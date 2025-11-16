Увидеть главные достопримечательности Москвы за 1 час! С воды вам откроются виды на Парящий мост парка Зарядье, Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Канатную дорогу на Воробьёвых Горах и т. д. Кстати, у нас цена ниже, чем на причале!
Описание аудиогидаНасладитесь красивыми видами Москвы-реки и основных достопримечательностей столицы. Вы увидите: Парящий мост парка Зарядье, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, парк Горького и многое другое! Меню ланча: 1/4 пиццы Маргарита или Пепперони, чай 0.3 или сок 0.2 (на выбор). Важная информация:
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
- Продукты питания приносить не разрешается.
- Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!
- На борту теплохода проводятся экскурсии аудиогид до 18:30.
Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московская канатная дорога
- Стадион «Лужники»
- Парк Горького
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Парящий мост парка Зарядье
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Киевский" (сектор "Б")
Завершение: Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.2
Основано на последних 30 из 1215 отзывов
Не понравилось
У меня экскурсия была в 19.37, было красиво, но дело портила громкая долбежная музыка. Могли бы хотя бы экскурсию в записи ставить, чтобы понимать, где проплываем. Не понравился персонал(такие глухонемые капитаны дальнего плавания) ничего непонятно было, входить, выходить ть нам, тишина. То. что пледы можно брать, тоже никто не сказал.
Это было ужасно.
Сидячих мест не хватало. Видела растерянную маму с мальчиком, которой некуда было сесть.
В баре воняло пивом и кофе. Про аудиогида и пледы вообще небыло речи.
И вообще сопровождающих не видели ни одного.
Никому не рекомендую.
Отсутствовал контроль за продажей билетов, попасть на прогулку не удалось из-за перегруза
Посадили на корабль, включили музыку и все! Нет ни живого гида, ни наушников, ничего. Зато дали меню с ценами x3. Просто покатали и все. Лучше обзорную на автобусе взять.
Никому не посоветую совершать прогулки на теплоходе Флагман!
Зная про непогоду, купили билеты, чтобы в тепле насладиться красотой столицы в сопровождении интересного рассказа (аудиогид в рекламе) на комфортно теплоходе.
Получили: холод на
Подумайте сто раз перед бронированием этой экскурсии.
Вчера 27.10 посетили экскурсию на теплоходе Флагман в Москве, посадка от Киевского причала.
Начну с того, что мы подсаживались в практически заполненный теплоход. Там уже
Отличная экскурсия, экономичные цены, всем рекомендуем 👍
Запах бензина на закрытой палубе, мало сидячих мест для детей и пожилых
Очень впечатлила экскурсия! Не смотря на пасмурную погоду людей было очень много, даже итальянцы были в восторге. Я думаю летом такие прогулки просто огонь! кто планирует посетить Москву и такую морскую прогулку одевайтесь теплее с палубы виды намного лучше.
Старый, страшненький кораблик, жутко воняло дизелем. Народу набирали кучу, рассесться нормально было невозможно. Из напитков чай и кофе, цены за которые просто пугающие. Прогулка не стоит своих денег вообще!! Пожалели в первые же 5 минут после отправления
Экскурсия никакая,мы даже не поняли,просто прогулка,можно самим прокатиться гораздо дешевле,никакого гида,встречи,рассказов. Разочарование,в данном случае,описание не соответствует реальности.
Пароходики типа "Снегирь" новые, недавно построены. Комфортные. Приятная атмосфера на главной палубе. Тепло и уютно. Жаль аудиогид только на верхней палубе. Капитаны работу свою знают, швартуются и ходят аккуратно.
В целом прогулка понравилась.
Но хотелось бы слышать гида, который бы рассказывал о местах, которые проплывали.
