Мало кто подозревает, что история Ваганьково начинается у стен Кремля, что там, где находится сегодня один из самых загадочных и красивейших домов Москвы, находился опричный двор Ивана Грозного и жили развлекавшие царя скоморохи.
Мы предлагаем вам отправиться на уютную пешеходную экскурсию с элементами квеста в поисках загадочного «третьего Рима»…
Описание квеста
Одно из самых таинственных мест Москвы Сегодня Ваганьковский холм — это небольшой островок земли, опоясанный Маховой, Знаменкой, Воздвиженкой и Староваганьковским переулком, но именно с него открывается великолепная панорама кремлевских стен, именно на нем загадочным ожерельем сплелись десятки удивительных судеб. Здесь до сих пор стоит дом, где останавливался Достоевский и где рождались страницы «Братьев Карамазовых» и «Бесов». В его переулке приютился старый Аптекарский огород. Дом, в котором провел свои последние годы живописец Серов и целых два дома, которые отразились в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». С историей Ваганьковского холма связан любопытный факт передвижения здания храма из одного места в другое в XVIII веке, легенды о древнем колодце, который скрывается в толщах земли, чудесные истории, которые происходили при строительстве московского метрополитена, и сказка, воплощенная в жизнь — счастливая любовь графа Шереметева и актрисы-крестьянки Жемчуговой. А еще на нашей экскурсии вы узнаете, какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вам хочется спать, где стоит памятник русской депрессии и почему в истории Дома Пашкова так много дремучих туманов. Важная информация:
Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боровицкий и Ваганьковский холм
- Дом Пашкова
- Особняк Голицыных-Оладиных
- Палаты Аптекарского двора
- Домовая церковь Румянцевых
- Часовня Николы Стрелецкого
- Дом, в котором останавливался Достоевский
- Дом, где жил и работал Серов
- Дом Шереметевых
- Центральное здание Российской государственной библиотеки
- Римский дворик в центре Москвы
Что включено
- Экскурсионная программа
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ступени Дома Пашкова (выход 7 из метро, СТ.М. Боровицкая)
Завершение: Москва, у ст. метро «Боровицкая»
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
