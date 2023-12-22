Приглашаю вас в особенную поездку-паломничество. В Высоцком монастыре вы увидите чудотворную Неупиваемую Чашу, во Владычной обители — свыше 30 икон, которые мироточили в разное время. Я познакомлю вас с историей мест, начиная с 14 века. По желанию, через бережный диалог можем коснуться ваших личных запросов, с которыми вы приехали в монастыри. Посещение мест силы и психологическая практика дают хороший синергетический эффект.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святые места и чудотворные иконы

Высоцкий Зачатьевский монастырь был основан преподобным Сергием Радонежским в 1374 году. Здесь находится икона «Неупиваемая Чаша» с частицей пояса Богородицы. Паломники направляются сюда, чтобы помолиться о своих зависимостях — алкоголь, наркомания, табакокурение. Владычний монастырь был создан святителем Алексием. Тридцать мироточащих в разное время икон считаются главными святынями этой обители.

Разговоры об истории, о духовном и важном

Я построю свой рассказ, исходя из ваших интересов. Могу затронуть весь пласт истории, начиная с Ивана Грозного и по настоящее время. В бережном и мягком формате, по вашему желанию, можем обсудить также психологические темы — от ипохондрии, депрессии и разного рода зависимостей до развода и поиска второй половины.

Организационные детали