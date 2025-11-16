было очень много людей, закрытые места на первом этаже в тепле были заняты, оставались только открытые места на втором этаже. Нам пришлось подсаживаться к незнакомым людям за столики, чтобы окончательно не замерзнуть в "полузастекленную" часть второго этажа. Она чуть меньше продувалась. Пледы не дали, хотя в объявлении это указано. Нам еще повезло, что мы смогли сесть, потому что были в начале очереди на причале, многие люди стояли во время этой поездки.



Повезло, что была возможность выйти на следующей остановке Воробьевы горы, и не мерзнуть целый час. Напомню, на дворе октябрь, был дождь и промозглый ветер.



Само это судно Флагман очень старое. Аудиогида заявленного не было. Смысла такой поездки для осмотра столицы нет, только как прогулочный общественный транспорт.



Аудитория смешанная - есть дети и выпивающие взрослые.