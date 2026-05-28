Мои заказы

Московская богема

Прогулка по местам встреч поэтов, актёров и художников - от Серебряного века до советской сцены
На нашей экскурсии вы увидите здания, где находились знаменитые литературные салоны, где читала свои стихи молодёжь золотого и серебряного века русской литературы, где встречались знаменитые поэты-шестидесятники, имажинисты, прозаики и сценаристы СССР, актёры Таганки и МХАТа.

Узнаете о переплетениях их судеб, мечтах и надеждах, а также крушениях планов на счастливое будущее.
Московская богема
Московская богема
Московская богема

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • особняк на Тверской, где находился литературный салон Зинаиды Волконской.
  • места, где располагались легендарные кафе московской богемы: «Стойло Пегаса», «Домино», «Артистическое».
  • здание Всероссийского театрального общества и ресторан «Дом актёра».
  • Брюсов переулок и кооперативный дом артистов Большого театра.
  • дома и квартиры, связанные с В. Мейерхольдом и З. Райх, М. Лиепой, Г. Вишневской и М. Ростроповичем.
  • церковь Успения на Сивцевом Вражке с чудотворной иконой «Взыскание погибших».
  • Камергерский переулок — одно из главных театральных мест Москвы.
  • здание «Детского мира» на Лубянке и смотровую площадку с панорамным видом на центр города.
  • здание ЧК (ныне ФСБ) и легендарный отель «Метрополь». По вашему желанию также посетим ресторан «Савва», где гид расскажет об истории строительства, интерьерах, знаменитых жильцах.

Вы узнаете:

  • как формировался образ жизни московской богемы 19–20 веков.
  • где любили собираться поэты, писатели, актёры и музыканты.
  • куда предпочитали устраиваться на непыльную работу дети советской партийной элиты.
  • как складывались судьбы представителей Серебряного века, шестидесятников, имажинистов и деятелей советского театра.
  • почему многим из них приходилось сотрудничать с властью и спецслужбами.
  • кто оплачивал счета богемы в ресторанах «Националь» и «Метрополь».
  • кого устроила служить в Большой театр Галина Брежнева.
  • где работал парфюмер, подарившей миру духи «Шанель №5».

Организационные детали

  • Блюда и напитки в ресторанах в стоимость не входят — оплата по меню. Также дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку магазина «Детский мир» — 120 ₽ за чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 8591 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальшеуменьшить

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Московская богема»

Подземное наследие: московское метро
Метро
1.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
3 июн в 20:00
1300 ₽ за человека
Московские набережные: история и архитектура
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
1 июн в 10:00
2 июн в 11:00
от 9000 ₽ за человека
Московские покровители искусств от Щукина до Морозова
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Московские покровители искусств от Щукина до Морозова
Прогуляться по красивым улицам города и узнать, как жили коллекционеры и художники
Начало: На улице Знаменка
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочные линии московского модерна
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: Около станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
31 мая в 16:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 7000 ₽ за экскурсию