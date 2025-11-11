Елена — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 647 туристов

Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.