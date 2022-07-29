Александр проводит ещё 2 экскурсии

После ремонта уникальная выставка, как и прежде, заиграла сочными красками. Мы прогуляемся по территории культового московского парка, пройдём по цветущим аллеям и впечатлимся архитектурой павильонов. Вы услышите о развитии ВДНХ — от замысла до наших дней. Увидите главные павильоны, приглядитесь к эпичным скульптурам, разберёте фрески на детали и узнаете о том, как меняют историю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Выставка сквозь время

У московского комплекса ВДНХ яркая и необычная судьба: долгая предыстория, открытие ВСХВ в 39-м году и закрытие через два года, ре-открытие в 54-м, засилье торговых палаток на рубеже веков и возрождение в наши дни. Вы услышите не только о прошлом ВДНХ и её истории, но и узнаете подробности реставрации комплекса: о переменах в его облике, масштабах проделанной работы и впечатляющих достижениях мастеров.

До «Космоса» и обратно

На обзорной пешеходной экскурсии мы пройдём от главной арки до павильона «Космос», по пути рассматривая функциональные и декоративные объекты и площади выставки. Вы узнаете интересные детали о фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок». А знаменитые скульптуры «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Покорителям космоса» обретут контекст и станут ближе и понятнее.

ВДНХ в деталях

Осмотрим почти все выставочные павильоны, поговорим о том, как авторы проектов воплощали идею в архитектуре, приглядимся к их деталям. Так, у павильона «Россия» вы рассмотрите фреску «Народы России построили социализм» и узнаете, почему на нём было стерто изображение Сталина. В павильонах «Сибирь», «Главконсерв», «Белоруссия» изучим фрески и рисунки художников. Мы также сравним и другие барельефы и росписи, увидим представителей популярных профессий в СССР и проникнемся духом советского времени.

По желанию можно посетить ещё одно место — павильон «Макет Москвы» с интерактивным шоу.

Организационные детали