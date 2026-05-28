На нашей экскурсии вы увидите здания, где находились знаменитые литературные салоны, где читала свои стихи молодёжь золотого и серебряного века русской литературы, где встречались знаменитые поэты-шестидесятники, имажинисты, прозаики и сценаристы СССР, актёры Таганки и МХАТа.
Узнаете о переплетениях их судеб, мечтах и надеждах, а также крушениях планов на счастливое будущее.
Узнаете о переплетениях их судеб, мечтах и надеждах, а также крушениях планов на счастливое будущее.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- особняк на Тверской, где находился литературный салон Зинаиды Волконской.
- места, где располагались легендарные кафе московской богемы: «Стойло Пегаса», «Домино», «Артистическое».
- здание Всероссийского театрального общества и ресторан «Дом актёра».
- Брюсов переулок и кооперативный дом артистов Большого театра.
- дома и квартиры, связанные с В. Мейерхольдом и З. Райх, М. Лиепой, Г. Вишневской и М. Ростроповичем.
- церковь Успения на Сивцевом Вражке с чудотворной иконой «Взыскание погибших».
- Камергерский переулок — одно из главных театральных мест Москвы.
- здание «Детского мира» на Лубянке и смотровую площадку с панорамным видом на центр города.
- здание ЧК (ныне ФСБ) и легендарный отель «Метрополь». По вашему желанию также посетим ресторан «Савва», где гид расскажет об истории строительства, интерьерах, знаменитых жильцах.
Вы узнаете:
- как формировался образ жизни московской богемы 19–20 веков.
- где любили собираться поэты, писатели, актёры и музыканты.
- куда предпочитали устраиваться на непыльную работу дети советской партийной элиты.
- как складывались судьбы представителей Серебряного века, шестидесятников, имажинистов и деятелей советского театра.
- почему многим из них приходилось сотрудничать с властью и спецслужбами.
- кто оплачивал счета богемы в ресторанах «Националь» и «Метрополь».
- кого устроила служить в Большой театр Галина Брежнева.
- где работал парфюмер, подарившей миру духи «Шанель №5».
Организационные детали
- Блюда и напитки в ресторанах в стоимость не входят — оплата по меню. Также дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку магазина «Детский мир» — 120 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 8591 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Московская богема»
Групповая
до 25 чел.
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
3 июн в 20:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
1 июн в 10:00
2 июн в 11:00
от 9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Московские покровители искусств от Щукина до Морозова
Прогуляться по красивым улицам города и узнать, как жили коллекционеры и художники
Начало: На улице Знаменка
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: Около станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
31 мая в 16:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
от 7000 ₽ за экскурсию