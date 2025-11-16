Северный Экспресс от причала «Киевский» до парка Зарядье

Увидеть главные достопримечательности Москвы за 1 час! С воды вам откроются виды на Парящий мост парка Зарядье, Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Канатную дорогу на Воробьёвых Горах и т. д. Кстати, у нас цена ниже, чем на причале!
Описание аудиогида

Насладитесь красивыми видами Москвы-реки и основных достопримечательностей столицы. Вы увидите: Парящий мост парка Зарядье, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, парк Горького и многое другое! Меню ланча: 1/4 пиццы Маргарита или Пепперони, чай 0.3 или сок 0.2 (на выбор). Важная информация:
Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Московская канатная дорога
  • Стадион «Лужники»
  • Парк Горького
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Парящий мост парка Зарядье
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Киевский" (сектор "Б")
Завершение: Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
  • Продукты питания приносить не разрешается
  • Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет
  • На борту теплохода проводятся экскурсии аудиогид до 18:30
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

3.2
Основано на последних 30 из 1215 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
824
4
253
3
71
2
22
1
45
Н
Не понравилось
У меня экскурсия была в 19.37, было красиво, но дело портила громкая долбежная музыка. Могли бы хотя бы экскурсию в записи ставить, чтобы понимать, где проплываем. Не понравился персонал(такие глухонемые капитаны дальнего плавания) ничего непонятно было, входить, выходить ть нам, тишина. То. что пледы можно брать, тоже никто не сказал.
М
Это было ужасно.
Сидячих мест не хватало. Видела растерянную маму с мальчиком, которой некуда было сесть.
В баре воняло пивом и кофе. Про аудиогида и пледы вообще небыло речи.
И вообще сопровождающих не видели ни одного.
Никому не рекомендую.
Б
Отсутствовал контроль за продажей билетов, попасть на прогулку не удалось из-за перегруза
S
Посадили на корабль, включили музыку и все! Нет ни живого гида, ни наушников, ничего. Зато дали меню с ценами x3. Просто покатали и все. Лучше обзорную на автобусе взять.
Т
Никому не посоветую совершать прогулки на теплоходе Флагман!
Зная про непогоду, купили билеты, чтобы в тепле насладиться красотой столицы в сопровождении интересного рассказа (аудиогид в рекламе) на комфортно теплоходе.
Получили: холод на
закрытой палубе, неудобные пластиковые кресла, странная музыка из аудиосистемы, тонкие цветные простыни, которые почему-то называют пледами!
До этого были в Санкт-Петербурге на экскурсии по Неве с интереснейшим рассказом(аудиогид), комфортная теплая закрытая палуба теплохода!
Цена- такая же!
Хочу уберечь всех от этой поездки!

Е
Подумайте сто раз перед бронированием этой экскурсии.

Вчера 27.10 посетили экскурсию на теплоходе Флагман в Москве, посадка от Киевского причала.

Начну с того, что мы подсаживались в практически заполненный теплоход. Там уже
было очень много людей, закрытые места на первом этаже в тепле были заняты, оставались только открытые места на втором этаже. Нам пришлось подсаживаться к незнакомым людям за столики, чтобы окончательно не замерзнуть в "полузастекленную" часть второго этажа. Она чуть меньше продувалась. Пледы не дали, хотя в объявлении это указано. Нам еще повезло, что мы смогли сесть, потому что были в начале очереди на причале, многие люди стояли во время этой поездки.

Повезло, что была возможность выйти на следующей остановке Воробьевы горы, и не мерзнуть целый час. Напомню, на дворе октябрь, был дождь и промозглый ветер.

Само это судно Флагман очень старое. Аудиогида заявленного не было. Смысла такой поездки для осмотра столицы нет, только как прогулочный общественный транспорт.

Аудитория смешанная - есть дети и выпивающие взрослые.

Г
Отличная экскурсия, экономичные цены, всем рекомендуем 👍
Н
Запах бензина на закрытой палубе, мало сидячих мест для детей и пожилых
М
Очень впечатлила экскурсия! Не смотря на пасмурную погоду людей было очень много, даже итальянцы были в восторге. Я думаю летом такие прогулки просто огонь! кто планирует посетить Москву и такую морскую прогулку одевайтесь теплее с палубы виды намного лучше.
И
Старый, страшненький кораблик, жутко воняло дизелем. Народу набирали кучу, рассесться нормально было невозможно. Из напитков чай и кофе, цены за которые просто пугающие. Прогулка не стоит своих денег вообще!! Пожалели в первые же 5 минут после отправления
Л
Экскурсия никакая,мы даже не поняли,просто прогулка,можно самим прокатиться гораздо дешевле,никакого гида,встречи,рассказов. Разочарование,в данном случае,описание не соответствует реальности.
Н
Пароходики типа "Снегирь" новые, недавно построены. Комфортные. Приятная атмосфера на главной палубе. Тепло и уютно. Жаль аудиогид только на верхней палубе. Капитаны работу свою знают, швартуются и ходят аккуратно.
Л
В целом прогулка понравилась.
Но хотелось бы слышать гида, который бы рассказывал о местах, которые проплывали.

