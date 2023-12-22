Приглашаю вас в особенную поездку-паломничество.
В Высоцком монастыре вы увидите чудотворную Неупиваемую Чашу, во Владычной обители — свыше 30 икон, которые мироточили в разное время. Я познакомлю вас с историей мест, начиная с 14 века.
По желанию, через бережный диалог можем коснуться ваших личных запросов, с которыми вы приехали в монастыри. Посещение мест силы и психологическая практика дают хороший синергетический эффект.
В Высоцком монастыре вы увидите чудотворную Неупиваемую Чашу, во Владычной обители — свыше 30 икон, которые мироточили в разное время. Я познакомлю вас с историей мест, начиная с 14 века.
По желанию, через бережный диалог можем коснуться ваших личных запросов, с которыми вы приехали в монастыри. Посещение мест силы и психологическая практика дают хороший синергетический эффект.
Описание экскурсии
Святые места и чудотворные иконы
Высоцкий Зачатьевский монастырь был основан преподобным Сергием Радонежским в 1374 году. Здесь находится икона «Неупиваемая Чаша» с частицей пояса Богородицы. Паломники направляются сюда, чтобы помолиться о своих зависимостях — алкоголь, наркомания, табакокурение. Владычний монастырь был создан святителем Алексием. Тридцать мироточащих в разное время икон считаются главными святынями этой обители.
Разговоры об истории, о духовном и важном
Я построю свой рассказ, исходя из ваших интересов. Могу затронуть весь пласт истории, начиная с Ивана Грозного и по настоящее время. В бережном и мягком формате, по вашему желанию, можем обсудить также психологические темы — от ипохондрии, депрессии и разного рода зависимостей до развода и поиска второй половины.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед и монастырская выпечка
- Дорога в одну сторону займёт в среднем 1,5 часа
- В действующих монастырях женщины покрывают голову платком. Мужчины в шортах и женщины в платьях выше колен не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пражская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 202 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Эта поездка подойдет для тех, кто хочет вырваться из городской суеты, а также интересуется психологией. Природа Подмосковья и древние монастыри. Тема зависимостей раскрывается Габриэлем по пути как профессиональным психологом, а
Габриэль
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте!
Благодарю за Ваш положительный отзыв.
Мне искренне приятно, что поездка была наполнена не только духовной составляющей, но и позволила разобраться с практической, психологической точки зрения.
Спасибо
Благодарю за Ваш положительный отзыв.
Мне искренне приятно, что поездка была наполнена не только духовной составляющей, но и позволила разобраться с практической, психологической точки зрения.
Спасибо
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Е
Все было замечательно! Получил огромное удовольствие как от самих экскурсий, так и от общения с гидом - Габриэлем. Эти экскурсии рекомендую всем, кому интересны темы духовности.
Габриэль
Ответ организатора:
Евгений, здравствуйте!
Благодарю за Ваш отзыв и рекомендации! Пусть внутренние изменения имеют внешнюю позитивную реализацию.
Спасибо
Благодарю за Ваш отзыв и рекомендации! Пусть внутренние изменения имеют внешнюю позитивную реализацию.
Спасибо
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И
Спасибо за прекрасно проведенный день,за спокойное уверенное вождение,за интересные разговоры) Надеюсь,еще попутешествуем с Габриелем и в другие монастыри. Спасибо!
Габриэль
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за отзыв!
С воодушевлением вспоминаю нашу поездку и благодарю за теплые слова. Пусть в Вашей жизни происходят неожиданные и радостные события.
Спасибо
С воодушевлением вспоминаю нашу поездку и благодарю за теплые слова. Пусть в Вашей жизни происходят неожиданные и радостные события.
Спасибо
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