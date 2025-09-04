Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Путешествие в сердце православия, где история и легенды переплетаются на каждом шагу. Уникальная возможность увидеть скиты и насладиться видами
Начало: В Сергиевом Посаде
Завтра в 10:30
4 авг в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Троице-Сергиева лавра и святыни города Александров: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Сущевский Сафмар»
Расписание: в пятницу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
24 сен в 09:30
25 сен в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль
Сбежать из Москвы, оценить красоту дороги и прикоснуться к живой русской истории
Начало: У метро «ВДНХ»
Завтра в 09:00
5 авг в 09:00
25 000 ₽ за человека
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