Александр проводит ещё 2 экскурсии

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По ВДНХ с гидом-историком

Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам

Александр
Александр – представитель из Москвы
После недавнего ремонта знаменитая выставка, как и прежде, заиграла сочными красками.

Мы прогуляемся по ее цветущим аллеям и впечатлимся архитектурой павильонов.

Вы услышите о развитии ВДНХ — от замысла до наших дней, приглядитесь к эпичным скульптурам и раскроете самое интересное о фонтанах парка; разберете фрески на детали и узнаете о том, как меняют историю 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком

Что вас ожидает

Выставка сквозь время
У комплекса ВДНХ яркая и необычная судьба: долгая предыстория, открытие ВСХВ в 39-м году и закрытие через два года, ре-открытие в 54-м, засилье торговых палаток на рубеже веков и возрождение в наши дни. Вы услышите не только о прошлом, но и узнаете подробности реставрации комплекса: о переменах в его облике, масштабах проделанной работы и впечатляющих достижениях мастеров.

До «Космоса» и обратно
Мы пройдём от главной арки до павильона «Космос», по пути рассматривая функциональные и декоративные постройки выставки. Я поделюсь интересными деталями о фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок». А знаменитые скульптуры «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Покорителям космоса» обретут контекст и станут ближе и понятнее.

ВДНХ в деталях
Мы осмотрим почти все павильоны, поговорим о том, как авторы проектов воплощали идею в архитектуре, приглядимся к их деталям. Так, у павильона «Россия» вы рассмотрите фреску «Народы России построили социализм» и узнаете, как Сталин «стал» женщиной. А в павильоне «Сибирь» приглядитесь к любопытному орнаменту на вазах 1954-го года. Мы также сравним и другие барельефы и росписи, увидим представителей популярных профессий в СССР и проникнемся духом времени.

Начало и место завершения
🚩 у арки Главного входа
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком
По ВДНХ с гидом-историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Александр — историк, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), старший преподаватель истории Московского Международного Университета, гид-переводчик по Москве. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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