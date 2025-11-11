Не выезжая из столицы вы совершите путешествие по эпохам и стилям.
Увидите три крупных художественных пространства Москвы: классические колонны Пушкинского музея, фасад Третьяковской галереи в русском стиле и ультрасовременный дом культуры ГЭС-2. Мы поговорим о коллекционерах, художниках и динамичной истории искусства.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
- Центр современного искусства ГЭС-2.
- Государственную Третьяковскую галерею.
- Здания, где раньше были мастерские художников и дома коллекционеров.
Вы узнаете:
- Где был открыт первый московский музей.
- Как Сергей Щукин, Иван Морозов, Павел Третьяков и Иван Цветков собирали свои коллекции.
- Где в Москве можно увидеть древнеегипетские мумии, шедевры западноевропейского искусства, собрание французского импрессионизма, советского авангарда и современного искусства.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, все объекты рассматриваем снаружи.
- Материал рассчитан на взрослых, но может заинтересовать и юных искусствоведов от 16 лет.
- Возможно увеличение группы до 10 человек за дополнительную плату. Подробности в переписке.
- Дополнительных расходов нет.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 647 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.Задать вопрос
