Одно из самых таинственных мест Москвы Сегодня Ваганьковский холм — это небольшой островок земли, опоясанный Маховой, Знаменкой, Воздвиженкой и Староваганьковским переулком, но именно с него открывается великолепная панорама кремлевских стен, именно на нем загадочным ожерельем сплелись десятки удивительных судеб. Здесь до сих пор стоит дом, где останавливался Достоевский и где рождались страницы «Братьев Карамазовых» и «Бесов». В его переулке приютился старый Аптекарский огород. Дом, в котором провел свои последние годы живописец Серов и целых два дома, которые отразились в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». С историей Ваганьковского холма связан любопытный факт передвижения здания храма из одного места в другое в XVIII веке, легенды о древнем колодце, который скрывается в толщах земли, чудесные истории, которые происходили при строительстве московского метрополитена, и сказка, воплощенная в жизнь — счастливая любовь графа Шереметева и актрисы-крестьянки Жемчуговой. А еще на нашей экскурсии вы узнаете, какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вам хочется спать, где стоит памятник русской депрессии и почему в истории Дома Пашкова так много дремучих туманов. Важная информация:

Пожалуйста, одевайтесь по погоде.