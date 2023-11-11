Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Приглашаю вас в особенную поездку-паломничество.
В Высоцком монастыре вы увидите чудотворную Неупиваемую Чашу, во Владычной обители — свыше 30 икон, которые мироточили в разное время. Я познакомлю вас с историей мест, начиная с 14 века.
По желанию, через бережный диалог можем коснуться ваших личных запросов, с которыми вы приехали в монастыри. Посещение мест силы и психологическая практика дают хороший синергетический эффект.
В Высоцком монастыре вы увидите чудотворную Неупиваемую Чашу, во Владычной обители — свыше 30 икон, которые мироточили в разное время. Я познакомлю вас с историей мест, начиная с 14 века.
По желанию, через бережный диалог можем коснуться ваших личных запросов, с которыми вы приехали в монастыри. Посещение мест силы и психологическая практика дают хороший синергетический эффект.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Святые места и чудотворные иконы
Высоцкий Зачатьевский монастырь был основан преподобным Сергием Радонежским в 1374 году. Здесь находится икона «Неупиваемая Чаша» с частицей пояса Богородицы. Паломники направляются сюда, чтобы помолиться о своих зависимостях — алкоголь, наркомания, табакокурение. Владычний монастырь был создан святителем Алексием. 30 мироточащих в разное время икон считаются главными святынями этой обители.
Разговоры об истории, о духовном и важном
Я построю свой рассказ, исходя из ваших интересов. Могу затронуть весь пласт истории, начиная с Ивана Грозного и по настоящее время. В бережном и мягком формате, по вашему желанию, можем обсудить также психологические темы — от ипохондрии, депрессии и разного рода зависимостей до развода и поиска второй половины.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Creta
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед и монастырская выпечка
- Дорога в одну сторону займёт в среднем 1,5 часа
- В действующих монастырях женщины покрывают голову платком. Мужчины в шортах и женщины в платьях выше колен не допускаются.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Пражская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 57 туристов
Рад, что вы у меня на странице. Меня зовут Габриэль. Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
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