Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Выставка сквозь время

У комплекса ВДНХ яркая и необычная судьба: долгая предыстория, открытие ВСХВ в 39-м году и закрытие через два года, ре-открытие в 54-м, засилье торговых палаток на рубеже веков и возрождение в наши дни. Вы услышите не только о прошлом, но и узнаете подробности реставрации комплекса: о переменах в его облике, масштабах проделанной работы и впечатляющих достижениях мастеров.

До «Космоса» и обратно

Мы пройдём от главной арки до павильона «Космос», по пути рассматривая функциональные и декоративные постройки выставки. Я поделюсь интересными деталями о фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок». А знаменитые скульптуры «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Покорителям космоса» обретут контекст и станут ближе и понятнее.

ВДНХ в деталях

Мы осмотрим почти все павильоны, поговорим о том, как авторы проектов воплощали идею в архитектуре, приглядимся к их деталям. Так, у павильона «Россия» вы рассмотрите фреску «Народы России построили социализм» и узнаете, как Сталин «стал» женщиной. А в павильоне «Сибирь» приглядитесь к любопытному орнаменту на вазах 1954-го года. Мы также сравним и другие барельефы и росписи, увидим представителей популярных профессий в СССР и проникнемся духом времени.