Музейная миля Москвы

Проследить путь искусства сквозь тысячелетия - от Древнего Египта до авангарда
Не выезжая из столицы вы совершите путешествие по эпохам и стилям.

Увидите три крупных художественных пространства Москвы: классические колонны Пушкинского музея, фасад Третьяковской галереи в русском стиле и ультрасовременный дом культуры ГЭС-2. Мы поговорим о коллекционерах, художниках и динамичной истории искусства.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
  • Центр современного искусства ГЭС-2.
  • Государственную Третьяковскую галерею.
  • Здания, где раньше были мастерские художников и дома коллекционеров.

Вы узнаете:

  • Где был открыт первый московский музей.
  • Как Сергей Щукин, Иван Морозов, Павел Третьяков и Иван Цветков собирали свои коллекции.
  • Где в Москве можно увидеть древнеегипетские мумии, шедевры западноевропейского искусства, собрание французского импрессионизма, советского авангарда и современного искусства.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице, все объекты рассматриваем снаружи.
  • Материал рассчитан на взрослых, но может заинтересовать и юных искусствоведов от 16 лет.
  • Возможно увеличение группы до 10 человек за дополнительную плату. Подробности в переписке.
  • Дополнительных расходов нет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Боровицкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 647 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.
