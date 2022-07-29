Александр проводит ещё 2 экскурсии

У московского комплекса ВДНХ яркая и необычная судьба: долгая предыстория, открытие ВСХВ в 39-м году и закрытие через два года, ре-открытие в 54-м, засилье торговых палаток на рубеже веков и возрождение в наши дни. Вы услышите не только о прошлом ВДНХ и её истории, но и узнаете подробности реставрации комплекса: о переменах в его облике, масштабах проделанной работы и впечатляющих достижениях мастеров.
До «Космоса» и обратно
На обзорной пешеходной экскурсии мы пройдём от главной арки до павильона «Космос», по пути рассматривая функциональные и декоративные объекты и площади выставки. Вы узнаете интересные детали о фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок». А знаменитые скульптуры «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Покорителям космоса» обретут контекст и станут ближе и понятнее.
ВДНХ в деталях
Осмотрим почти все выставочные павильоны, поговорим о том, как авторы проектов воплощали идею в архитектуре, приглядимся к их деталям. Так, у павильона «Россия» вы рассмотрите фреску «Народы России построили социализм» и узнаете, почему на нём было стерто изображение Сталина. В павильонах «Сибирь», «Главконсерв», «Белоруссия» изучим фрески и рисунки художников. Мы также сравним и другие барельефы и росписи, увидим представителей популярных профессий в СССР и проникнемся духом советского времени.
По желанию можно посетить ещё одно место — павильон «Макет Москвы» с интерактивным шоу.
Организационные детали
Экскурсию проводит гид из нашей команды, аккредитованный парком ВДНХ
Экскурсию можно провести как днём, так и в вечернее время
За дополнительную плату возможна организация дегустации коньяков в павильоне «Армения» с рассказом о заводе «Арарат» (от 700 руб/чел) или дегустация российских вин в павильоне «Главвино» (только в будние дни)
По запросу программу экскурсии можно адаптировать для школьного класса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Детский
1000 ₽
Стандартный
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Главного входа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9431 туриста
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами читать дальшеуменьшить
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях.
Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке.
Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Приветствую желающих погулять по ВДНХ с гидом… Если вы впервые на ВДНХ, то обязательно рекомендую использовать услуги живого двуного гида, а не аудиогида, т. к. живое общение куда лучше монотонного бубнежа из гаджета.
Экскурсию проводил гид с именем Павел, который собственным жизненым позитивом сделал прогулку по комплексу интересной и живой.
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Наталья
Были на экскурсии с Павлом (он из команды Александра) три часа как один миг,открыли заново для себя ВДНХ, несмотря на то, что живем в Москве 14 лет и посещали это место не один раз! От себя рекомендуем посетить космический корабль Буран, Павел рассказал о нем снаружи, заинтересовал и мы побывали внутри чему очень рады!
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Н
Наталья
С гидом всегда интереснее. Идёшь мимо деревьев, а это оказывается космонавты посадили… как увидели его в программе, сразу нашли сайт, и поняли что не обманят нас в СТОЛИЦЕ! очень много знает, очень образованный человек, с комфортом прокатил по Москве, и пешие прогулки ему не помеха!
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Ксения
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказал об истории, сооружениях во всех аспектах времени и исторических событий, показал, что еще можно посетить в свободное время. Очень интересно было узнать, кто был прототипом статуй в фонтанах и барельефов
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Л
Лилия
Экскурсовод Анна, всем рекомендую❤️. Понравилось всем и взрослым и детям, было увлекательно и очень живо. Все остались в восторге
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Надежда
На экскурсии были с гидом Александром. Прекрасный рассказчик, держал внимание 11-классников на протяжении всей экскурсии. Отвечал на все дополнительные вопросы. Не было ощущения,что нужно быстренько все пробежать, где хотелось задержаться читать дальшеуменьшить
подольше, там и останавливались. Узнали много нового, дети были очень довольны экскурсией, спасибо большое! А главное за то,что не испугались такого количества школьников! (предыстория такова,что экскурсионное бюро вднх заявку приняло, но никто так и не ответил, пришлось в срочном порядке искать гида самостоятельно)