона.
- Фирменный магазин платков
Можно купить расписной платок объёмными узорами роз, пионов или георгинов, шаль или шарф.
Тайминг
Сбор в 7:00 у станции метро «Перово», отправление в 7:15. Время в пути в одну сторону — ~1 ч 50 мин.
Организационные детали
В стоимость включено:
- трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter либо автобусах Mercedes, ShenLong, Yutong или аналогичных
- билеты в музеи
- аренда радиогидов с одноразовыми наушниками
Дополнительные расходы (оплата заранее и по желанию):
- мастер-класс по ручной набивке рисунка — 500 ₽ за чел.
- мастер-класс по росписи дулевского фарфора — 800 ₽ за чел.
- обед — 650 ₽ за чел.
- покупки в магазинах — по желанию
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
26 дек в 13:00
7 янв в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
15 дек в 18:00
1500 ₽ за человека